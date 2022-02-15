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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7728772977307731
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 22:47

  Hotab написав:Канала тоже безвозмездно даёт оружие.




https://www.bbc.com/ukrainian/60385554? ... ampaign=64

Просто зрада якась, Петру так обідно.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 23:06

  unicdima написав:
  Hotab написав:Канала тоже безвозмездно даёт оружие.




https://www.bbc.com/ukrainian/60385554? ... ampaign=64

Просто зрада якась, Петру так обідно.

Яке ж ти дурне, їй-богу. Не буду навіть коментувати, все одно не зрозумієш.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 23:15

Спостерігаємо контгру міжвідомчої групи Салліванана на основі роботи над помилками першої половини 2021. Створена в листопаді 2021. Що вийде - побачимо.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 23:17

В загальних рисах:
Великие Байден и Джонсон 16 февраля одержат победу над Путиным Джерело: https://censor.net/ua/r3316201
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 00:20


В чому саме перемога ? Росія повернула Крим та забрала своїх з Донбасу ?
Байден та Джонсон самі створили «війну» і самі в ній перемогли попутно завдавши Україні економічних збитків на кілька млрд доларів
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 01:59

  Ukrainian написав:

В чому саме перемога ? Росія повернула Крим та забрала своїх з Донбасу ?
Байден та Джонсон самі створили «війну» і самі в ній перемогли попутно завдавши Україні економічних збитків на кілька млрд доларів

Зате буде піар-перемога над Росією. Так, вторгнення не сталось, але ж вона збиралась, всі бачили. В Україні, та й в Європі ставлення громадськості до Росії суттєво погіршиться.
"Ложечки нашлись, осадочек остался". Класика.
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