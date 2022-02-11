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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7701770277037704 Додано: Суб 12 лют, 2022 12:58 Starikan написав: detroytred написав: В мене абсолютно протилежне бачення.

Рашка не в стані силою вирішити питання в своїх "исконно" територіях контролю: від Молдови до України. Її сунуть і сунуть.

Вона здатна лише "огрызаться", коли загонять в кут.

Власне й армію свою вона намагається посилити, щоб залишки не відібрали да й саму вже не схарчили.

З.и.

Прикольний фюрер, об якого обтирають ноги всі, кому не лінь: від свого гіркінда до міністерки закордонних справ (Британії). В мене абсолютно протилежне бачення.Рашка не в стані силою вирішити питання в своїх "исконно" територіях контролю: від Молдови до України. Її сунуть і сунуть.Вона здатна лише "огрызаться", коли загонять в кут.Власне й армію свою вона намагається посилити, щоб залишки не відібрали да й саму вже не схарчили.З.и.Прикольний фюрер, об якого обтирають ноги всі, кому не лінь: від свого гіркінда до міністерки закордонних справ (Британії).

Огласите весь список, пожалуйста, откуда их там "посунули" и об кого там "обтирають ноги". Только факты, а не то, что там кто-то сказал.



А я заранее предложу список с несколько иными результатами (имея в виду не только США, а весь "запад"):

- Афган

- Сирия

- Азербайджан

- Африка

- Латинская Америка

- Цены на нефть и газ

- Китай

- (я уже не вспоминаю Молдову, Грузию, Беларусь и Казахстан)



"гиркин вытирает ноги" - вам самому не смешно такую чушь писать? Вон Невзоров каждую неделю на Эхе вытирает ноги, и что?

И при этом призываете всех срочно бежать в военкомат

Когнитивный диссонанс. Огласите весь список, пожалуйста, откуда их там "посунули" и об кого там "обтирають ноги". Только факты, а не то, что там кто-то сказал.А я заранее предложу список с несколько иными результатами (имея в виду не только США, а весь "запад"):- Афган- Сирия- Азербайджан- Африка- Латинская Америка- Цены на нефть и газ- Китай- (я уже не вспоминаю Молдову, Грузию, Беларусь и Казахстан)"гиркин вытирает ноги" - вам самому не смешно такую чушь писать? Вон Невзоров каждую неделю на Эхе вытирает ноги, и что?И при этом призываете всех срочно бежать в военкоматКогнитивный диссонанс.

Факти:

Та ж наша Україна.

Практично повністю входила в сферу впливу-контролю рашки. До 2014. Тепер?

І т.д. по деяким іншим пострадянським територіям.



Рашка була випхнута...



Чим Вам не підходить факт гіркінда?

Він свідчить, що нема отого повного контролю влади, а є оті башні кремля.



Я нікого не призиваю (для призову треба застосовувати елементи впливу. Їх багато). Я сухо беземоційно вказав-нагадав на обов'язок.



Ніякого КД тут не бачу. Не перебільшуйте.

Я ж не перебільшую, коли оперую фактом -- при фюрері навіть просто непідтримуючих в концтабори, а при карліку -- невзорови, гіркінди в ефірі. Факти:Та ж наша Україна.Практично повністю входила в сферу впливу-контролю рашки. До 2014. Тепер?І т.д. по деяким іншим пострадянським територіям.Рашка була випхнута...Чим Вам не підходить факт гіркінда?Він свідчить, що нема отого повного контролю влади, а є оті башні кремля.Я нікого не призиваю (для призову треба застосовувати елементи впливу. Їх багато). Я сухо беземоційно вказав-нагадав на обов'язок.Ніякого КД тут не бачу. Не перебільшуйте.Я ж не перебільшую, коли оперую фактом -- при фюрері навіть просто непідтримуючих в концтабори, а при карліку -- невзорови, гіркінди в ефірі. detroytred

Повідомлень: 25036 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2125 раз. Подякували: 3241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 лют, 2022 13:04 lapay написав: detroytred написав: ак що ноги в руки та гойда.

Щоб у разі повної або часткової мобілізації не витрачати час на проходження ВЛК, а одразу згідно припису до військових частин.



Так що, поки є час і нема корок на дорогах, з понеділка до військоматів. ак що ноги в руки та гойда.Щоб у разі повної або часткової мобілізації не витрачати час на проходження ВЛК, а одразу згідно припису до військових частин.Так що, поки є час і нема корок на дорогах, з понеділка до військоматів.

В разі великого шухера будуть грести всіх підряд, без комісій, але на всіх вистачить тільки автоматів і гранатометів, а щось солідніше тільки військових. Тероборону треба вчити партизанській війні, мінування, гранатомети, організація засідок, міські бої і тому подібне. В разі великого шухера будуть грести всіх підряд, без комісій, але на всіх вистачить тільки автоматів і гранатометів, а щось солідніше тільки військових. Тероборону треба вчити партизанській війні, мінування, гранатомети, організація засідок, міські бої і тому подібне.

Без комісій грести не будуть.

Хоч формальна, але все ж комісія буде.

Штовхатися в отому коридорчику?

Сенс? Без комісій грести не будуть.Хоч формальна, але все ж комісія буде.Штовхатися в отому коридорчику?Сенс? detroytred

Повідомлень: 25036 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2125 раз. Подякували: 3241 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7701770277037704 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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