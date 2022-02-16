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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7738773977407741> Додано: Чет 17 лют, 2022 12:08 Я счастливый человек потому что у меня нет телевизора



С захожу на всякие там политические ветки, сайты, новости почитать, просто что бы поржать с этих клоунов-как можно имея критическое мышление воспринимать в серьез всю эту пургу, что несут политиканы и их проституствующие СМИ







Вот меня реально беспокоит не та пурга, что что несут номиналы политиканы и проститутствующие СМИ, а то что инфляция по моим расчётам все 30 %, а не 10 % как несут нам номиналы и СМИ. Беспокоит то, что хотя я не завишу от доходов в Украине, но у меня брат, врач на скорой и ему да з/п повысили но сделали уравниловку, 20000 грн. получают все одинаково, что он с огромным стажем, ночными сменами, высшей категорией, что тот кто вчера закончил институт, без стажа, без квалификации и сидит на стуле днем в поликлинике, штаны протирает, а раньше была разница за счет колесных, ночных, квалификации, стажа, а сейчас всех уровняли-спрашивается они там действительно думают, что таким образом мотивируют высоко квалифицированных врачей работать лучше или не уезжать из страны оставаясь работать тут спрашивается, а что тут ловить, кроме непрофессионализма, психозов, лижи и пропаганды, что терять кроме цепей



P.S. почитал эту ветку, поржал с писателей ветки, спасибо за хорошее настроение, пора идти работать, пишите еще, а то без вашей пурги будет скучно и не буду знать когда в очередной раз Путин нападет и на сколько заводить будильник что бы не проспать вторжение Чем старше я становлюсь, тем больше я становлюсь космополитом, еще пару лет назад меня интересовала политика, сейчас почти нет. Пришел к выводу, что нет никакой демократии причем нигде, простой человек нигде ничего не решает, идя на выборы он идет как жертва политтехнологов, пропаганды, лжи и манипуляций-особенно в Украине, думаю даже Гебельс в гробу трясется от зависти и уважения к нынешним Украинским политиканам и их западным кураторам с их проститутстующим СМИ. Народ который имеет ТВ и ни дай Бог его смотрит и воспринимает в серьез, особенно всякие псевдо новостные и аналитические программы, просто становится больным зомби, им уже даже не психолог нужен, а психиатр что бы лечить как минимум всевозможные психозы, подавленные и тревожные состояния. А демократия была в небольших Греческих городах-государствах, где все друг друга знали лично, знали с детства, знали кто чем реально дышит, что делает и как поступает в той или иной ситуации, как относится к окружающим, когда росли вместе с детства, воевали вместе, спортом занимались вместе, по одним и тем же плядям ходили и т.д.С захожу на всякие там политические ветки, сайты, новости почитать, просто что бы поржать с этих клоунов-как можно имея критическое мышление воспринимать в серьез всю эту пургу, что несут политиканы и их проституствующие СМИВот меня реально беспокоит не та пурга, что что несут номиналы политиканы и проститутствующие СМИ, а то что инфляция по моим расчётам все 30 %, а не 10 % как несут нам номиналы и СМИ. Беспокоит то, что хотя я не завишу от доходов в Украине, но у меня брат, врач на скорой и ему да з/п повысили но сделали уравниловку, 20000 грн. получают все одинаково, что он с огромным стажем, ночными сменами, высшей категорией, что тот кто вчера закончил институт, без стажа, без квалификации и сидит на стуле днем в поликлинике, штаны протирает, а раньше была разница за счет колесных, ночных, квалификации, стажа, а сейчас всех уровняли-спрашивается они там действительно думают, что таким образом мотивируют высоко квалифицированных врачей работать лучше или не уезжать из страны оставаясь работать тутспрашивается, а что тут ловить, кроме непрофессионализма, психозов, лижи и пропаганды, что терять кроме цепейP.S. почитал эту ветку, поржал с писателей ветки, спасибо за хорошее настроение, пора идти работать, пишите еще, а то без вашей пурги будет скучно и не буду знать когда в очередной раз Путин нападет и на сколько заводить будильник что бы не проспать вторжение Михалыч Повідомлень: 1450 З нами з: 01.03.16 Подякував: 20 раз. Подякували: 428 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 12:10 Re: Політичні дискусії Бачу 3 сценарії даної ситуації.

