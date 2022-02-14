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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 15 лют, 2022 13:06
centurionus написав: GDV29 написав: Investor_K написав:
Госдума сейчас опять поднимет курс вверх
Думаю не должна... т.к. эта новость, по сравнению с тем что уже в этом году мы увидели, не такая резонансная... Просто де-юре оформили, то что уже де-факто и так происходило с 2014 г.
Це шоу для переговорів. Поки не визнають, бо це хрест на їхніх "мінських домовленностях" плюс, можливо, більше санкцій.
И заметьте, это было сделано именно в день (и час!) визита Шольца в Москву! Совпадение...??
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Додано: Вів 15 лют, 2022 13:07
centurionus написав:
Це шоу для переговорів. Поки не визнають, бо це хрест на їхніх "мінських домовленностях" плюс, можливо, більше санкцій.
Дума типа уже. Странный ход если хотят минск выполнить.
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Додано: Вів 15 лют, 2022 13:12
Aps написав: centurionus написав:
Це шоу для переговорів. Поки не визнають, бо це хрест на їхніх "мінських домовленностях" плюс, можливо, більше санкцій.
Дума типа уже. Странный ход если хотят минск выполнить.
Вони ніколи не збиралися виконувати "Мінськ". Бо там, зокрема, сказано
Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх незаконних груп.
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Додано: Вів 15 лют, 2022 13:26
Aps написав: centurionus написав:
Це шоу для переговорів. Поки не визнають, бо це хрест на їхніх "мінських домовленностях" плюс, можливо, більше санкцій.
Дума типа уже. Странный ход если хотят минск выполнить.
Це лише звернення з клопотанням розглянути питання бла-бла.
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Додано: Вів 15 лют, 2022 13:29
fler написав:
Готовый сюжет для 95 квартала и Дизель-шоу.
8 лет!
Ежедневно целых 8 лет в режиме 24 non stop полохоботы, как Отче Наш, читали - пели мантры: "Путиннападет! Путиннападет!" И наконец полохоботские вопли были услышаны цивилизованными странами, начавшими применять конкретные меры
Отдельный привет Зеле.
Практически всю свою жись он шутил и прикалывался на сцене. Теперь Большие Дяди и Тети стебутся над ним. Так что пусть выдохнет, расслабится, хлопает в ладошки, машет ручкой и до ушей улыбается.
centurionus написав:
Є тут серед води пара моментів для повного розуміння ситуації.
Айфоны вдруг ни с того, ни с сего подешевели, несмотря на рост курса доллара, цен в США, дефицит микрочипов, усовершенствования начинки и увеличения объема памяти при неизменной продажной цене. Наверно, полное посольство навезли
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Додано: Вів 15 лют, 2022 13:36
Аlександр написав:
Ежедневно целых 8 лет в режиме 24 non stop полохоботы, как Отче Наш, читали - пели мантры: "Путиннападет! Путиннападет!"
Це точно - в данбаських шахтах скоро і ракети відкопають, а не тільки танки з танкістами.
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lapay
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