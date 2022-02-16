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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7735773677377738
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 18:41

  Damien написав:В общем, поставили России "вилочку" - хоть говори, что будешь нападать(в него весь мир будет верить), хоть говори, что не будешь нападать(в него не будут верить) - оба варианта плохие и играют на руку Западу. И тут же вторая вилочка: Нападете - станете кровавыми изгоями в мире, не нападете - значит мы не дрогнули перед зловещим агрессором и отстояли мир в Украине.

А всего-то Путину нужно было официально выступить с заявлением, что это прсто учения и он не собирается ничего такого. И весь этот план Запада пошел бы в трубу. Но понты оказались дороже.
А то за время этих игрищ из Украины миллиарды вывели распуганные вами инвесторы и ситуация в экономике(которая и так была не очень) стала еще хуже...

А известная политическая сила внутри Украины (не правящая) всячески этому подыгрывала. Им тоже видимо "чем хуже тем лучше"
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 18:44

Tegularius , ничего пока не завершено.
Россия ничего не отводила.

https://detaly.co.il/gensek-nato-rossiy ... g-ukrainy/
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 18:49

  Alex2007 написав:
На фоне не подтвердившихся слухов о готовящемся 15 и 16 февраля вторжении России на территорию Украины, служба эстонской внешней разведки перенесла дату нападения на конец февраля. Об этом разведка Эстонии сообщает в официальном докладе.

Причиной, по которой наступление на Украину не произошло 16 февраля, авторы заявления назвали «неготовность российской армии».

«По нашей оценке, российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение», — заявили составители доклада.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/166722-e ... z7L3osVxZ7


Зображення

в этом году похоже будет ранняя весна - у политиков весеннее обострение началось в феврале... 😂
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:05

В Белоруссии не хватает людей

Сегодня в Минтруда и соцзащиты поделились статистикой по трудоустройству на 1 февраля 2022 года. По данным ведомства, в начале месяца наниматели Беларуси заявили о наличии 95,8 тыс. свободных рабочих мест, из них около 6 тыс. предусматривают жилье для работников.

Больше всего не хватает рабочих специалистов — спрос на работников по рабочим профессиям составил 64,2% от общего числа вакансий. При этом на учебе в качестве безработных состояло 6,3 тыс. человек.
такой контраст с нами
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:02

Schmit
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