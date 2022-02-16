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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7738773977407741 Додано: Чет 17 лют, 2022 13:29 Re: Політичні дискусії Puente написав: З іншого боку - виховання патріотизму ( достатньо навіть цього ) .

Ну і як це можна зліпити до купи наприклад в нашому конкретному випадку ? У нас навіть в гімні є зовсім "нетолерантні" слова , та й обіцянки

собі та іншим . Як отаке пояснювати достатньо маленьким дітям ( років від 7-8 чи старшим ) . Вони вже майже всі новини дивляться ...

Смерть військових та смерть цивільних це все-таки зовсім різні речі . З іншого боку - виховання патріотизму ( достатньо навіть цього ) .Ну і як це можна зліпити до купи наприклад в нашому конкретному випадку ? У нас навіть в гімні є зовсім "нетолерантні" слова , та й обіцянкисобі та іншим . Як отаке пояснювати достатньо маленьким дітям ( років від 7-8 чи старшим ) . Вони вже майже всі новини дивляться ...Смерть військових та смерть цивільних це все-таки зовсім різні речі .

Маленькі діти можуть і жахалки з порнухою подивитись, особливо коли дорослі не контролюють їх доступ до інтернету. Є світлофор програм телебачення, дітям тільки зелений, політика навіть в нас не зелена, тим паче війна. Маленькі діти можуть і жахалки з порнухою подивитись, особливо коли дорослі не контролюють їх доступ до інтернету. Є світлофор програм телебачення, дітям тільки зелений, політика навіть в нас не зелена, тим паче війна. lapay Повідомлень: 12762 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1198 раз. Подякували: 1453 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 13:41 Существует три ключевых фактора, которые останавливают президента РФ Владимира Путина от попытки развязать полномасштабную войну против Украины - это готовность народа Украины защищать свою землю, поддержка со стороны США и нежелание российских военных воевать. В то же время, ажиотаж западных медиа по поводу российской угрозы может быть элементом информационной войны - с целью упредить агрессивные действия. Об этом в эфире программы "Руно" на Апостроф TV` рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.



– Как в США оценивают заявление России об отводе войск?



– Расценивают это как шаг в правильном направлении. Но важнее и интереснее я могу рассказать, как это расценивают в Москве. Ведь есть три причины этого отступления.



Первая – это не только готовность украинской армии, но и украинского общества к сопротивлению. Если я правильно понял, 37% украинцев готовы с оружием в руках защищать свою страну.



Вторая причина – это готовность США оказать серьезную военную поддержку и ввести очень жесткие санкции в отношении России.



В последние недели буквально у нас на глазах появилась третья причина – одно за другим появлялись важные выступления влиятельных военных РФ. Да, в отставке, но тех, которые пользуются большим уважением в армии и спецслужбах, и которые резко осудили попытки Путина начать полномасштабную войну против Украины. Это показало, что не только либералы, подписывающие петиции против войны, но и так называемый "путинский глубинный народ" и подавляющее большинство военнослужащих очень резко настроены против этой войны.



Сочетание этих трех факторов заставило Путина отступить. Это победа прежде всего для Украины, которая стимулировала два первых фактора своей готовностью к ожесточенному сопротивлению.



– В полное отступление не верится, возможно будет какой-то план Б? Второй раунд переговоров?



– Дело же не только в отступлении в переговорах с Западом. Лавров и Путин увидели какие-то позитивные интересующие их моменты. И действительно, серьезные переговоры об ограничении ракет средней дальности в Европе, о мерах транспарентности, во избежание инцидентов – это классическая повестка дня ограничения вооружений, которая была в советское время, и Москва готова ее продолжать.



Нельзя не заметить серьезного изменения в украинской политике – это призыв Госдумы РФ к признанию "ЛНР" и "ДНР". Я считаю, что это очень позитивный фактор для Украины.



Во-первых, вещи называются своими именами. Это значит признать, что эти территории являются оккупированными Россией. Во-вторых, это означает полный отказ от Минских соглашений. Как когда-то сформулировал господин Лавров, Россия никогда не позволит Зеленскому соскочить с крючка Минских соглашений, пусть он на нем извивается сколько угодно. Теперь этот крючок Москва ликвидирует своими силами.