1-й сценарій (найбільш вірогідний). Україна продовжує морозитись від Мінську, Росія продовжує шантаж, в т.ч. енергетичний, таки запускає СП-2. Через постійну напругу українська економіка не витримує, в країні починається хаос. США і Росія ділять нас по типу як Боснія поділена. Але все проходить без особливого кровопролиття.

2-й сценарій. Україна погоджується на Мінськ. Тут все зрозуміло, стає другою Білоруссю.

3-й сценарій. Путін не витримує, визнає ОРДЛО. Рос. регулярні війська починають зачистку Маріуполя, Краматорська і тд, які по конституції належать ЛДНР. Війська йдуть навіть трохи далі Донбассу, але санкції таки задушують наступ росіян.



Третій варіант - оптимальний в довгостроковій перспективі...навіть ціною втрати луганської і донецкьких областей і тисяч солдат... Бармалєй Повідомлень: 5 З нами з: 13.02.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 12:27 Михалыч , но у меня брат, врач на скорой и ему да з/п повысили но сделали уравниловку, 20000 грн. получают все одинаково, что он с огромным стажем, ночными сменами, высшей категорией, что тот кто вчера закончил институт, без стажа, без квалификации и сидит на стуле днем в поликлинике, штаны протирает



Это что за Бред?

Где это такие Зарплаты, в 20 тыс грн.

Покажите пожалуйста!

Если брать не Киев а периферию, вы хоть в курсе, что у многих - минималка?

Да работу нормальную найти, для Квалифицированного специалиста - сложно невероятно!

А в начальстве, сидят де-генераты, которых ещё с времен Кучмы папики посадили.

Потому в стране и бордак, коррупция зашкаливает.

Одни - получают многотысячные зарплаты, но "дважды-два" с калькулятором умножают, другие -Гениальны, но вынуждены либо "чебуреками торговать", либо ехать "дальнобойщиком" в ЕС, т.к. работы нет!



Тупой начальник - не возьмет умного подчиненнго, иначе начальник будет каждый день чувствовать себя дебилом.



Нет, ну 20 тыс зарплата на скорой? Почему не миллион баксов?

Ах... они Рискуют заразиться? А продавец носков на базаре, меньше рискует? Это что за Бред?Где это такие Зарплаты, в 20 тыс грн.Покажите пожалуйста!Если брать не Киев а периферию, вы хоть в курсе, что у многих - минималка?Да работу нормальную найти, для Квалифицированного специалиста - сложно невероятно!А в начальстве, сидят де-генераты, которых ещё с времен Кучмы папики посадили.Потому в стране и бордак, коррупция зашкаливает.Одни - получают многотысячные зарплаты, но "дважды-два" с калькулятором умножают, другие -Гениальны, но вынуждены либо "чебуреками торговать", либо ехать "дальнобойщиком" в ЕС, т.к. работы нет!Тупой начальник - не возьмет умного подчиненнго, иначе начальник будет каждый день чувствовать себя дебилом.Нет, ну 20 тыс зарплата на скорой? Почему не миллион баксов?Ах... они Рискуют заразиться? А продавец носков на базаре, меньше рискует? Replay

Повідомлень: 2325 З нами з: 20.06.08 Подякував: 137 раз. Подякували: 515 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 12:40 Бармалєй

Запишите помадой на мониторе.

Украина не согласится на Минск, это для Украины -КОНЕЦ!



Сценария - ТРИ.

Первый. Путин нападает на Украину и Украина борется с Путиноидами, получая бабло с Запада. Россия получает санкции, изоляцию и запрет Сев. Потока. США гонят газ и нефть в Европу. В Украине, многомиллионные жертвы, банды гопников и полный беспередел.

Все, кто может ходить, прут в Польшу, даже на костылях, бросая скарб нажитый годами.



Второй. Путин не нападает на Украину. В Украине наступает Дефолт. Банды мародеров, полиция не знает, что делать, Зеленский забарикадировался и просит убежища в США.

