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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:32
akido написав:
- Як зрозуміти що слуга наріда бреше ?
- От як рота відкриває - так і бреше.
А де брехня?
Порохаті завжди брешуть як і їх русскіє колєгі.
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unicdima
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Додано: Сер 16 лют, 2022 22:37
centurionus написав: unicdima написав:
я особисто не побачив ніяких підготувань до такого нападу як нам розказували західні керівники та ЗМІ.
Цікаво, що вдалося розгледіти?
Що було видно по підготовці наступу в Нагорному Карабасі? 2014 року тут? Дебальцеве?
Гортали ж, звісно, сторінки БС СВ...
Ну якщо ти не в темі то не треба про це всім розказувати.
Такі приготування зараз сховати не можна.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 22:42
akido написав: Tegularius написав:
А известная политическая сила внутри Украины (не правящая) всячески этому подыгрывала. Им тоже видимо "чем хуже тем лучше"
І армія 100 тисяч навколо кордонів тут зовсім ні до чого. Вони на шашлики до Вови завітали. А все англічанка гадить.
Тут завжди приблизно такі сили були у кордонів, особливо після того як Турчинов подарував Крим Путіну.
Цікаво, як вони розрахувалися?
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Додано: Сер 16 лют, 2022 22:43
unicdima написав:
Такі приготування зараз сховати не можна
Так а смотрел то куда?? Где не увидел?
unicdima написав:
Тут завжди приблизно такі сили були у кордонів
Такі да не такі. А флот в Чорному морі теж такий завжди?
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