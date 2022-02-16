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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7736773777387739
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:32

  akido написав:- Як зрозуміти що слуга наріда бреше ?
- От як рота відкриває - так і бреше.

А де брехня?
Порохаті завжди брешуть як і їх русскіє колєгі.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:37

  centurionus написав:
  unicdima написав:я особисто не побачив ніяких підготувань до такого нападу як нам розказували західні керівники та ЗМІ.

Цікаво, що вдалося розгледіти?
Що було видно по підготовці наступу в Нагорному Карабасі? 2014 року тут? Дебальцеве?
Гортали ж, звісно, сторінки БС СВ...

Ну якщо ти не в темі то не треба про це всім розказувати.
Такі приготування зараз сховати не можна.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:42

  akido написав:
  Tegularius написав:А известная политическая сила внутри Украины (не правящая) всячески этому подыгрывала. Им тоже видимо "чем хуже тем лучше"


І армія 100 тисяч навколо кордонів тут зовсім ні до чого. Вони на шашлики до Вови завітали. А все англічанка гадить.

Тут завжди приблизно такі сили були у кордонів, особливо після того як Турчинов подарував Крим Путіну.
Цікаво, як вони розрахувалися?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:43

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Такі приготування зараз сховати не можна

Так а смотрел то куда?? Где не увидел?

  unicdima написав:Тут завжди приблизно такі сили були у кордонів

Такі да не такі. А флот в Чорному морі теж такий завжди?
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 06:37

  M-A-X написав:Кстати, а почему Ахметов стал майданутым?

Жизнь заставила, при всех ресурсах идти в одиночку против центральной власти ему не с руки. Раскулачили бы. Пришлось договариваться и сотрудничать
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 06:42

  unicdima написав:
  centurionus написав:Цікаво, що вдалося розгледіти?
Що було видно по підготовці наступу в Нагорному Карабасі? 2014 року тут? Дебальцеве?
Гортали ж, звісно, сторінки БС СВ...

Азербайджан не один год перед этим заявлял, что собирается возвращать Карабах военным путем. Уровень антиармянской пропаганды внутри страны был огромным, вплоть до расчеловечивания. А за несколько месяцев до наступления под патронатом властей прошли массовые митинги "за войну"
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 08:17

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Азербайджан не один год перед этим заявлял, что собирается возвращать Карабах военным путем. Уровень антиармянской пропаганды внутри страны был огромным, вплоть до расчеловечивания. А за несколько месяцев до наступления под патронатом властей прошли массовые митинги "за войну"

Ресентимент, однозначно.
Нехай подякують, що карабахським армянам, поки-що, дали змогу жити в Карабаху, а не зробили з ними те, що з німцями в Прусії.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 09:38

  Tegularius написав:
  unicdima написав:
  centurionus написав:Цікаво, що вдалося розгледіти?
Що було видно по підготовці наступу в Нагорному Карабасі? 2014 року тут? Дебальцеве?
Гортали ж, звісно, сторінки БС СВ...

Азербайджан не один год перед этим заявлял, что собирается возвращать Карабах военным путем. Уровень антиармянской пропаганды внутри страны был огромным, вплоть до расчеловечивания. А за несколько месяцев до наступления под патронатом властей прошли массовые митинги "за войну"

До чого тут мітинги? Там тридцять років мітинги. Питання ж таке: у військовому плані які ознаки підготовки до наступу "розгледіли" тоді тутешні експерти. Риторичне питання, звісно.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 09:50

  unicdima написав:
  centurionus написав:
  unicdima написав:я особисто не побачив ніяких підготувань до такого нападу як нам розказували західні керівники та ЗМІ.

Цікаво, що вдалося розгледіти?
Що було видно по підготовці наступу в Нагорному Карабасі? 2014 року тут? Дебальцеве?
Гортали ж, звісно, сторінки БС СВ...

Ну якщо ти не в темі то не треба про це всім розказувати.
Такі приготування зараз сховати не можна.

Я в темі. Вам БСи знайомі? Що це і що там, експерту відомо, звісно. Що Вам, як тутешньому екперту, вдалося побачити в згаданих випадках, і чого немає зараз? Просвітіть своїм військовим генієм попутно загал в простому: що в Дебальцевому та 3х-х ("бахмутка") блокпостах було цікавого. Не всі ж в курсі.
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