Тот, кто может передвигаться(даже на костылях) - прется в Польшу, бросая скарб.



Третий. Украина - сама нападает на ордло, Путин наблюдает и фиксирует все на фото-видео. Созывается ООН и Украину признают "террористическим государством".

Вводятся войска ООН, происходит раздел сфер влияния(как Германия после второй мировой).



Как видим, в любом случае, полная задница.



Разговаривать о сценарии, когда Украина побеждает Россию без помощи НАТО, нет смысла.

Думаю, всем видна разница в бюджете и вооружении.



НАТО - отморозилось и не горит желанием вступать в прямое военное столкновение с рашей.



Вопрос сейчас не в Минске!

Вопрос в том, где брать деньги на Армию? Где брать деньги на газ, нефть?

Как жить дальше, учитывая надвигающуюся Новую волну Кризиса?



Если в США инфляция растет, вы хоть понимаете, что будет у нас?



Кстати, кто ответит за те миллиардные кредиты, которые Украина набрала и должна выплачивать? Ну, которые распилили, разворовали и в оффшоры вывезли?

Сколько там госдолга уже накапало? Смотреть лень.



Как видим, самый безболезненный сценарий - Первый!

Ну, если путин - нападает сам. Тогда он будет "мировым злом" и нам какие-то долги простят, что-то дадут, вообщем - какое-то время ещё будем жить под ИВЛ.

Но Жертвы, среди населения - будут громадными.



И есть сомнения, что путин -нападет первым.

Оно ему нафик не надо.



Наблюдаем Запишите помадой на мониторе.Украина не согласится на Минск, это для Украины -КОНЕЦ!Сценария - ТРИ.Первый. Путин нападает на Украину и Украина борется с Путиноидами, получая бабло с Запада. Россия получает санкции, изоляцию и запрет Сев. Потока. США гонят газ и нефть в Европу. В Украине, многомиллионные жертвы, банды гопников и полный беспередел.Все, кто может ходить, прут в Польшу, даже на костылях, бросая скарб нажитый годами.Второй. Путин не нападает на Украину. В Украине наступает Дефолт. Банды мародеров, полиция не знает, что делать, Зеленский забарикадировался и просит убежища в США.Тот, кто может передвигаться(даже на костылях) - прется в Польшу, бросая скарб.Третий. Украина - сама нападает на ордло, Путин наблюдает и фиксирует все на фото-видео. Созывается ООН и Украину признают "террористическим государством".Вводятся войска ООН, происходит раздел сфер влияния(как Германия после второй мировой).Как видим, в любом случае, полная задница.Разговаривать о сценарии, когда Украина побеждает Россию, нет смысла.Думаю, всем видна разница в бюджете и вооружении.НАТО - отморозилось и не горит желанием вступать в прямое военное столкновение с рашей.Вопрос сейчас не в Минске!Если в США инфляция растет, вы хоть понимаете, что будет у нас?Кстати, кто ответит за те миллиардные кредиты, которые Украина набрала и должна выплачивать? Ну, которые распилили, разворовали и в оффшоры вывезли?Сколько там госдолга уже накапало? Смотреть лень.Как видим, самый безболезненный сценарий - Первый!Ну, если путин - нападает сам. Тогда он будет "мировым злом" и нам какие-то долги простят, что-то дадут, вообщем - какое-то время ещё будем жить под ИВЛ.Но Жертвы, среди населения - будут громадными.И есть сомнения, что путин -нападет первым.Оно ему нафик не надо.Наблюдаем Replay

Повідомлень: 2325 З нами з: 20.06.08 Подякував: 137 раз. Подякували: 515 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 12:52 Re: Політичні дискусії Replay написав: Нет, ну 20 тыс зарплата на скорой? Почему не миллион баксов?

Ах... они Рискуют заразиться? А продавец носков на базаре, меньше рискует? Нет, ну 20 тыс зарплата на скорой? Почему не миллион баксов?Ах... они Рискуют заразиться? А продавец носков на базаре, меньше рискует?



