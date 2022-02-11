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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7701770277037704>
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  stas_rst написав:Байден "переможе" інформаційно і отримає Нобелівку (останнє - жарт, хоча ...).

Для початку хай успішно пройде тест:
Конгресмени закликають Байдена пройти когнітивний тест на психічну придатність https://zn.ua/ukr/POLITICS/konhresmeni- ... tnist.html

Чисто суб'єктивно передчуття війни нема, а якраз коли найактивніші події були на сході (Іловайськ, Дебальцево), то влада запевняла, що все під контролем. Хоча тоді не одномоментно все закрутилось, а поступово зі сторони було відчутно погіршення ситуації.
Ставка до погашення «найкоротших» доларових паперів із погашенням у вересні цього року виріс до 15,9% річних, через рік — до 13,5%, у вересні 2024 року — під 13%.

Прибутковість єврооблігацій з погашенням у 2025 році зросла до 12,2%, у 2026 році — до 11,5%, у 2027 році — під 11%, у 2028 році — 10,4%.

Прибутковість до погашення самих «довгих» доларових паперів з погашенням у 2032−33 роках зросла на 0,6 процентних пунктів (п. п.) — до 10,2−10,1% річних.

Ціна двох випусків єврооблігацій у євро знизилася 11 лютого на 2,9−3,4%. Це призвело до зростання ставок паперів із погашенням у 2026 році з 8,2% до 8,7%, а паперів із погашенням у 2030 році — з 10,3% до 11,3% річних.

Від погіршення настроїв інвесторів постраждали і ВВП-варранти України, 11 лютого вони подешевшали на 4,6% — до 71,6% номіналу. https://biz.nv.ua/ukr/economics/zagroza ... 16058.html
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:09

  flyman написав:
  lapay написав:
  Хомякоид написав:Продублюю пост з нерухомої гілки, а то модер все знасить.

Флай, роби тимчасово штаб квартиру в підвалі.
В разі шухеру на ровер та кущами на Житомир і далі на Польщу.
Ти будеш мати величезну фору над пуповиками які застрянуть в центрі.

В разі якщо бульбофюрер полізе, міняй напрямок на південно-західний, та пробирайся в Румунію. Захід нам допоможе.
Зможеш ще з місцевим румунсько-молдавським населенням чардаш станцювати

А шо це ватани так перезбудились?
Байден грає з Пукіним, як кішка з мишкою - то відпустить, то знову притисне. Той вже сам не радий, що почав, бо все одно нічого не добився, тільки інвестори тікають. Пройдуть навчання, і мишка сховається в свою нірку зализувати рани.

2Хомякоид
Навіщо на Житомир кущами, якщо можна ровером по варшавці на Варшаву?

але самий безпечний спосіб пересидіти в цоколі або на дачі в селі

жопоголісти пишуть, що головна задача за 3 години після початку шухера покинути Київ нах


А якщо всі ломануться по варшавці і путлер розбомбить мости ?
У тут ти на ровері по кущам, і за 5 годин в Житомирі. :D :D
А там уже знайдеш транспорт до пшеків.
Пуповики в цей час центрі зависнуть намертво в Кийові.
Якщо з Кийова в пятницю проблема виїхати, то що буде коли всі 100% начнуть ломитись як в останній раз ?
Все стане намертво. :D
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:21

  Хомякоид написав:
  flyman написав:
  lapay написав:А шо це ватани так перезбудились?
Байден грає з Пукіним, як кішка з мишкою - то відпустить, то знову притисне. Той вже сам не радий, що почав, бо все одно нічого не добився, тільки інвестори тікають. Пройдуть навчання, і мишка сховається в свою нірку зализувати рани.

2Хомякоид
Навіщо на Житомир кущами, якщо можна ровером по варшавці на Варшаву?

але самий безпечний спосіб пересидіти в цоколі або на дачі в селі

жопоголісти пишуть, що головна задача за 3 години після початку шухера покинути Київ нах


А якщо всі ломануться по варшавці і путлер розбомбить мости ?
У тут ти на ровері по кущам, і за 5 годин в Житомирі. :D :D
А там уже знайдеш транспорт до пшеків.
Пуповики в цей час центрі зависнуть намертво в Кийові.
Якщо з Кийова в пятницю проблема виїхати, то що буде коли всі 100% начнуть ломитись як в останній раз ?
Все стане намертво. :D

Не розумію, що робити в Житомирі?
Простіше добратися до дачі варшавкою.
Великих річок нема, а мости можна знайти і не на варшавці, або вбрід перейти.
Як то кажуть, всі ходи записані наперед.

Повторюсь - головне або виїхати з Києва в перші години шухера, або пересидіти тихо перші 3 дні бардака та мародерства (якщо не встиг втікти).