Минские соглашения в руках Москвы были инструментом покорения Украины. На днях еще Шольц хвастался, что Украина готова выполнять московскую интерпретацию Минских соглашений. Это инструмент, которым они хотели легализовать в украинском правовом политическом поле свой военно-террористический плацдарм и тем самым разрушить украинское государство.



Вот они уже отказываются от этого инструмента. Видимо, задача Москвы сейчас, как Путин будет продавать это свое отступление населению и своему окружению, мол, мы возвращаем в родную гавань еще один кусочек украинской территории. Заодно, чтобы два раза не вставать, и Беларусь аннексируют. И то, и другое — это признание поражения в схватке "Украина".



Что касается этих территорий, может называть их как угодно Россия, они в глазах Украины и всего мира остаются оккупированными территориями. Кстати, и дополнительные санкции будут приняты Западом в случае этой формальной аннексии или признания.



И, конечно, эти территории будут возвращены в Украину. Украина не может сейчас их силовым путем забрать, они будут возвращены после падения путинского режима. А вся эта авантюра с Украиной — это громадный шаг, который Путин сделал навстречу такому падению.



– Лавров заявил, что увидел какой-то конструктив в переговорах Россия-НАТО. Не уточнил какой именно конструктив, но сразу начался отвод войск. Что ему пообещали? И еще вопрос: паника западных СМИ по поводу войны — это элемент гибридной войны в попытке надавить на Россию? Возникает большой диссонанс между нарративами западных СМИ и украинской власти, которая заявляет, что ситуация контролируема.



– Каждый выполнял свою задачу, американцы впервые обнародовали свою эксклюзивную развединформацию. Ведь у них есть информация, которой нет у украинцев. Потому что украинцы руководствуются спутниковым наблюдением за перемещением войск, а у американцев есть агентура в Москве. И они избрали сейчас новую тактику. Любые задумки Москвы - вроде организации провокаций, планы временных администраций и даты нападения - немедленно озвучиваются американской стороной, затрудняя ее выполнение.



А украинская сторона играла свою роль правильно. Предотвращение паники — это задача руководства. И кстати, никакой паники в Украине не было. В какой-то степени, мне эти призывы администрации показались слишком назойливыми. В Украине была готовность к сопротивлению, которая отображается в этих цифрах. vitaliian

Повідомлень: 10885 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1894 раз. Подякували: 2722 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 13:51 lapay написав: Puente написав: З іншого боку - виховання патріотизму ( достатньо навіть цього ) .

Ну і як це можна зліпити до купи наприклад в нашому конкретному випадку ? У нас навіть в гімні є зовсім "нетолерантні" слова , та й обіцянки

собі та іншим . Як отаке пояснювати достатньо маленьким дітям ( років від 7-8 чи старшим ) . Вони вже майже всі новини дивляться ...

Смерть військових та смерть цивільних це все-таки зовсім різні речі . З іншого боку - виховання патріотизму ( достатньо навіть цього ) .Ну і як це можна зліпити до купи наприклад в нашому конкретному випадку ? У нас навіть в гімні є зовсім "нетолерантні" слова , та й обіцянкисобі та іншим . Як отаке пояснювати достатньо маленьким дітям ( років від 7-8 чи старшим ) . Вони вже майже всі новини дивляться ...Смерть військових та смерть цивільних це все-таки зовсім різні речі .

Маленькі діти можуть і жахалки з порнухою подивитись, особливо коли дорослі не контролюють їх доступ до інтернету. Є світлофор програм телебачення, дітям тільки зелений, політика навіть в нас не зелена, тим паче війна. Маленькі діти можуть і жахалки з порнухою подивитись, особливо коли дорослі не контролюють їх доступ до інтернету. Є світлофор програм телебачення, дітям тільки зелений, політика навіть в нас не зелена, тим паче війна.

Може колега про інше?



Наприклад, от як пояснити: військовим не підвищували грошове забезпечення три роки, тому звільняються, знижується мотивація та тощо.

І -- патріотизм, йшли захищати, понад усе, за покликом та тощо -- в їх інтерв'ю та промовах.



