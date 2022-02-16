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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7736773777387739
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:32

  akido написав:- Як зрозуміти що слуга наріда бреше ?
- От як рота відкриває - так і бреше.

А де брехня?
Порохаті завжди брешуть як і їх русскіє колєгі.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:37

  centurionus написав:
  unicdima написав:я особисто не побачив ніяких підготувань до такого нападу як нам розказували західні керівники та ЗМІ.

Цікаво, що вдалося розгледіти?
Що було видно по підготовці наступу в Нагорному Карабасі? 2014 року тут? Дебальцеве?
Гортали ж, звісно, сторінки БС СВ...

Ну якщо ти не в темі то не треба про це всім розказувати.
Такі приготування зараз сховати не можна.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:42

  akido написав:
  Tegularius написав:А известная политическая сила внутри Украины (не правящая) всячески этому подыгрывала. Им тоже видимо "чем хуже тем лучше"


І армія 100 тисяч навколо кордонів тут зовсім ні до чого. Вони на шашлики до Вови завітали. А все англічанка гадить.

Тут завжди приблизно такі сили були у кордонів, особливо після того як Турчинов подарував Крим Путіну.
Цікаво, як вони розрахувалися?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:43

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Такі приготування зараз сховати не можна

Так а смотрел то куда?? Где не увидел?

  unicdima написав:Тут завжди приблизно такі сили були у кордонів

Такі да не такі. А флот в Чорному морі теж такий завжди?
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