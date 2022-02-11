Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Чисто суб'єктивно передчуття війни нема, а якраз коли найактивніші події були на сході (Іловайськ, Дебальцево), то влада запевняла, що все під контролем. Хоча тоді не одномоментно все закрутилось, а поступово зі сторони було відчутно погіршення ситуації.
Ставка до погашення «найкоротших» доларових паперів із погашенням у вересні цього року виріс до 15,9% річних, через рік — до 13,5%, у вересні 2024 року — під 13%.
Прибутковість єврооблігацій з погашенням у 2025 році зросла до 12,2%, у 2026 році — до 11,5%, у 2027 році — під 11%, у 2028 році — 10,4%.
Прибутковість до погашення самих «довгих» доларових паперів з погашенням у 2032−33 роках зросла на 0,6 процентних пунктів (п. п.) — до 10,2−10,1% річних.
Ціна двох випусків єврооблігацій у євро знизилася 11 лютого на 2,9−3,4%. Це призвело до зростання ставок паперів із погашенням у 2026 році з 8,2% до 8,7%, а паперів із погашенням у 2030 році — з 10,3% до 11,3% річних.
Хомякоид написав:Продублюю пост з нерухомої гілки, а то модер все знасить.
Флай, роби тимчасово штаб квартиру в підвалі. В разі шухеру на ровер та кущами на Житомир і далі на Польщу. Ти будеш мати величезну фору над пуповиками які застрянуть в центрі.
В разі якщо бульбофюрер полізе, міняй напрямок на південно-західний, та пробирайся в Румунію. Захід нам допоможе. Зможеш ще з місцевим румунсько-молдавським населенням чардаш станцювати
А шо це ватани так перезбудились? Байден грає з Пукіним, як кішка з мишкою - то відпустить, то знову притисне. Той вже сам не радий, що почав, бо все одно нічого не добився, тільки інвестори тікають. Пройдуть навчання, і мишка сховається в свою нірку зализувати рани.
2Хомякоид Навіщо на Житомир кущами, якщо можна ровером по варшавці на Варшаву?
але самий безпечний спосіб пересидіти в цоколі або на дачі в селі
жопоголісти пишуть, що головна задача за 3 години після початку шухера покинути Київ нах
А якщо всі ломануться по варшавці і путлер розбомбить мости ? У тут ти на ровері по кущам, і за 5 годин в Житомирі. А там уже знайдеш транспорт до пшеків. Пуповики в цей час центрі зависнуть намертво в Кийові. Якщо з Кийова в пятницю проблема виїхати, то що буде коли всі 100% начнуть ломитись як в останній раз ? Все стане намертво.
lapay написав:А шо це ватани так перезбудились? Байден грає з Пукіним, як кішка з мишкою - то відпустить, то знову притисне. Той вже сам не радий, що почав, бо все одно нічого не добився, тільки інвестори тікають. Пройдуть навчання, і мишка сховається в свою нірку зализувати рани.
2Хомякоид Навіщо на Житомир кущами, якщо можна ровером по варшавці на Варшаву?
але самий безпечний спосіб пересидіти в цоколі або на дачі в селі
жопоголісти пишуть, що головна задача за 3 години після початку шухера покинути Київ нах
А якщо всі ломануться по варшавці і путлер розбомбить мости ? У тут ти на ровері по кущам, і за 5 годин в Житомирі. А там уже знайдеш транспорт до пшеків. Пуповики в цей час центрі зависнуть намертво в Кийові. Якщо з Кийова в пятницю проблема виїхати, то що буде коли всі 100% начнуть ломитись як в останній раз ? Все стане намертво.
Не розумію, що робити в Житомирі? Простіше добратися до дачі варшавкою. Великих річок нема, а мости можна знайти і не на варшавці, або вбрід перейти. Як то кажуть, всі ходи записані наперед.
Повторюсь - головне або виїхати з Києва в перші години шухера, або пересидіти тихо перші 3 дні бардака та мародерства (якщо не встиг втікти).
Мені тільки тре буде в цоколі забарикадувати вікно і двері.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 12 лют, 2022 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Это ты о своих? Так спроси, нам то откуда знать, что надо кацапью.
А Украине для защиты надо все! Но желательно нашару. Потому как у нас тоже есть впк и деньги надо на свое производство Стугны, тайфуна и т.д. А что, для пятой колонны "воинствующие безумцы" это Украина?? Прикольно. Запорожская вата в условиях агрессии соседей "братьев" предлагает разоружаться??
