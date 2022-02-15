Мир сошёл с ума : то перверсии, то коронабессие, то русофобия, то военная истерия. Куда бы улететь подальше с этой "весёлой" планеты?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 16 лют, 2022 09:58
Мир сошёл с ума : то перверсии, то коронабессие, то русофобия, то военная истерия. Куда бы улететь подальше с этой "весёлой" планеты?
Додано: Сер 16 лют, 2022 10:54
Re: Політичні дискусії
Додано: Сер 16 лют, 2022 11:19
Re: Політичні дискусії
Кріса Олєшко теж втік був
отакі вони порохаті патріоти
Додано: Сер 16 лют, 2022 11:44
Ноу коммент
Додано: Сер 16 лют, 2022 12:16
Гібридну війну може вести не тільки москалі. Світ, котрий розслабив батони після розпаду срср, нарешті отримав нового, глобального ворога, страшнішого ніж якась Алькаіда, з реальними бомбами. Всі політики, які літали поговорити з херлом, в надії що може він щось не так зрозумів або не дочув, зрозуміли і побачили на свої очі, що воно дійсно неадекватне та хворе. Європа не посипалася а навпаки. Різні серби та мадяри не рахуються. Вже готові потерпіти з газом. Мінськ 3 не підписали. Мінські угоди 1 та 2, яким у сивого не було альтернативи, не виконаються тепер точно. Знов херло всіх переграв, показав всім що таке справжня росія, надійний партнер та все таке. Нам то теоретично повинно бути легше, аби владу з яйцями. Хоча поки неадекватного-брехливого, патріотично-переможного трандежа ( "будуть кредити - буде перемога") не чутно, то це добре. Зараз як у 2014 році проси що хочеш, роби хоч щось. Все спишуть, пробачать. Ех...мабуть буде як завжди..
Додано: Сер 16 лют, 2022 12:26
Re: Політичні дискусії
Старий і дурний. Не може зрозуміти, що те, що спрацювало в 2014, вже не працює весною 2021, а те, що працювало весною 2021, вже не працює зимою 2022.
Правильно казала одна розумна людина, що Путін здувся після окупації Криму, і все в нього покотилось під укіс.
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