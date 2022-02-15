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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7728772977307731>
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 17:49

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 17:56

Львов теперь в шоколаде. Аренда квартир подорожала в 2 раза. Кофе выпили там за неделю годовую норму)).
Я думаю они только ЗА, что бы напряга продолжалась.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 18:14

  Игорь Алексеевич написав:Львов теперь в шоколаде. Аренда квартир подорожала в 2 раза. Кофе выпили там за неделю годовую норму)).
Я думаю они только ЗА, что бы напряга продолжалась.))

Успих минвату сам на фасад клеит, ускоряет сдачу дома. Нервы уже ни к черту.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 18:17

  akido написав:Це була спроба побудувати власну ідентичність в умовах військової агресії та анексії частини територій з боку Московії. Як показала історія - невдала спроба, бо Свати та Вулиці Розбитих Ментів виявилися мудрому наріду важливіші.

Побудова власної ідентичності на почутті ворожості до реального чи уявного ворога - ідея так собі.
На цю тему на днях добре написав Дацюк, раджу:
https://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/6206047ca6715/
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 18:34

  Tegularius написав:Побудова власної ідентичності на почутті ворожості до реального чи уявного ворога - ідея так собі.
На цю тему на днях добре написав Дацюк, раджу:
https://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/6206047ca6715/

Філософська мутохрінь.
Це не Гітлер і силезькі німці винні, а чехи. Не Путін і донбаська вата, а українці. Коли чехи малюавли свастики на спинах мирних німців і виселяли їх з тих місць, де вони жили віками, вони теж були злопам'ятними, бо не вони почали це зло.
Українці будуть більш гуманними, після деокупації Донбаса, і залишать більшість вати, яка цю Україну ненавидить, навіть без умовного покарання.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 18:55

  Аlександр написав:Англо-СШАксы четких планов тогда не набросали и не благословили на Крестовый поход.
Зато Бабушка с перепугу чуть-ли не разнес ДнепроГЭС, сейчас же под шумок решил заняться более мирным отжатием Примата, вроде клиентам уже соответственные SMS разослал.

Я даже не догадываюсь, что такое надо употреблять, чтобы такое писать :)

Может поделишься ?
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 15 лют, 2022 19:33, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 19:06

Лёг сайт минобороны http://www.mil.gov.ua/ ...
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 19:33

  Tegularius написав:Лёг сайт минобороны http://www.mil.gov.ua/ ...

У кого-то позднее зажигание

Массированная DDoS-атака на ПриватБанк и Ощадбанк. Сайт Минобороны не открывается
15.02.2022, 18:26
В ведомстве сообщили, что в течение последних часов ПриватБанк находится под массированной DDS-атакой. Пользователи Приват24 сообщают о проблемах с платежами и с работой приложения. Некоторым пользователям совсем не удается зайти в Приват24, у других не отображаются баланс и последние транзакции
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 22:22

  Schmit написав:

порохата пропаганда як завжди спрямована на дестабілізацію ситуації, оббріхуванні та зниженні довіри до державних гілок влади.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 22:42

Где-то в Запорожье забухал и зарыдал рупор кремля))

Канада тоже безвозмездно даёт оружие.




https://www.bbc.com/ukrainian/60385554? ... ampaign=64
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 15 лют, 2022 23:10, всього редагувалось 1 раз.
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