Спросите у Зельца, почему 20000 грн., он так сказал и сделал, всем одинаково и 20000 грн. это грязными+отнимите от 20000 еще налоги. Брат работает на скорой в небольшом городке куда его направили после института, если Вы считаете, что человек отучившийся минимум 6 лет, несущий ответственности за жизни людей должен получать так же как продавец носков на рынке, то из этой страны точно надо валить работать в другие страны, где понимают что такое квалифицированный труд, что такое ответственность за жизни людей, мотивация, что такое тяжелые условия труда и т.д. а уравниловку и нищету оставим оставшемуся тут населению доведенному политиканами и проститутсвующими СМИ до состояния Украинского лохтората Спросите у Зельца, почему 20000 грн., он так сказал и сделал, всем одинаково и 20000 грн. это грязными+отнимите от 20000 еще налоги. Брат работает на скорой в небольшом городке куда его направили после института, если Вы считаете, что человек отучившийся минимум 6 лет, несущий ответственности за жизни людей должен получать так же как продавец носков на рынке, то из этой страны точно надо валить работать в другие страны, где понимают что такое квалифицированный труд, что такое ответственность за жизни людей, мотивация, что такое тяжелые условия труда и т.д.а уравниловку и нищету оставим оставшемуся тут населению доведенному политиканами и проститутсвующими СМИ до состояния Украинского лохтората Михалыч Повідомлень: 1450 З нами з: 01.03.16 Подякував: 20 раз. Подякували: 428 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 12:59 В СМИ гонят волну, что путиноиды хотят оккупировать Украину.

Во-первых, путиноиды - это не лично Путин. В раше - капитализм, там масса инвесторов и не только, в том числе иностранных. Тот же Газпром кому принадлежит?

ОНИ будут советовать Путину, что делать и как. Иначе, просто выведут бабло, распродадут акции и положат экономику рашенскую..





Так вот. В случае прямой агрессии России против Украины, Запад введет не просто "санкции" а таки заблокирует Сев.Поток-2, да и первый, возможно и отключение от SWIFT.

Это обрушит рубль, это приведет к катастрофическим последствиям.



Оно им надо? Инвесторам?



Конечно нет.



План Путина? Экономически положить Украину на лопатки.

Сократить подачу газа, перекрыть нефть, сократить торговлю до минимума.

Ведь Украина признала Россию агрессором? Признала!

Вот и пойдет уголь из Африки и Австралии, газ из Америки а нефть из Эмиратов!

И получим стоимость энергоносителей для промышленности -выше,чем в Европе а производительность труда, останется как в СССР!

Они тупо давят экономику.

Им незачем атаковать, время работает на них.



Хотят дождатся, пока в Украине - наступит Дефолт и начнутся массовые беспорядки.

Не исключаю, что есть и соглашение с Западом о разделе сфер влияния.



Кстати, нагнетание военной истерии - тоже им на руку.

Украина вынуждена тратить больше денег на армию, на закупку вооружения и специалистов. Удар по бюджету.



Это понятно даже пенисонерам, у которых высшее образование. Replay

Повідомлень: 2325 З нами з: 20.06.08 Подякував: 137 раз. Подякували: 515 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 13:03 Михалыч Спросите у Зельца, почему 20000 грн

Даже при 15 тыс на руки, это Огромная зарплата для регионов!

Свояк, пашет за 7000 грн на руки, с 8-ми до 18-ти и реально пашет а не "делает вид".

Учителя, вот репетиторами заделались, потому как при "удаленке", вообще мало платят, на коммуналку и хлеб(без масла) остается.

Вы там в Киевах, реально зажрались. Дворники по полштуки зелени получают.

Это в стране, с громадным внешним долгом и отрицательным сальдо!



Я понимаю, киевляен надо кормить хорошо, ведь сытый Киев - нет майдана!

А остальные - типа быдло?

Путина скопировали. Тот тоже, москвичей разбаловал, на остальных - плевать хотел.



В "регионах", хирург 20 штук получает! А у вас, медсестра на скорой!

Оффигели напрочь.



И не надо на Штаты кивать!

В США, именно в столицах - важные вопросы решают, биржи и инвестиции. Они бабло стране зарабатывают.

А наши, киевляне, распиливают бюджет и потребляют.

