на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Додано: Чет 17 лют, 2022 16:55 Hotab написав: yama , Ченжа надо регулярно читать,чтоб понимать. У него албанский падонкавский сленг. Бидон=Байден. , Ченжа надо регулярно читать,чтоб понимать. У негопадонкавский сленг. Бидон=Байден.

олбанский олбанский

Додано: Чет 17 лют, 2022 16:59 Remington написав: Zebra написав: Путін, який усіх переграє, не може просто так зафіксувати збитки і сказати росіянам, шо нас поімєлі, коли за 8 років вони на переозброєння витратили більше сотні-двух мільярдів доларів. Путін, який усіх переграє, не може просто так зафіксувати збитки і сказати росіянам, шо нас поімєлі, коли за 8 років вони на переозброєння витратили більше сотні-двух мільярдів доларів.

у чому проблема, скаже московитам що всіх перегрев і що вони перемогли. Уньго всі ЗМІ, там паства і не таке лайно хаває.

у чому проблема, скаже московитам що всіх перегрев і що вони перемогли. Уньго всі ЗМІ, там паства і не таке лайно хаває. у чому проблема, скаже московитам що всіх перегрев і що вони перемогли. Уньго всі ЗМІ, там паства і не таке лайно хаває.

Заходу був натяк, що вони визнають Лугандон в кордонах, які прописані у тих в "конституціях", про це також здається німецький канцлер зауважив.

Може початися спроба витіснити ВСУ за визнані території "республік".

Заходу був натяк, що вони визнають Лугандон в кордонах, які прописані у тих в "конституціях", про це також здається німецький канцлер зауважив.

Може початися спроба витіснити ВСУ за визнані території "республік".

Згадайте, як у 2014 років з території РФ обстрілювали формування, які намагалися взяти у кільце сепарів.

Додано: Чет 17 лют, 2022 17:18 Щоб взнати, що там в рашкованів, треба в них же взнавати.



Отаке в них надибав (посилання на це рашкованське джерело не надаю. Можна загуглити. Відкривається без впн-на):



Отаке в них надибав (посилання на це рашкованське джерело не надаю. Можна загуглити. Відкривається без впн-на):

1. Россия может добиться выполнения Минских соглашений только постоянным военным давлением, «уколами-порезами», которые спровоцируют перманентный политический кризис на Украине, чехарду правительств и полный коллапс того, что ещё называется «украинской государственностью» и «украинской экономикой».



Первой целью может стать Арабатская стрелка. Её северная часть, которая на момент передачи полуострова от РСФСР в состав УССР была частью Крымской области и лишь через год была передана Херсонской области. Что ж, в 2014 году оставили по недосмотру часть Крыма Украине. Исправим



2. Несколько сложнее, но возможны и гуманитарные мероприятия по обеспечению Крыма водой. Украинские власти могут, конечно, настаивать на том, что канал — не река и на него международное законодательство о распределении трансграничных водных ресурсов не распространяется. На что Россия может ответить: «Это другое». Охранять ирригаторов, ведущих работы на створе Северо-Крымского канала, может какой-нибудь из российских ЧОПов, имеющих лицензию на работу за рубежом. В мире группу таких ЧОПов почему-то называют «ЧВК Вагнер». При необходимости можно охранять и чоповцев. Разумеется, с позиций, которые удобны для предотвращения противоправных действий.



3. И самое вероятное. Как известно, «формула Штайнмайера» (Франк-Вальтер Штайнмайер — президент ФРГ, бывший глава МИД. — EADaily) предусматривает временное (!) вступление в силу закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО» для того, чтобы сделать возможным проведение выборов в ДНР и ЛНР. В случае если ОБСЕ признает выборы состоявшимися, закон вступает в силу на постоянной основе. Несмотря на то, что этот закон в нарушение Минских соглашений не был согласован с ЛДНР, и на то, что Владимир Зеленский на парижском саммите «нормандской четверки» в декабре 2019 года обязался имплементировать его в украинское законодательство, даже это сделано не было.