Контракт (ринок) і патріотизм...



З.и. держава дбає про військових і -- от зараз підвищать на 30% грошзабезпечення діючим, і навіть учора звільнений всл в пенсії провалиться одразу відносно звільненого потім.

А що вже казати про звільненого в 2015-16?

Ну про раніш і зовсім)))



І це всі бачать. Це впливає. Може колега про інше?Наприклад, от як пояснити: військовим не підвищували грошове забезпечення три роки, тому звільняються, знижується мотивація та тощо.І -- патріотизм, йшли захищати, понад усе, за покликом та тощо -- в їх інтерв'ю та промовах.Контракт (ринок) і патріотизм...З.и. держава дбає про військових і -- от зараз підвищать на 30% грошзабезпечення діючим, і навіть учора звільнений всл в пенсії провалиться одразу відносно звільненого потім.А що вже казати про звільненого в 2015-16?Ну про раніш і зовсім)))І це всі бачать. Це впливає. detroytred

Повідомлень: 25046 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2126 раз. Подякували: 3241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 13:55 Re: Політичні дискусії vitaliian написав: Существует три ключевых фактора, которые останавливают президента РФ Владимира Путина от попытки развязать полномасштабную войну против Украины - это готовность народа Украины защищать свою землю, поддержка со стороны США и нежелание российских военных воевать. В то же время, ажиотаж западных медиа по поводу российской угрозы может быть элементом информационной войны - с целью упредить агрессивные действия. Об этом в эфире программы "Руно" на Апостроф TV` рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский. Существует три ключевых фактора, которые останавливают президента РФ Владимира Путина от попытки развязать полномасштабную войну против Украины - это готовность народа Украины защищать свою землю, поддержка со стороны США и нежелание российских военных воевать. В то же время, ажиотаж западных медиа по поводу российской угрозы может быть элементом информационной войны - с целью упредить агрессивные действия. Об этом в эфире программы "Руно" на Апостроф TV` рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Ці фактори, як і інші, вже тут обговорювались і місяць, і два назад. Нічого цікавого тут не відбулось, крім евакуації посольства США у Львів.

Можу підкинути ще один прогноз, про те, що Путін не визнає незалежність Лугандона, і може розв'язати локальний наступ на Донбасі, щоб примусити нас дати письмові гарантії не вступу в НАТО і ЄС. Ці фактори, як і інші, вже тут обговорювались і місяць, і два назад. Нічого цікавого тут не відбулось, крім евакуації посольства США у Львів.Можу підкинути ще один прогноз, про те, що Путін не визнає незалежність Лугандона, і може розв'язати локальний наступ на Донбасі, щоб примусити нас дати письмові гарантії не вступу в НАТО і ЄС. Востаннє редагувалось lapay в Чет 17 лют, 2022 14:03, всього редагувалось 1 раз. lapay Повідомлень: 12762 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1198 раз. Подякували: 1453 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 14:02 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Може колега про інше?



Наприклад, от як пояснити: військовим не підвищували грошове забезпечення три роки, тому звільняються, знижується мотивація та тощо.

І -- патріотизм, йшли захищати, понад усе, за покликом та тощо -- в їх інтерв'ю та промовах.



Контракт (ринок) і патріотизм...



З.и. держава дбає про військових і -- от зараз підвищать на 30% грошзабезпечення діючим, і навіть учора звільнений всл в пенсії провалиться одразу відносно звільненого потім.

А що вже казати про звільненого в 2015-16?

Ну про раніш і зовсім)))



І це всі бачать. Це впливає. Може колега про інше?Наприклад, от як пояснити: військовим не підвищували грошове забезпечення три роки, тому звільняються, знижується мотивація та тощо.І -- патріотизм, йшли захищати, понад усе, за покликом та тощо -- в їх інтерв'ю та промовах.Контракт (ринок) і патріотизм...З.и. держава дбає про військових і -- от зараз підвищать на 30% грошзабезпечення діючим, і навіть учора звільнений всл в пенсії провалиться одразу відносно звільненого потім.А що вже казати про звільненого в 2015-16?Ну про раніш і зовсім)))І це всі бачать. Це впливає.