Собственно производства, собственно науки или мощного образования - НЕТ!

Киев - скопирован с москвы. Там тоже, Сибирь нефть и газ дает а "Рублевка" жирует. Даже при 15 тыс на руки, это Огромная зарплата для регионов!Свояк, пашет за 7000 грн на руки, с 8-ми до 18-ти и реально пашет а не "делает вид".Учителя, вот репетиторами заделались, потому как при "удаленке", вообще мало платят, на коммуналку и хлеб(без масла) остается.Вы там в Киевах, реально зажрались. Дворники по полштуки зелени получают.Это в стране, с громадным внешним долгом и отрицательным сальдо!Я понимаю, киевляен надо кормить хорошо, ведь сытый Киев - нет майдана!А остальные - типа быдло?Путина скопировали. Тот тоже, москвичей разбаловал, на остальных - плевать хотел.В "регионах", хирург 20 штук получает! А у вас, медсестра на скорой!Оффигели напрочь.И не надо на Штаты кивать!В США, именно в столицах - важные вопросы решают, биржи и инвестиции. Они бабло стране зарабатывают.А наши, киевляне, распиливают бюджет и потребляют.Собственно производства, собственно науки или мощного образования - НЕТ!Киев - скопирован с москвы. Там тоже, Сибирь нефть и газ дает а "Рублевка" жирует. Востаннє редагувалось Replay в Чет 17 лют, 2022 13:08, всього редагувалось 1 раз. Replay

Повідомлень: 2325 З нами з: 20.06.08 Подякував: 137 раз. Подякували: 515 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 13:09 Replay написав:





В СМИ гонят волну, что путиноиды хотят оккупировать Украину.

Во-первых, путиноиды - это не лично Путин. В раше - капитализм, там масса инвесторов и не только, в том числе иностранных. Тот же Газпром кому принадлежит?

ОНИ будут советовать Путину, что делать и как. Иначе, просто выведут бабло, распродадут акции и положат экономику рашенскую..





Так вот. В случае прямой агрессии России против Украины, Запад введет не просто "санкции" а таки заблокирует Сев.Поток-2, да и первый, возможно и отключение от SWIFT.

Это обрушит рубль, это приведет к катастрофическим последствиям.



Оно им надо? Инвесторам?



Конечно нет.



План Путина? Экономически положить Украину на лопатки.

Сократить подачу газа, перекрыть нефть, сократить торговлю до минимума.

Ведь Украина признала Россию агрессором? Признала!

Вот и пойдет уголь из Африки и Австралии, газ из Америки а нефть из Эмиратов!

И получим стоимость энергоносителей для промышленности -выше,чем в Европе а производительность труда, останется как в СССР!

Они тупо давят экономику.

Им незачем атаковать, время работает на них.



Хотят дождатся, пока в Украине - наступит Дефолт и начнутся массовые беспорядки.

Не исключаю, что есть и соглашение с Западом о разделе сфер влияния.



Кстати, нагнетание военной истерии - тоже им на руку.

Украина вынуждена тратить больше денег на армию, на закупку вооружения и специалистов. Удар по бюджету.



Это понятно даже пенисонерам, у которых высшее образование. В СМИ гонят волну, что путиноиды хотят оккупировать Украину.Во-первых, путиноиды - это не лично Путин. В раше - капитализм, там масса инвесторов и не только, в том числе иностранных. Тот же Газпром кому принадлежит?ОНИ будут советовать Путину, что делать и как. Иначе, просто выведут бабло, распродадут акции и положат экономику рашенскую..Так вот. В случае прямой агрессии России против Украины, Запад введет не просто "санкции" а таки заблокирует Сев.Поток-2, да и первый, возможно и отключение от SWIFT.Это обрушит рубль, это приведет к катастрофическим последствиям.Конечно нет.План Путина? Экономически положить Украину на лопатки.Сократить подачу газа, перекрыть нефть, сократить торговлю до минимума.Ведь Украина признала Россию агрессором? Признала!Вот и пойдет уголь из Африки и Австралии, газ из Америки а нефть из Эмиратов!И получим стоимость энергоносителей для промышленности -выше,чем в Европе а производительность труда, останется как в СССР!Они тупо давят экономику.Им незачем атаковать, время работает на них.Хотят дождатся, пока в Украине - наступит Дефолт и начнутся массовые беспорядки.Не исключаю, что есть и соглашение с Западом о разделе сфер влияния.Кстати, нагнетание военной истерии - тоже им на руку.Украина вынуждена тратить больше денег на армию, на закупку вооружения и специалистов. Удар по бюджету.Это понятно даже пенисонерам, у которых высшее образование.