Так что мешает России вот так же временно (!) до полного выполнения Украиной Минских соглашений признать, повторим временно, ДНР и ЛНР? Признать, разумеется, в их конституционных границах (в границах бывших областей), но не настаивать на немедленном отводе ВСУ от линии соприкосновения: всё же она указана в Минске-2. Однако оставить за собой право в любой момент потребовать отвода в течение шести или 12 часов. И еще раз: Россия не выходит из Минских соглашений! Зеленский говорит, что ему «не нравится ни один пункт» документа, одобренного Совбезом ООН? Россия всегда готова к подписанию нового договора на нейтральной территории — в Киеве.



__________________________________

І все це на підгрунті оцього:

І все це на підгрунті оцього:

Но что мешает России применить её в отношении киевского режима? Ничего. Более того, у России нет других «методов против Кости Сапрыкина». Широкомасштабное военное вторжение практически исключено. Более того, даже в случае локальных операций важнейшим (!) условием будет сведение к минимуму потерь личного состава ВСУ. Там, где будет невозможно переподчинение, придётся делать всё возможное для их вывода в места постоянной дислокации и эффективного их контроля. Уверены, с большинством из них нам ещё вместе служить. Тем более невозможен экономический удар по Украине. Это почти бессмысленно в военном отношении, поскольку речь идёт о краткосрочной кампании, но создаст гуманитарные проблемы и чревато репутационными потерями для России: состояния войны нет, а Россия не использует газ, электричество, уголь и экономику вообще в политических целях — это альфа и омега внешней политики РФ.

Повідомлень: 25049 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2126 раз. Подякували: 3241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 17:19 orest написав: НБУ вийшов з продажем по 28,36



П.С. не довго насолоджувалися спокоєм. Дятли з кремля вирішили перехопити ініціативу в "інформаційному наступі" почали обстріли шкіл і дитсадків з заявами, що це ЗСУ. Підозрюю у вечері хтось з НАТО чи Пентагону вийде з брифінгом інформацією супутниковими знимками "хто де гадив". На цьому всьому завтра можемо ще вище залетіти... НБУ вийшов з продажем по 28,36П.С. не довго насолоджувалися спокоєм. Дятли з кремля вирішили перехопити ініціативу в "інформаційному наступі" почали обстріли шкіл і дитсадків з заявами, що це ЗСУ. Підозрюю у вечері хтось з НАТО чи Пентагону вийде з брифінгом інформацією супутниковими знимками "хто де гадив". На цьому всьому завтра можемо ще вище залетіти...



У супутниках нема потреби. В цьому випадку все просто - ось Крістофер Мюлер (військовий журналіст, що багато років висвітлює войну на Донбасі) дуже чітко розклав про садочок 2 фотками:

https://twitter.com/ChristopherJM/statu ... 4525888514



В 17-00 (тобто зараз) Блікен виступає на Радбезі ООН по Україні - на реакцію ринків ще ввечері можна подивитися - мск вже знову смикається до вранішніх піків. на цей раз - "неминуче". Байдену чуйка підказує: "кілька днів"



Россия движется к "неизбежному вторжению", Блинкен выступит на Совбезе ООН, - постпред США в ООН

"Наша цель – передать всю серьезность ситуации. Доказательства на месте свидетельствуют о том, что Россия движется к неизбежному вторжению", – сказала Томас-Гринфилд.

По словам дипломата, США делают "все возможное, чтобы предотвратить войну".

Речь Блинкена намечена на 17:00 по киевскому времени. Он выступит на встрече, посвященной реализации Минских договоренностей. И будет говорить об интенсивной приверженности США дипломатии и деэскалации. Томас Гринфилд отметила, что она попросила Блинкена выступить в Совете Безопасности ООН, потому что "это решающий момент". Источник: https://censor.net/ru/n3316842



[b]Biden: "My sense" is that Russia will invade Ukraine "within the next several days" From CNN's Betsy Klein

As he departed the White House, President Biden told reporters this morning that the US has "reason to believe" Russia is "engaged in a false flag operation.”

Додано: Чет 17 лют, 2022 17:34 Украинский предприниматель Макс Поляков объявил о вынужденном выходе из космического проекта Firefly Aerospace.



В своем посте в социальной сети Facebook Поляков объяснил это решение давлением со стороны США.



"Я отдаю за 1 доллар все свои 58% акций Firefly моему соучредителю и партнеру Тому. Уважаемые CFIUS, Air Force и 23 агентства США, которые предали меня и осуждают меня во всех своих действиях в течение последних 15 месяцев. Надеюсь, теперь вы счастливы. История рассудит всех вас, ребята. Макс любит Украину, и да, у меня украинский паспорт, и я основатель Firefly!!! Прощай, моя "птичка". В конце концов я горжусь тем, что сделал для души и наследия моей Земли!!!" – написал Поляков.



