Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Damien написав:В общем, поставили России "вилочку" - хоть говори, что будешь нападать(в него весь мир будет верить), хоть говори, что не будешь нападать(в него не будут верить) - оба варианта плохие и играют на руку Западу. И тут же вторая вилочка: Нападете - станете кровавыми изгоями в мире, не нападете - значит мы не дрогнули перед зловещим агрессором и отстояли мир в Украине.
А всего-то Путину нужно было официально выступить с заявлением, что это прсто учения и он не собирается ничего такого. И весь этот план Запада пошел бы в трубу. Но понты оказались дороже.
А то за время этих игрищ из Украины миллиарды вывели распуганные вами инвесторы и ситуация в экономике(которая и так была не очень) стала еще хуже...
А известная политическая сила внутри Украины (не правящая) всячески этому подыгрывала. Им тоже видимо "чем хуже тем лучше"
На фоне не подтвердившихся слухов о готовящемся 15 и 16 февраля вторжении России на территорию Украины, служба эстонской внешней разведки перенесла дату нападения на конец февраля. Об этом разведка Эстонии сообщает в официальном докладе.
Причиной, по которой наступление на Украину не произошло 16 февраля, авторы заявления назвали «неготовность российской армии».
«По нашей оценке, российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение», — заявили составители доклада.
Сегодня в Минтруда и соцзащиты поделились статистикой по трудоустройству на 1 февраля 2022 года. По данным ведомства, в начале месяца наниматели Беларуси заявили о наличии 95,8 тыс. свободных рабочих мест, из них около 6 тыс. предусматривают жилье для работников.
Больше всего не хватает рабочих специалистов — спрос на работников по рабочим профессиям составил 64,2% от общего числа вакансий. При этом на учебе в качестве безработных состояло 6,3 тыс. человек.