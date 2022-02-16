олбанский
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 17 лют, 2022 16:55
Додано: Чет 17 лют, 2022 16:59
Заходу був натяк, що вони визнають Лугандон в кордонах, які прописані у тих в "конституціях", про це також здається німецький канцлер зауважив.
Може початися спроба витіснити ВСУ за визнані території "республік".
Згадайте, як у 2014 років з території РФ обстрілювали формування, які намагалися взяти у кільце сепарів.
Додано: Чет 17 лют, 2022 17:18
Щоб взнати, що там в рашкованів, треба в них же взнавати.
Отаке в них надибав (посилання на це рашкованське джерело не надаю. Можна загуглити. Відкривається без впн-на):
1. Россия может добиться выполнения Минских соглашений только постоянным военным давлением, «уколами-порезами», которые спровоцируют перманентный политический кризис на Украине, чехарду правительств и полный коллапс того, что ещё называется «украинской государственностью» и «украинской экономикой».
Первой целью может стать Арабатская стрелка. Её северная часть, которая на момент передачи полуострова от РСФСР в состав УССР была частью Крымской области и лишь через год была передана Херсонской области. Что ж, в 2014 году оставили по недосмотру часть Крыма Украине. Исправим
2. Несколько сложнее, но возможны и гуманитарные мероприятия по обеспечению Крыма водой. Украинские власти могут, конечно, настаивать на том, что канал — не река и на него международное законодательство о распределении трансграничных водных ресурсов не распространяется. На что Россия может ответить: «Это другое». Охранять ирригаторов, ведущих работы на створе Северо-Крымского канала, может какой-нибудь из российских ЧОПов, имеющих лицензию на работу за рубежом. В мире группу таких ЧОПов почему-то называют «ЧВК Вагнер». При необходимости можно охранять и чоповцев. Разумеется, с позиций, которые удобны для предотвращения противоправных действий.
3. И самое вероятное. Как известно, «формула Штайнмайера» (Франк-Вальтер Штайнмайер — президент ФРГ, бывший глава МИД. — EADaily) предусматривает временное (!) вступление в силу закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО» для того, чтобы сделать возможным проведение выборов в ДНР и ЛНР. В случае если ОБСЕ признает выборы состоявшимися, закон вступает в силу на постоянной основе. Несмотря на то, что этот закон в нарушение Минских соглашений не был согласован с ЛДНР, и на то, что Владимир Зеленский на парижском саммите «нормандской четверки» в декабре 2019 года обязался имплементировать его в украинское законодательство, даже это сделано не было.
Так что мешает России вот так же временно (!) до полного выполнения Украиной Минских соглашений признать, повторим временно, ДНР и ЛНР? Признать, разумеется, в их конституционных границах (в границах бывших областей), но не настаивать на немедленном отводе ВСУ от линии соприкосновения: всё же она указана в Минске-2. Однако оставить за собой право в любой момент потребовать отвода в течение шести или 12 часов. И еще раз: Россия не выходит из Минских соглашений! Зеленский говорит, что ему «не нравится ни один пункт» документа, одобренного Совбезом ООН? Россия всегда готова к подписанию нового договора на нейтральной территории — в Киеве.
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І все це на підгрунті оцього:
Но что мешает России применить её в отношении киевского режима? Ничего. Более того, у России нет других «методов против Кости Сапрыкина». Широкомасштабное военное вторжение практически исключено. Более того, даже в случае локальных операций важнейшим (!) условием будет сведение к минимуму потерь личного состава ВСУ. Там, где будет невозможно переподчинение, придётся делать всё возможное для их вывода в места постоянной дислокации и эффективного их контроля. Уверены, с большинством из них нам ещё вместе служить. Тем более невозможен экономический удар по Украине. Это почти бессмысленно в военном отношении, поскольку речь идёт о краткосрочной кампании, но создаст гуманитарные проблемы и чревато репутационными потерями для России: состояния войны нет, а Россия не использует газ, электричество, уголь и экономику вообще в политических целях — это альфа и омега внешней политики РФ.
Додано: Чет 17 лют, 2022 17:19
У супутниках нема потреби. В цьому випадку все просто - ось Крістофер Мюлер (військовий журналіст, що багато років висвітлює войну на Донбасі) дуже чітко розклав про садочок 2 фотками:
В 17-00 (тобто зараз) Блікен виступає на Радбезі ООН по Україні - на реакцію ринків ще ввечері можна подивитися - мск вже знову смикається до вранішніх піків. на цей раз - "неминуче". Байдену чуйка підказує: "кілька днів"
Россия движется к "неизбежному вторжению", Блинкен выступит на Совбезе ООН, - постпред США в ООН
"Наша цель – передать всю серьезность ситуации. Доказательства на месте свидетельствуют о том, что Россия движется к неизбежному вторжению", – сказала Томас-Гринфилд.
По словам дипломата, США делают "все возможное, чтобы предотвратить войну".
Речь Блинкена намечена на 17:00 по киевскому времени. Он выступит на встрече, посвященной реализации Минских договоренностей. И будет говорить об интенсивной приверженности США дипломатии и деэскалации. Томас Гринфилд отметила, что она попросила Блинкена выступить в Совете Безопасности ООН, потому что "это решающий момент". Источник:
[b]Biden: "My sense" is that Russia will invade Ukraine "within the next several days" From CNN's Betsy Klein
As he departed the White House, President Biden told reporters this morning that the US has "reason to believe" Russia is "engaged in a false flag operation.”
"Every indication that we have is that they are prepared to go into Ukraine, attack Ukraine," Biden said, adding, "My sense is it will happen within the next several days." ...Biden added he has “no plans to call Putin.”
Додано: Чет 17 лют, 2022 17:34
"Партнёрство" - "партнерством", а технологии - врозь!
Додано: Чет 17 лют, 2022 17:40
От нахіба у 2019 році Зе взяв на себе зобовязання по цій клятій формулі? Була ж дорожня карта з миротворцями, так ні, відкинули, бо це ж план баригі. Підписали формулу і тепер пуйло біситься, вимагає її виконання.
Додано: Чет 17 лют, 2022 17:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 17 лют, 2022 17:48
У нас длинные руки. Не только у чеченов.
Додано: Чет 17 лют, 2022 17:52
Цим конченим ніхто не заважав попернути нам пару рокет з ядроними боєголовками, щоб ми іх на кремль направили...
Чому повернути? Буд.меморандум похерен, можна рокети вернути взад.
зи. ну, і якщо путен хоче ядроного попелу, ми б йому його забезпечили на маскві, разчленбурге і так далі...
Додано: Чет 17 лют, 2022 17:57
Ніде не було висловлювань від влади Зе чому відмовився?
Раптом якось зник Волкер (наче подав у відставку в 2019) і з ним варіант з миротворцями.
Стосовно підписів наразі ситуація така, що підписувати можна, що завгодно))
А потім інтерпретувати, як собі хочеться.
Коли це почалося?
З Будапештських, потім з Мінських?
Чи може раніше? Хз. Да й неважливо.
Усі підписи й домовлення вже давно до лампочки.
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