В конце прошлого года редакция писала, что американское правительство требует от Полякова продать свою долю. Требования аргументировали соображениями нацбезопасности США.

"Партнёрство" - "партнерством", а технологии - врозь!



В своем посте в социальной сети Facebook Поляков объяснил это решение давлением со стороны США.



"Я отдаю за 1 доллар все свои 58% акций Firefly моему соучредителю и партнеру Тому. Уважаемые CFIUS, Air Force и 23 агентства США, которые предали меня и осуждают меня во всех своих действиях в течение последних 15 месяцев. Надеюсь, теперь вы счастливы. История рассудит всех вас, ребята. Макс любит Украину, и да, у меня украинский паспорт, и я основатель Firefly!!! Прощай, моя "птичка". В конце концов я горжусь тем, что сделал для души и наследия моей Земли!!!" – написал Поляков.



В конце прошлого года редакция писала, что американское правительство требует от Полякова продать свою долю. Требования аргументировали соображениями нацбезопасности США.

"Партнёрство" - "партнерством", а технологии - врозь! "Партнёрство" - "партнерством", а технологии - врозь! Вкладчик1234

Додано: Чет 17 лют, 2022 17:40 detroytred написав: 3. И самое вероятное. Как известно, «формула Штайнмайера» (Франк-Вальтер Штайнмайер — президент ФРГ, бывший глава МИД. — EADaily) предусматривает временное (!) вступление в силу закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО» для того, чтобы сделать возможным проведение выборов в ДНР и ЛНР. В случае если ОБСЕ признает выборы состоявшимися, закон вступает в силу на постоянной основе. Несмотря на то, что этот закон в нарушение Минских соглашений не был согласован с ЛДНР, и на то, что Владимир Зеленский на парижском саммите «нормандской четверки» в декабре 2019 года обязался имплементировать его в украинское законодательство, даже это сделано не было. 3. И самое вероятное. Как известно, «формула Штайнмайера» (Франк-Вальтер Штайнмайер — президент ФРГ, бывший глава МИД. — EADaily) предусматривает временное (!) вступление в силу закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО» для того, чтобы сделать возможным проведение выборов в ДНР и ЛНР. В случае если ОБСЕ признает выборы состоявшимися, закон вступает в силу на постоянной основе. Несмотря на то, что этот закон в нарушение Минских соглашений не был согласован с ЛДНР, и на то, что Владимир Зеленский на парижском саммите «нормандской четверки» в декабре 2019 года обязался имплементировать его в украинское законодательство, даже это сделано не было.

От нахіба у 2019 році Зе взяв на себе зобовязання по цій клятій формулі? Була ж дорожня карта з миротворцями, так ні, відкинули, бо це ж план баригі. Підписали формулу і тепер пуйло біситься, вимагає її виконання.

От нахіба у 2019 році Зе взяв на себе зобовязання по цій клятій формулі? Була ж дорожня карта з миротворцями, так ні, відкинули, бо це ж план баригі. Підписали формулу і тепер пуйло біситься, вимагає її виконання. От нахіба у 2019 році Зе взяв на себе зобовязання по цій клятій формулі? Була ж дорожня карта з миротворцями, так ні, відкинули, бо це ж план баригі. Підписали формулу і тепер пуйло біситься, вимагає її виконання. Schmit

Додано: Чет 17 лют, 2022 17:47 Re: Валютний рынок в контексті ДС Zebra написав: Путін, який усіх переграє, не може просто так зафіксувати збитки і сказати росіянам, шо нас поімєлі, коли за 8 років вони на переозброєння витратили більше сотні-двух мільярдів доларів. Путін, який усіх переграє, не може просто так зафіксувати збитки і сказати росіянам, шо нас поімєлі, коли за 8 років вони на переозброєння витратили більше сотні-двух мільярдів доларів.



звідки впевненість, що усіх переграє?



