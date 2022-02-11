RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7701770277037704
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:58

  Starikan написав:
  detroytred написав: В мене абсолютно протилежне бачення.
Рашка не в стані силою вирішити питання в своїх "исконно" територіях контролю: від Молдови до України. Її сунуть і сунуть.
Вона здатна лише "огрызаться", коли загонять в кут.
Власне й армію свою вона намагається посилити, щоб залишки не відібрали да й саму вже не схарчили.
З.и.
Прикольний фюрер, об якого обтирають ноги всі, кому не лінь: від свого гіркінда до міністерки закордонних справ (Британії).

Огласите весь список, пожалуйста, откуда их там "посунули" и об кого там "обтирають ноги". Только факты, а не то, что там кто-то сказал.

А я заранее предложу список с несколько иными результатами (имея в виду не только США, а весь "запад"):
- Афган
- Сирия
- Азербайджан
- Африка
- Латинская Америка
- Цены на нефть и газ
- Китай
- (я уже не вспоминаю Молдову, Грузию, Беларусь и Казахстан)

"гиркин вытирает ноги" - вам самому не смешно такую чушь писать? Вон Невзоров каждую неделю на Эхе вытирает ноги, и что?
И при этом призываете всех срочно бежать в военкомат :evil:
Когнитивный диссонанс.

Факти:
Та ж наша Україна.
Практично повністю входила в сферу впливу-контролю рашки. До 2014. Тепер?
І т.д. по деяким іншим пострадянським територіям.

Рашка була випхнута...

Чим Вам не підходить факт гіркінда?
Він свідчить, що нема отого повного контролю влади, а є оті башні кремля.

Я нікого не призиваю (для призову треба застосовувати елементи впливу. Їх багато). Я сухо беземоційно вказав-нагадав на обов'язок.

Ніякого КД тут не бачу. Не перебільшуйте.
Я ж не перебільшую, коли оперую фактом -- при фюрері навіть просто непідтримуючих в концтабори, а при карліку -- невзорови, гіркінди в ефірі.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25036
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2125 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 13:04

  lapay написав:
  detroytred написав:ак що ноги в руки та гойда.
Щоб у разі повної або часткової мобілізації не витрачати час на проходження ВЛК, а одразу згідно припису до військових частин.

Так що, поки є час і нема корок на дорогах, з понеділка до військоматів.

В разі великого шухера будуть грести всіх підряд, без комісій, але на всіх вистачить тільки автоматів і гранатометів, а щось солідніше тільки військових. Тероборону треба вчити партизанській війні, мінування, гранатомети, організація засідок, міські бої і тому подібне.

Без комісій грести не будуть.
Хоч формальна, але все ж комісія буде.
Штовхатися в отому коридорчику?
Сенс?
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25036
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2125 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7701770277037704
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1229)
12.02.2022 13:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.