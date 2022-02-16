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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7738773977407741
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:29

Re: Політичні дискусії

  Puente написав:З іншого боку - виховання патріотизму ( достатньо навіть цього ) .
Ну і як це можна зліпити до купи наприклад в нашому конкретному випадку ? У нас навіть в гімні є зовсім "нетолерантні" слова , та й обіцянки
собі та іншим . Як отаке пояснювати достатньо маленьким дітям ( років від 7-8 чи старшим ) . Вони вже майже всі новини дивляться ...
Смерть військових та смерть цивільних це все-таки зовсім різні речі .

Маленькі діти можуть і жахалки з порнухою подивитись, особливо коли дорослі не контролюють їх доступ до інтернету. Є світлофор програм телебачення, дітям тільки зелений, політика навіть в нас не зелена, тим паче війна.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:41

Существует три ключевых фактора, которые останавливают президента РФ Владимира Путина от попытки развязать полномасштабную войну против Украины - это готовность народа Украины защищать свою землю, поддержка со стороны США и нежелание российских военных воевать. В то же время, ажиотаж западных медиа по поводу российской угрозы может быть элементом информационной войны - с целью упредить агрессивные действия. Об этом в эфире программы "Руно" на Апостроф TV` рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

– Как в США оценивают заявление России об отводе войск?

– Расценивают это как шаг в правильном направлении. Но важнее и интереснее я могу рассказать, как это расценивают в Москве. Ведь есть три причины этого отступления.

Первая – это не только готовность украинской армии, но и украинского общества к сопротивлению. Если я правильно понял, 37% украинцев готовы с оружием в руках защищать свою страну.

Вторая причина – это готовность США оказать серьезную военную поддержку и ввести очень жесткие санкции в отношении России.

В последние недели буквально у нас на глазах появилась третья причина – одно за другим появлялись важные выступления влиятельных военных РФ. Да, в отставке, но тех, которые пользуются большим уважением в армии и спецслужбах, и которые резко осудили попытки Путина начать полномасштабную войну против Украины. Это показало, что не только либералы, подписывающие петиции против войны, но и так называемый "путинский глубинный народ" и подавляющее большинство военнослужащих очень резко настроены против этой войны.

Сочетание этих трех факторов заставило Путина отступить. Это победа прежде всего для Украины, которая стимулировала два первых фактора своей готовностью к ожесточенному сопротивлению.

– В полное отступление не верится, возможно будет какой-то план Б? Второй раунд переговоров?

– Дело же не только в отступлении в переговорах с Западом. Лавров и Путин увидели какие-то позитивные интересующие их моменты. И действительно, серьезные переговоры об ограничении ракет средней дальности в Европе, о мерах транспарентности, во избежание инцидентов – это классическая повестка дня ограничения вооружений, которая была в советское время, и Москва готова ее продолжать.

Нельзя не заметить серьезного изменения в украинской политике – это призыв Госдумы РФ к признанию "ЛНР" и "ДНР". Я считаю, что это очень позитивный фактор для Украины.

Во-первых, вещи называются своими именами. Это значит признать, что эти территории являются оккупированными Россией. Во-вторых, это означает полный отказ от Минских соглашений. Как когда-то сформулировал господин Лавров, Россия никогда не позволит Зеленскому соскочить с крючка Минских соглашений, пусть он на нем извивается сколько угодно. Теперь этот крючок Москва ликвидирует своими силами.

Минские соглашения в руках Москвы были инструментом покорения Украины. На днях еще Шольц хвастался, что Украина готова выполнять московскую интерпретацию Минских соглашений. Это инструмент, которым они хотели легализовать в украинском правовом политическом поле свой военно-террористический плацдарм и тем самым разрушить украинское государство.

Вот они уже отказываются от этого инструмента. Видимо, задача Москвы сейчас, как Путин будет продавать это свое отступление населению и своему окружению, мол, мы возвращаем в родную гавань еще один кусочек украинской территории. Заодно, чтобы два раза не вставать, и Беларусь аннексируют. И то, и другое — это признание поражения в схватке "Украина".

Что касается этих территорий, может называть их как угодно Россия, они в глазах Украины и всего мира остаются оккупированными территориями. Кстати, и дополнительные санкции будут приняты Западом в случае этой формальной аннексии или признания.

И, конечно, эти территории будут возвращены в Украину. Украина не может сейчас их силовым путем забрать, они будут возвращены после падения путинского режима. А вся эта авантюра с Украиной — это громадный шаг, который Путин сделал навстречу такому падению.

– Лавров заявил, что увидел какой-то конструктив в переговорах Россия-НАТО. Не уточнил какой именно конструктив, но сразу начался отвод войск. Что ему пообещали? И еще вопрос: паника западных СМИ по поводу войны — это элемент гибридной войны в попытке надавить на Россию? Возникает большой диссонанс между нарративами западных СМИ и украинской власти, которая заявляет, что ситуация контролируема.

– Каждый выполнял свою задачу, американцы впервые обнародовали свою эксклюзивную развединформацию. Ведь у них есть информация, которой нет у украинцев. Потому что украинцы руководствуются спутниковым наблюдением за перемещением войск, а у американцев есть агентура в Москве. И они избрали сейчас новую тактику. Любые задумки Москвы - вроде организации провокаций, планы временных администраций и даты нападения - немедленно озвучиваются американской стороной, затрудняя ее выполнение.