звідки впевненість, що усіх переграє? звідки впевненість, що усіх переграє? greenozon Повідомлень: 12603 З нами з: 01.06.14 Подякував: 234 раз. Подякували: 1089 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 17:48 Hotab написав: Libo написав: Тракторист написав: видать точно ожидается ранняя весна... видать точно ожидается ранняя весна...



Постарайся дожить до молодой травки и первых листиков. Выкинь эту русскую дурь из своей больной ватной головы. Постарайся дожить до молодой травки и первых листиков. Выкинь эту русскую дурь из своей больной ватной головы.

Есть подозрение, что этот потребитель кремлевской пропаганды живёт в Германии, где пасётся на рашистских каналах. Есть подозрение, что этот потребитель кремлевской пропаганды живёт в Германии, где пасётся на рашистских каналах.



У нас длинные руки. Не только у чеченов. У нас длинные руки. Не только у чеченов. Libo 2

Повідомлень: 10765 З нами з: 14.11.11 Подякував: 407 раз. Подякували: 4332 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 17:52 matroSkin написав: orest написав: НБУ вийшов з продажем по 28,36



П.С. не довго насолоджувалися спокоєм. Дятли з кремля вирішили перехопити ініціативу в "інформаційному наступі" почали обстріли шкіл і дитсадків з заявами, що це ЗСУ. Підозрюю у вечері хтось з НАТО чи Пентагону вийде з брифінгом інформацією супутниковими знимками "хто де гадив". На цьому всьому завтра можемо ще вище залетіти... НБУ вийшов з продажем по 28,36П.С. не довго насолоджувалися спокоєм. Дятли з кремля вирішили перехопити ініціативу в "інформаційному наступі" почали обстріли шкіл і дитсадків з заявами, що це ЗСУ. Підозрюю у вечері хтось з НАТО чи Пентагону вийде з брифінгом інформацією супутниковими знимками "хто де гадив". На цьому всьому завтра можемо ще вище залетіти...



У супутниках нема потреби. В цьому випадку все просто - ось Крістофер Мюлер (військовий журналіст, що багато років висвітлює войну на Донбасі) дуже чітко розклав про садочок 2 фотками:

https://twitter.com/ChristopherJM/statu ... 4525888514



В 17-00 (тобто зараз) Блікен виступає на Радбезі ООН по Україні - на реакцію ринків ще ввечері можна подивитися - мск вже знову смикається до вранішніх піків. на цей раз - "неминуче". Байдену чуйка підказує: "кілька днів"



Россия движется к "неизбежному вторжению", Блинкен выступит на Совбезе ООН, - постпред США в ООН

"Наша цель – передать всю серьезность ситуации. Доказательства на месте свидетельствуют о том, что Россия движется к неизбежному вторжению", – сказала Томас-Гринфилд.

По словам дипломата, США делают "все возможное, чтобы предотвратить войну".

Речь Блинкена намечена на 17:00 по киевскому времени. Он выступит на встрече, посвященной реализации Минских договоренностей. И будет говорить об интенсивной приверженности США дипломатии и деэскалации. Томас Гринфилд отметила, что она попросила Блинкена выступить в Совете Безопасности ООН, потому что "это решающий момент". Источник: https://censor.net/ru/n3316842



[b]Biden: "My sense" is that Russia will invade Ukraine "within the next several days" From CNN's Betsy Klein

As he departed the White House, President Biden told reporters this morning that the US has "reason to believe" Russia is "engaged in a false flag operation.”

"Every indication that we have is that they are prepared to go into Ukraine, attack Ukraine," Biden said, adding, "My sense is it will happen within the next several days." ...Biden added he has “no plans to call Putin.” У супутниках нема потреби. В цьому випадку все просто - ось Крістофер Мюлер (військовий журналіст, що багато років висвітлює войну на Донбасі) дуже чітко розклав про садочок 2 фотками:В 17-00 (тобто зараз) Блікен виступає на Радбезі ООН по Україні - на реакцію ринків ще ввечері можна подивитися - мск вже знову смикається до вранішніх піків. на цей раз - "неминуче". Байдену чуйка підказує: "кілька днів"Россия движется к "неизбежному вторжению", Блинкен выступит на Совбезе ООН, - постпред США в ООН"Наша цель – передать всю серьезность ситуации. Доказательства на месте свидетельствуют о том, что Россия движется к неизбежному вторжению", – сказала Томас-Гринфилд.По словам дипломата, США делают "все возможное, чтобы предотвратить войну".Речь Блинкена намечена на 17:00 по киевскому времени. Он выступит на встрече, посвященной реализации Минских договоренностей. И будет говорить об интенсивной приверженности США дипломатии и деэскалации. Томас Гринфилд отметила, что она попросила Блинкена выступить в Совете Безопасности ООН, потому что "это решающий момент". Источник:From CNN's Betsy KleinAs he departed the White House, President Biden told reporters this morning that the US has "reason to believe" Russia is "engaged in a false flag operation.”"Every indication that we have is that they are prepared to go into Ukraine, attack Ukraine," Biden said, adding, "My sense is it will happen within the next several days." ...Biden added he has “no plans to call Putin.”