Ги))



Так чому тоді війни з негативними наслідками для починаючого трапляються?

І чому тоді інвестори не зупинили пу від анексії Криму та вторгнення на Донбас?



Щось ви в своєму рівнянні впустили. Ги))Так чому тоді війни з негативними наслідками для починаючого трапляються?І чому тоді інвестори не зупинили пу від анексії Криму та вторгнення на Донбас?Щось ви в своєму рівнянні впустили. detroytred

Повідомлень: 25046 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2126 раз. Подякували: 3241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 13:18 Replay написав: Михалыч Спросите у Зельца, почему 20000 грн

Даже при 15 тыс на руки, это Огромная зарплата для регионов!

Свояк, пашет за 7000 грн на руки, с 8-ми до 18-ти и реально пашет а не "делает вид".

Учителя, вот репетиторами заделались, потому как при "удаленке", вообще мало платят, на коммуналку и хлеб(без масла) остается.

Вы там в Киевах, реально зажрались. Дворники по полштуки зелени получают.

Это в стране, с громадным внешним долгом и отрицательным сальдо!



Я понимаю, киевляен надо кормить хорошо, ведь сытый Киев - нет майдана!

А остальные - типа быдло?

Путина скопировали. Тот тоже, москвичей разбаловал, на остальных - плевать хотел.



В "регионах", хирург 20 штук получает! А у вас, медсестра на скорой!

Оффигели напрочь Даже при 15 тыс на руки, это Огромная зарплата для регионов!Свояк, пашет за 7000 грн на руки, с 8-ми до 18-ти и реально пашет а не "делает вид".Учителя, вот репетиторами заделались, потому как при "удаленке", вообще мало платят, на коммуналку и хлеб(без масла) остается.Вы там в Киевах, реально зажрались. Дворники по полштуки зелени получают.Это в стране, с громадным внешним долгом и отрицательным сальдо!Я понимаю, киевляен надо кормить хорошо, ведь сытый Киев - нет майдана!А остальные - типа быдло?Путина скопировали. Тот тоже, москвичей разбаловал, на остальных - плевать хотел.В "регионах", хирург 20 штук получает! А у вас, медсестра на скорой!Оффигели напрочь



Ни я ни брат в Киеве не живем и не работаем, читайте внимательно, что я написал ранее, во первых, я работаю дистанционно вообще не на украинское предприятие, а брат в маленьком городишке, во вторых медсестра получает грязными 13500 грн., чистыми десять с лишним, в третьих врачей в связи с пандемией и острой нехваткой медперсонала переманивают на запад, уехать и устроиться там работать не проблема, полно знакомых у брата и наш племянник переехали работать врачами в Германию, Польшу, Чехию, Словакию и т.д. можно за пол года, год выучить язык и подтвердить диплом, особенно в странах восточной Европы, зарплата там у медиков уже тоже достойная они вынуждены подымать что бы свои медики не уезжали работать в более развитые страны и что бы к ним приезжали работать из стран бывшего СССР, условия труда по сравнению с Украиной отличные, плюс нету такого постоянного психоза, нагнетания и пропаганды, есть стабильность, предсказуемость, уважение и благодарность за твой труд Ни я ни брат в Киеве не живем и не работаем, читайте внимательно, что я написал ранее, во первых, я работаю дистанционно вообще не на украинское предприятие, а брат в маленьком городишке, во вторых медсестра получает грязными 13500 грн., чистыми десять с лишним, в третьих врачей в связи с пандемией и острой нехваткой медперсонала переманивают на запад, уехать и устроиться там работать не проблема, полно знакомых у брата и наш племянник переехали работать врачами в Германию, Польшу, Чехию, Словакию и т.д. можно за пол года, год выучить язык и подтвердить диплом, особенно в странах восточной Европы, зарплата там у медиков уже тоже достойная они вынуждены подымать что бы свои медики не уезжали работать в более развитые страны и что бы к ним приезжали работать из стран бывшего СССР, условия труда по сравнению с Украиной отличные, плюс нету такого постоянного психоза, нагнетания и пропаганды, есть стабильность, предсказуемость, уважение и благодарность за твой труд Михалыч Повідомлень: 1450 З нами з: 01.03.16 Подякував: 20 раз. Подякували: 428 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 13:23 Puente написав: Якісь у вас тут дискусії слабенькі - дуже вузькі ...