А украинская сторона играла свою роль правильно. Предотвращение паники — это задача руководства. И кстати, никакой паники в Украине не было. В какой-то степени, мне эти призывы администрации показались слишком назойливыми. В Украине была готовность к сопротивлению, которая отображается в этих цифрах.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:51

  lapay написав:
  Puente написав:З іншого боку - виховання патріотизму ( достатньо навіть цього ) .
Ну і як це можна зліпити до купи наприклад в нашому конкретному випадку ? У нас навіть в гімні є зовсім "нетолерантні" слова , та й обіцянки
собі та іншим . Як отаке пояснювати достатньо маленьким дітям ( років від 7-8 чи старшим ) . Вони вже майже всі новини дивляться ...
Смерть військових та смерть цивільних це все-таки зовсім різні речі .

Маленькі діти можуть і жахалки з порнухою подивитись, особливо коли дорослі не контролюють їх доступ до інтернету. Є світлофор програм телебачення, дітям тільки зелений, політика навіть в нас не зелена, тим паче війна.

Може колега про інше?

Наприклад, от як пояснити: військовим не підвищували грошове забезпечення три роки, тому звільняються, знижується мотивація та тощо.
І -- патріотизм, йшли захищати, понад усе, за покликом та тощо -- в їх інтерв'ю та промовах.

Контракт (ринок) і патріотизм...

З.и. держава дбає про військових і -- от зараз підвищать на 30% грошзабезпечення діючим, і навіть учора звільнений всл в пенсії провалиться одразу відносно звільненого потім.
А що вже казати про звільненого в 2015-16?
Ну про раніш і зовсім)))

І це всі бачать. Це впливає.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:55

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:Существует три ключевых фактора, которые останавливают президента РФ Владимира Путина от попытки развязать полномасштабную войну против Украины - это готовность народа Украины защищать свою землю, поддержка со стороны США и нежелание российских военных воевать. В то же время, ажиотаж западных медиа по поводу российской угрозы может быть элементом информационной войны - с целью упредить агрессивные действия. Об этом в эфире программы "Руно" на Апостроф TV` рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Ці фактори, як і інші, вже тут обговорювались і місяць, і два назад. Нічого цікавого тут не відбулось, крім евакуації посольства США у Львів.
Можу підкинути ще один прогноз, про те, що Путін не визнає незалежність Лугандона, і може розв'язати локальний наступ на Донбасі, щоб примусити нас дати письмові гарантії не вступу в НАТО і ЄС.
Востаннє редагувалось lapay в Чет 17 лют, 2022 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 14:02

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Може колега про інше?

Наприклад, от як пояснити: військовим не підвищували грошове забезпечення три роки, тому звільняються, знижується мотивація та тощо.
І -- патріотизм, йшли захищати, понад усе, за покликом та тощо -- в їх інтерв'ю та промовах.

Контракт (ринок) і патріотизм...

З.и. держава дбає про військових і -- от зараз підвищать на 30% грошзабезпечення діючим, і навіть учора звільнений всл в пенсії провалиться одразу відносно звільненого потім.
А що вже казати про звільненого в 2015-16?
Ну про раніш і зовсім)))

І це всі бачать. Це впливає.

Зеленський вже пояснів, що йому нема коли думати стратегічно. При Порошенко були військові, при Зеленському дороги, лікарі, зараз знову підуть військові. Я в замороженні виплат військовим нічого поганого не бачу, на відміну від невиконання програми переозброєння. Чим більше буде контрактників, в тому числі і звільнених, тим більше буде разевр в разі чого. Професійна, але маленька армія, все одно не обійдеться без добровольців і мобілізованих.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 14:08

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:Я в замороженні виплат військовим нічого поганого не бачу,

Очень зря. Если подготовка стрелка это несколько месяцев, бог с ним, то толковые командиры учатся годами. А летчик вообще полжизни, и очень дорого. А они убегают. Ну счас +10 кгрн им добавили, может задержатся.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 14:19

  lapay написав: Я в замороженні виплат військовим нічого поганого не бачу


Блин, какое замороження, если только что объявили о 30% повышении? Что за деза?
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 14:39

  detroytred написав:учора звільнений всл в пенсії провалиться одразу відносно звільненого потім.
А що вже казати про звільненого в 2015-16?
Ну про раніш і зовсім)))

І це всі бачать.


Такая ситуация временно случается постоянно сразу после повышения денежного довольствия. Потом со временем все подтягивается. Никакого караул-караул в этом нет. В Америке тоже есть диспропорция в зависимости от времени твоего увольнения.
И это полностью соответствует негласным мировым принципам пенсионного обеспечения - чем старее пенсионер, тем меньше денег ему надо. А только что вышедшему дают побольше, но со временем он постареет и инфляция превратит его пенсию в скромную по сравнению с молодыми пенсионерами. Посмотрите на кривую потребностей человека - с возрастом она тоже резко вниз... :? И нах ему давать кучу денег? Чтоб внуков-тунеядцев кормил? :roll: Пусть идут арбайтен. :lol:
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