Цим конченим ніхто не заважав попернути нам пару рокет з ядроними боєголовками, щоб ми іх на кремль направили...



Чому повернути? Буд.меморандум похерен, можна рокети вернути взад.



зи. ну, і якщо путен хоче ядроного попелу, ми б йому його забезпечили на маскві, разчленбурге і так далі... Цим конченим ніхто не заважав попернути нам пару рокет з ядроними боєголовками, щоб ми іх на кремль направили...Чому повернути? Буд.меморандум похерен, можна рокети вернути взад.зи. ну, і якщо путен хоче ядроного попелу, ми б йому його забезпечили на маскві, разчленбурге і так далі... change_pm Повідомлень: 5264 З нами з: 03.02.16 Подякував: 121 раз. Подякували: 1030 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 17:57 Schmit написав: detroytred написав: 3. И самое вероятное. Как известно, «формула Штайнмайера» (Франк-Вальтер Штайнмайер — президент ФРГ, бывший глава МИД. — EADaily) предусматривает временное (!) вступление в силу закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО» для того, чтобы сделать возможным проведение выборов в ДНР и ЛНР. В случае если ОБСЕ признает выборы состоявшимися, закон вступает в силу на постоянной основе. Несмотря на то, что этот закон в нарушение Минских соглашений не был согласован с ЛДНР, и на то, что Владимир Зеленский на парижском саммите «нормандской четверки» в декабре 2019 года обязался имплементировать его в украинское законодательство, даже это сделано не было. 3. И самое вероятное. Как известно, «формула Штайнмайера» (Франк-Вальтер Штайнмайер — президент ФРГ, бывший глава МИД. — EADaily) предусматривает временное (!) вступление в силу закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО» для того, чтобы сделать возможным проведение выборов в ДНР и ЛНР. В случае если ОБСЕ признает выборы состоявшимися, закон вступает в силу на постоянной основе. Несмотря на то, что этот закон в нарушение Минских соглашений не был согласован с ЛДНР, и на то, что Владимир Зеленский на парижском саммите «нормандской четверки» в декабре 2019 года обязался имплементировать его в украинское законодательство, даже это сделано не было.

От нахіба у 2019 році Зе взяв на себе зобовязання по цій клятій формулі? Була ж дорожня карта з миротворцями, так ні, відкинули, бо це ж план баригі. Підписали формулу і тепер пуйло біситься, вимагає її виконання. От нахіба у 2019 році Зе взяв на себе зобовязання по цій клятій формулі? Була ж дорожня карта з миротворцями, так ні, відкинули, бо це ж план баригі. Підписали формулу і тепер пуйло біситься, вимагає її виконання.

Ніде не було висловлювань від влади Зе чому відмовився?

Раптом якось зник Волкер (наче подав у відставку в 2019) і з ним варіант з миротворцями.



Стосовно підписів наразі ситуація така, що підписувати можна, що завгодно))

А потім інтерпретувати, як собі хочеться.



Коли це почалося?

З Будапештських, потім з Мінських?

Чи може раніше? Хз. Да й неважливо.

Усі підписи й домовлення вже давно до лампочки. Ніде не було висловлювань від влади Зе чому відмовився?Раптом якось зник Волкер (наче подав у відставку в 2019) і з ним варіант з миротворцями.Стосовно підписів наразі ситуація така, що підписувати можна, що завгодно))А потім інтерпретувати, як собі хочеться.Коли це почалося?З Будапештських, потім з Мінських?Чи може раніше? Хз. Да й неважливо.Усі підписи й домовлення вже давно до лампочки. detroytred