Хлопці, не забуваємо, що кожен військовозобов'язаний (зараз до 60 років) повинен кожні 5 років проходити військово-лікарняну комісію при військоматі на визначення придатності до військової служби. Так що ноги в руки та гойда. Щоб у разі повної або часткової мобілізації не витрачати час на проходження ВЛК, а одразу згідно припису до військових частин.
Так що, поки є час і нема корок на дорогах, з понеділка до військоматів.
З.и. до речі, чув, що територіальній обороні планують надати навіть протитанкові та пзр засоби.
у козломордых (кацапов) есть черта- отбирать и присваивать чужое
удивила инфантильность ОУН нашего Батьки Бандеры в 1941, которые по какому-то непонятному умозаключению считали, вермахт в кровавых боях победивший большевистскую красную армию отнесется к ОУН с пониманием и признает в качестве законной местной власти, в итоге оказалось все весьма плачевно: Бандеру со товарищами в концлагерь (дистрикт Галичина включили в генерал-губернаторство (бывшая Польша) оторвав от украинских земель -Рейхскомиссариат Украина)
рекомендую для изучения истории своей страны (может кому эти факты давно известны, а кому то будет полезно узнать)
flyman написав:2Хомякоид Навіщо на Житомир кущами, якщо можна ровером по варшавці на Варшаву?
але самий безпечний спосіб пересидіти в цоколі або на дачі в селі
жопоголісти пишуть, що головна задача за 3 години після початку шухера покинути Київ нах
А якщо всі ломануться по варшавці і путлер розбомбить мости ? У тут ти на ровері по кущам, і за 5 годин в Житомирі. А там уже знайдеш транспорт до пшеків. Пуповики в цей час центрі зависнуть намертво в Кийові. Якщо з Кийова в пятницю проблема виїхати, то що буде коли всі 100% начнуть ломитись як в останній раз ? Все стане намертво.
Не розумію, що робити в Житомирі? Простіше добратися до дачі варшавкою. Великих річок нема, а мости можна знайти і не на варшавці, або вбрід перейти. Як то кажуть, всі ходи записані наперед.
Повторюсь - головне або виїхати з Києва в перші години шухера, або пересидіти тихо перші 3 дні бардака та мародерства (якщо не встиг втікти).
Мені тільки тре буде в цоколі забарикадувати вікно і двері.
Яке барикадування? Військові патрулі захистять. Звісно, якщо Зе не очконе ввести сурові заходи згідно військового часу, а вигадає щось ще гібрідне.
detroytred написав: В мене абсолютно протилежне бачення. Рашка не в стані силою вирішити питання в своїх "исконно" територіях контролю: від Молдови до України. Її сунуть і сунуть. Вона здатна лише "огрызаться", коли загонять в кут. Власне й армію свою вона намагається посилити, щоб залишки не відібрали да й саму вже не схарчили. З.и. Прикольний фюрер, об якого обтирають ноги всі, кому не лінь: від свого гіркінда до міністерки закордонних справ (Британії).
Огласите весь список, пожалуйста, откуда их там "посунули" и об кого там "обтирають ноги". Только факты, а не то, что там кто-то сказал.
А я заранее предложу список с несколько иными результатами (имея в виду не только США, а весь "запад"): - Афган - Сирия - Азербайджан - Африка - Латинская Америка - Цены на нефть и газ - Китай - (я уже не вспоминаю Молдову, Грузию, Беларусь и Казахстан)
"гиркин вытирает ноги" - вам самому не смешно такую чушь писать? Вон Невзоров каждую неделю на Эхе вытирает ноги, и что? И при этом призываете всех срочно бежать в военкомат Когнитивный диссонанс.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 12 лют, 2022 12:57, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:ак що ноги в руки та гойда. Щоб у разі повної або часткової мобілізації не витрачати час на проходження ВЛК, а одразу згідно припису до військових частин.
Так що, поки є час і нема корок на дорогах, з понеділка до військоматів.
В разі великого шухера будуть грести всіх підряд, без комісій, але на всіх вистачить тільки автоматів і гранатометів, а щось солідніше тільки військових. Тероборону треба вчити партизанській війні, мінування, гранатомети, організація засідок, міські бої і тому подібне.