От у мене , наприклад , сформувалася думка , що "європейська цивілізація" ( ну назвіть якось інакше ) будує суспільство з суцільним когнітивним дисонансом - і ми в цьому мейнстрімі так само . І ось чому - з одного боку будуються погляди на життя в абсолютно гуманному світі - світі без насильства ( це мені щось дуже нагадувати почало ) . Навіть казки традиційні почали переробляти - щоб діточок не травмувати і виховувати "правильно" . Як же так - суцільні смерті та вбивства !

А всі оці веганства та вегетаріанства , а претензії до хутра ...

З іншого боку - виховання патріотизму ( достатньо навіть цього ) .

Ну і як це можна зліпити до купи наприклад в нашому конкретному випадку ? У нас навіть в гімні є зовсім "нетолерантні" слова , та й обіцянки

собі та іншим . Як отаке пояснювати достатньо маленьким дітям ( років від 7-8 чи старшим ) . Вони вже майже всі новини дивляться ...

Смерть військових та смерть цивільних це все-таки зовсім різні речі . Якісь у вас тут дискусії слабенькі - дуже вузькі ...От у мене , наприклад , сформувалася думка , що "європейська цивілізація" ( ну назвіть якось інакше ) будує суспільство з суцільним когнітивним дисонансом - і ми в цьому мейнстрімі так само . І ось чому - з одного боку будуються погляди на життя в абсолютно гуманному світі - світі без насильства ( це мені щось дуже нагадувати почало ) . Навіть казки традиційні почали переробляти - щоб діточок не травмувати і виховувати "правильно" . Як же так - суцільні смерті та вбивства !А всі оці веганства та вегетаріанства , а претензії до хутра ...З іншого боку - виховання патріотизму ( достатньо навіть цього ) .Ну і як це можна зліпити до купи наприклад в нашому конкретному випадку ? У нас навіть в гімні є зовсім "нетолерантні" слова , та й обіцянкисобі та іншим . Як отаке пояснювати достатньо маленьким дітям ( років від 7-8 чи старшим ) . Вони вже майже всі новини дивляться ...Смерть військових та смерть цивільних це все-таки зовсім різні речі .

Да протиріч в сучасні часи дуже багато.

Як я вбачаю, то одна частина повинна замулити очі від другої.



Гірше те, що нахабство збільшує межі далі і далі. Про називати речі своїми іменами вже й мови не йде.

Як приклад, збочинець, злочинець, шахрай і т.д. він і є злочинцем, злочинцем, шахраєм і т.д., але ж замулять його навіть в героя.



Тут головне вчасно зупинитися. На межі здорового глузду.

Бо можемо точно дійти до запису статі - "воно".



І так само з отима вегетаріанствами, хутром, екологією і т.д. Да протиріч в сучасні часи дуже багато.Як я вбачаю, то одна частина повинна замулити очі від другої.Гірше те, що нахабство збільшує межі далі і далі. Про називати речі своїми іменами вже й мови не йде.Як приклад, збочинець, злочинець, шахрай і т.д. він і є злочинцем, злочинцем, шахраєм і т.д., але ж замулять його навіть в героя.Тут головне вчасно зупинитися. На межі здорового глузду.Бо можемо точно дійти до запису статі - "воно".І так само з отима вегетаріанствами, хутром, екологією і т.д. detroytred

Повідомлень: 25046 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2126 раз. Подякували: 3241 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7738773977407741> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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