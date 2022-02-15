Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
akido написав:Це була спроба побудувати власну ідентичність в умовах військової агресії та анексії частини територій з боку Московії. Як показала історія - невдала спроба, бо Свати та Вулиці Розбитих Ментів виявилися мудрому наріду важливіші.
Філософська мутохрінь. Це не Гітлер і силезькі німці винні, а чехи. Не Путін і донбаська вата, а українці. Коли чехи малюавли свастики на спинах мирних німців і виселяли їх з тих місць, де вони жили віками, вони теж були злопам'ятними, бо не вони почали це зло. Українці будуть більш гуманними, після деокупації Донбаса, і залишать більшість вати, яка цю Україну ненавидить, навіть без умовного покарання.
Аlександр написав:Англо-СШАксы четких планов тогда не набросали и не благословили на Крестовый поход. Зато Бабушка с перепугу чуть-ли не разнес ДнепроГЭС, сейчас же под шумок решил заняться более мирным отжатием Примата, вроде клиентам уже соответственные SMS разослал.
Я даже не догадываюсь, что такое надо употреблять, чтобы такое писать
Может поделишься ?
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 15 лют, 2022 19:33, всього редагувалось 1 раз.
15.02.2022, 18:26 В ведомстве сообщили, что в течение последних часов ПриватБанк находится под массированной DDS-атакой. Пользователи Приват24 сообщают о проблемах с платежами и с работой приложения. Некоторым пользователям совсем не удается зайти в Приват24, у других не отображаются баланс и последние транзакции