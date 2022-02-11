Starikan написав:detroytred написав: В мене абсолютно протилежне бачення.
Рашка не в стані силою вирішити питання в своїх "исконно" територіях контролю: від Молдови до України. Її сунуть і сунуть.
Вона здатна лише "огрызаться", коли загонять в кут.
Власне й армію свою вона намагається посилити, щоб залишки не відібрали да й саму вже не схарчили.
З.и.
Прикольний фюрер, об якого обтирають ноги всі, кому не лінь: від свого гіркінда до міністерки закордонних справ (Британії).
Огласите весь список, пожалуйста, откуда их там "посунули" и об кого там "обтирають ноги". Только факты, а не то, что там кто-то сказал.
А я заранее предложу список с несколько иными результатами (имея в виду не только США, а весь "запад"):
- Афган
- Сирия
- Азербайджан
- Африка
- Латинская Америка
- Цены на нефть и газ
- Китай
- (я уже не вспоминаю Молдову, Грузию, Беларусь и Казахстан)
"гиркин вытирает ноги" - вам самому не смешно такую чушь писать? Вон Невзоров каждую неделю на Эхе вытирает ноги, и что?
И при этом призываете всех срочно бежать в военкомат
Когнитивный диссонанс.
Факти:
Та ж наша Україна.
Практично повністю входила в сферу впливу-контролю рашки. До 2014. Тепер?
І т.д. по деяким іншим пострадянським територіям.
Рашка була випхнута...
Чим Вам не підходить факт гіркінда?
Він свідчить, що нема отого повного контролю влади, а є оті башні кремля.
Я нікого не призиваю (для призову треба застосовувати елементи впливу. Їх багато). Я сухо беземоційно вказав-нагадав на обов'язок.
Ніякого КД тут не бачу. Не перебільшуйте.
Я ж не перебільшую, коли оперую фактом -- при фюрері навіть просто непідтримуючих в концтабори, а при карліку -- невзорови, гіркінди в ефірі.