Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В чому саме перемога ? Росія повернула Крим та забрала своїх з Донбасу ? Байден та Джонсон самі створили «війну» і самі в ній перемогли попутно завдавши Україні економічних збитків на кілька млрд доларів
В чому саме перемога ? Росія повернула Крим та забрала своїх з Донбасу ? Байден та Джонсон самі створили «війну» і самі в ній перемогли попутно завдавши Україні економічних збитків на кілька млрд доларів
Зате буде піар-перемога над Росією. Так, вторгнення не сталось, але ж вона збиралась, всі бачили. В Україні, та й в Європі ставлення громадськості до Росії суттєво погіршиться. "Ложечки нашлись, осадочек остался". Класика.