Зеленський вже пояснів, що йому нема коли думати стратегічно. При Порошенко були військові, при Зеленському дороги, лікарі, зараз знову підуть військові. Я в замороженні виплат військовим нічого поганого не бачу, на відміну від невиконання програми переозброєння. Чим більше буде контрактників, в тому числі і звільнених, тим більше буде разевр в разі чого. Професійна, але маленька армія, все одно не обійдеться без добровольців і мобілізованих. Зеленський вже пояснів, що йому нема коли думати стратегічно. При Порошенко були військові, при Зеленському дороги, лікарі, зараз знову підуть військові. Я в замороженні виплат військовим нічого поганого не бачу, на відміну від невиконання програми переозброєння. Чим більше буде контрактників, в тому числі і звільнених, тим більше буде разевр в разі чого. Професійна, але маленька армія, все одно не обійдеться без добровольців і мобілізованих. lapay Повідомлень: 12762 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1198 раз. Подякували: 1453 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 14:08 Re: Політичні дискусії lapay написав: Я в замороженні виплат військовим нічого поганого не бачу, Я в замороженні виплат військовим нічого поганого не бачу,

Очень зря. Если подготовка стрелка это несколько месяцев, бог с ним, то толковые командиры учатся годами. А летчик вообще полжизни, и очень дорого. А они убегают. Ну счас +10 кгрн им добавили, может задержатся. Очень зря. Если подготовка стрелка это несколько месяцев, бог с ним, то толковые командиры учатся годами. А летчик вообще полжизни, и очень дорого. А они убегают. Ну счас +10 кгрн им добавили, может задержатся. Hotab

Повідомлень: 7198 З нами з: 15.02.09 Подякував: 497 раз. Подякували: 1752 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 14:19 lapay написав: Я в замороженні виплат військовим нічого поганого не бачу Я в замороженні виплат військовим нічого поганого не бачу



Блин, какое замороження, если только что объявили о 30% повышении? Что за деза? Блин, какое замороження, если только что объявили о 30% повышении? Что за деза? Libo 2

Повідомлень: 10754 З нами з: 14.11.11 Подякував: 407 раз. Подякували: 4332 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 14:39 detroytred написав: учора звільнений всл в пенсії провалиться одразу відносно звільненого потім.

А що вже казати про звільненого в 2015-16?

Ну про раніш і зовсім)))



І це всі бачать. учора звільнений всл в пенсії провалиться одразу відносно звільненого потім.А що вже казати про звільненого в 2015-16?Ну про раніш і зовсім)))І це всі бачать.



Такая ситуация временно случается постоянно сразу после повышения денежного довольствия. Потом со временем все подтягивается. Никакого караул-караул в этом нет. В Америке тоже есть диспропорция в зависимости от времени твоего увольнения.

И это полностью соответствует негласным мировым принципам пенсионного обеспечения - чем старее пенсионер, тем меньше денег ему надо. А только что вышедшему дают побольше, но со временем он постареет и инфляция превратит его пенсию в скромную по сравнению с молодыми пенсионерами. Посмотрите на кривую потребностей человека - с возрастом она тоже резко вниз... И нах ему давать кучу денег? Чтоб внуков-тунеядцев кормил? Пусть идут арбайтен. Такая ситуация временно случается постоянно сразу после повышения денежного довольствия. Потом со временем все подтягивается. Никакого караул-караул в этом нет. В Америке тоже есть диспропорция в зависимости от времени твоего увольнения.И это полностью соответствует негласным мировым принципам пенсионного обеспечения - чем старее пенсионер, тем меньше денег ему надо. А только что вышедшему дают побольше, но со временем он постареет и инфляция превратит его пенсию в скромную по сравнению с молодыми пенсионерами. Посмотрите на кривую потребностей человека - с возрастом она тоже резко вниз...И нах ему давать кучу денег? Чтоб внуков-тунеядцев кормил?Пусть идут арбайтен. Libo 2

Повідомлень: 10754 З нами з: 14.11.11 Подякував: 407 раз. Подякували: 4332 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7738773977407741 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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