Мені тільки тре буде в цоколі забарикадувати вікно і двері.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 12 лют, 2022 12:24, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:24

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:Воинствующие безумцы

Это ты о своих? Так спроси, нам то откуда знать, что надо кацапью. :mrgreen:

А Украине для защиты надо все! Но желательно нашару. Потому как у нас тоже есть впк и деньги надо на свое производство Стугны, тайфуна и т.д.
А что, для пятой колонны "воинствующие безумцы" это Украина?? Прикольно.
Запорожская вата в условиях агрессии соседей "братьев" предлагает разоружаться??
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:28

Хлопці, не забуваємо, що кожен військовозобов'язаний (зараз до 60 років) повинен кожні 5 років проходити військово-лікарняну комісію при військоматі на визначення придатності до військової служби.
Так що ноги в руки та гойда.
Щоб у разі повної або часткової мобілізації не витрачати час на проходження ВЛК, а одразу згідно припису до військових частин.

Так що, поки є час і нема корок на дорогах, з понеділка до військоматів.

З.и. до речі, чув, що територіальній обороні планують надати навіть протитанкові та пзр засоби.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  centurionus написав:нерухомість здавати "новопрібившим братіям".


у козломордых (кацапов) есть черта- отбирать и присваивать чужое

удивила инфантильность ОУН нашего Батьки Бандеры в 1941, которые по какому-то непонятному умозаключению считали, вермахт в кровавых боях победивший большевистскую красную армию отнесется к ОУН с пониманием и признает в качестве законной местной власти, в итоге оказалось все весьма плачевно: Бандеру со товарищами в концлагерь (дистрикт Галичина включили в генерал-губернаторство (бывшая Польша) оторвав от украинских земель -Рейхскомиссариат Украина)

рекомендую для изучения истории своей страны (может кому эти факты давно известны, а кому то будет полезно узнать)

https://www.youtube.com/watch?v=Aq2_73V3Jew&t=3236s
https://www.youtube.com/watch?v=BSk9EUMfy3k
https://www.youtube.com/watch?v=zQ4DuHh58oc&t=2444s
https://www.youtube.com/watch?v=OsoTKkNpd2M&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=BuC5f6uiC4I&t=223s
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:37

  flyman написав:
  Хомякоид написав:
  flyman написав:2Хомякоид
Навіщо на Житомир кущами, якщо можна ровером по варшавці на Варшаву?

але самий безпечний спосіб пересидіти в цоколі або на дачі в селі

жопоголісти пишуть, що головна задача за 3 години після початку шухера покинути Київ нах


А якщо всі ломануться по варшавці і путлер розбомбить мости ?
У тут ти на ровері по кущам, і за 5 годин в Житомирі. :D :D
А там уже знайдеш транспорт до пшеків.
Пуповики в цей час центрі зависнуть намертво в Кийові.
Якщо з Кийова в пятницю проблема виїхати, то що буде коли всі 100% начнуть ломитись як в останній раз ?
Все стане намертво. :D

Не розумію, що робити в Житомирі?
Простіше добратися до дачі варшавкою.
Великих річок нема, а мости можна знайти і не на варшавці, або вбрід перейти.
Як то кажуть, всі ходи записані наперед.

Повторюсь - головне або виїхати з Києва в перші години шухера, або пересидіти тихо перші 3 дні бардака та мародерства (якщо не встиг втікти).

Мені тільки тре буде в цоколі забарикадувати вікно і двері.

Яке барикадування?
Військові патрулі захистять.
Звісно, якщо Зе не очконе ввести сурові заходи згідно військового часу, а вигадає щось ще гібрідне.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:41

Так я не пойму, молодой здоровый мух будет барикадироваться и сидеть в подвале?? А кто будет родину защищать?
Или он просто будет половину ойтишной зряплаты перечислять волонтёрам?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:42

  detroytred написав: В мене абсолютно протилежне бачення.
Рашка не в стані силою вирішити питання в своїх "исконно" територіях контролю: від Молдови до України. Її сунуть і сунуть.
Вона здатна лише "огрызаться", коли загонять в кут.
Власне й армію свою вона намагається посилити, щоб залишки не відібрали да й саму вже не схарчили.
З.и.
Прикольний фюрер, об якого обтирають ноги всі, кому не лінь: від свого гіркінда до міністерки закордонних справ (Британії).

Огласите весь список, пожалуйста, откуда их там "посунули" и об кого там "обтирають ноги". Только факты, а не то, что там кто-то сказал.

А я заранее предложу список с несколько иными результатами (имея в виду не только США, а весь "запад"):
- Афган
- Сирия
- Азербайджан
- Африка
- Латинская Америка
- Цены на нефть и газ
- Китай
- (я уже не вспоминаю Молдову, Грузию, Беларусь и Казахстан)

"гиркин вытирает ноги" - вам самому не смешно такую чушь писать? Вон Невзоров каждую неделю на Эхе вытирает ноги, и что?
И при этом призываете всех срочно бежать в военкомат :evil:
Когнитивный диссонанс.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 12 лют, 2022 12:57, всього редагувалось 1 раз.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:52

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:ак що ноги в руки та гойда.
Щоб у разі повної або часткової мобілізації не витрачати час на проходження ВЛК, а одразу згідно припису до військових частин.

Так що, поки є час і нема корок на дорогах, з понеділка до військоматів.

В разі великого шухера будуть грести всіх підряд, без комісій, але на всіх вистачить тільки автоматів і гранатометів, а щось солідніше тільки військових. Тероборону треба вчити партизанській війні, мінування, гранатомети, організація засідок, міські бої і тому подібне.
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