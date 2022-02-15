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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7734773577367737
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 09:58

  lapay написав:
  warlamp написав:Я ничего не проспал? Что Путин, поц, опять на войну не явился?

Так він вже воює, кібератаками і вимогами якихось гарантій. Танки грязі бояться, тому доводится язиком.


Мир сошёл с ума : то перверсии, то коронабессие, то русофобия, то военная истерия. Куда бы улететь подальше с этой "весёлой" планеты? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 10:54

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Навпаки, Захід повністю програв Росії інформаційну війну, тепер довіра до тверджень цих президентів, до їх розвідданних дорівнює нулю.
Кого довіра?
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:19

Re: Політичні дискусії

Кріса Олєшко теж втік був
https://www.youtube.com/post/UgkxNAR0uQ ... Uo9XkbN1aq
отакі вони порохаті патріоти :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 12:16

Гібридну війну може вести не тільки москалі. Світ, котрий розслабив батони після розпаду срср, нарешті отримав нового, глобального ворога, страшнішого ніж якась Алькаіда, з реальними бомбами. Всі політики, які літали поговорити з херлом, в надії що може він щось не так зрозумів або не дочув, зрозуміли і побачили на свої очі, що воно дійсно неадекватне та хворе. Європа не посипалася а навпаки. Різні серби та мадяри не рахуються. Вже готові потерпіти з газом. Мінськ 3 не підписали. Мінські угоди 1 та 2, яким у сивого не було альтернативи, не виконаються тепер точно. Знов херло всіх переграв, показав всім що таке справжня росія, надійний партнер та все таке. Нам то теоретично повинно бути легше, аби владу з яйцями. Хоча поки неадекватного-брехливого, патріотично-переможного трандежа ( "будуть кредити - буде перемога") не чутно, то це добре. Зараз як у 2014 році проси що хочеш, роби хоч щось. Все спишуть, пробачать. Ех...мабуть буде як завжди..
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 12:26

Re: Політичні дискусії

  d44 написав:Всі політики, які літали поговорити з херлом, в надії що може він щось не так зрозумів або не дочув, зрозуміли і побачили на свої очі, що воно дійсно неадекватне та хворе.

Старий і дурний. Не може зрозуміти, що те, що спрацювало в 2014, вже не працює весною 2021, а те, що працювало весною 2021, вже не працює зимою 2022.
Правильно казала одна розумна людина, що Путін здувся після окупації Криму, і все в нього покотилось під укіс.
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