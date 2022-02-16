Додано: Чет 17 лют, 2022 17:18

Щоб взнати, що там в рашкованів, треба в них же взнавати.



Отаке в них надибав (посилання на це рашкованське джерело не надаю. Можна загуглити. Відкривається без впн-на):

1. Россия может добиться выполнения Минских соглашений только постоянным военным давлением, «уколами-порезами», которые спровоцируют перманентный политический кризис на Украине, чехарду правительств и полный коллапс того, что ещё называется «украинской государственностью» и «украинской экономикой».



Первой целью может стать Арабатская стрелка. Её северная часть, которая на момент передачи полуострова от РСФСР в состав УССР была частью Крымской области и лишь через год была передана Херсонской области. Что ж, в 2014 году оставили по недосмотру часть Крыма Украине. Исправим



2. Несколько сложнее, но возможны и гуманитарные мероприятия по обеспечению Крыма водой. Украинские власти могут, конечно, настаивать на том, что канал — не река и на него международное законодательство о распределении трансграничных водных ресурсов не распространяется. На что Россия может ответить: «Это другое». Охранять ирригаторов, ведущих работы на створе Северо-Крымского канала, может какой-нибудь из российских ЧОПов, имеющих лицензию на работу за рубежом. В мире группу таких ЧОПов почему-то называют «ЧВК Вагнер». При необходимости можно охранять и чоповцев. Разумеется, с позиций, которые удобны для предотвращения противоправных действий.



3. И самое вероятное. Как известно, «формула Штайнмайера» (Франк-Вальтер Штайнмайер — президент ФРГ, бывший глава МИД. — EADaily) предусматривает временное (!) вступление в силу закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО» для того, чтобы сделать возможным проведение выборов в ДНР и ЛНР. В случае если ОБСЕ признает выборы состоявшимися, закон вступает в силу на постоянной основе. Несмотря на то, что этот закон в нарушение Минских соглашений не был согласован с ЛДНР, и на то, что Владимир Зеленский на парижском саммите «нормандской четверки» в декабре 2019 года обязался имплементировать его в украинское законодательство, даже это сделано не было.



Так что мешает России вот так же временно (!) до полного выполнения Украиной Минских соглашений признать, повторим временно, ДНР и ЛНР? Признать, разумеется, в их конституционных границах (в границах бывших областей), но не настаивать на немедленном отводе ВСУ от линии соприкосновения: всё же она указана в Минске-2. Однако оставить за собой право в любой момент потребовать отвода в течение шести или 12 часов. И еще раз: Россия не выходит из Минских соглашений! Зеленский говорит, что ему «не нравится ни один пункт» документа, одобренного Совбезом ООН? Россия всегда готова к подписанию нового договора на нейтральной территории — в Киеве.



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І все це на підгрунті оцього:

Но что мешает России применить её в отношении киевского режима? Ничего. Более того, у России нет других «методов против Кости Сапрыкина». Широкомасштабное военное вторжение практически исключено. Более того, даже в случае локальных операций важнейшим (!) условием будет сведение к минимуму потерь личного состава ВСУ. Там, где будет невозможно переподчинение, придётся делать всё возможное для их вывода в места постоянной дислокации и эффективного их контроля. Уверены, с большинством из них нам ещё вместе служить. Тем более невозможен экономический удар по Украине. Это почти бессмысленно в военном отношении, поскольку речь идёт о краткосрочной кампании, но создаст гуманитарные проблемы и чревато репутационными потерями для России: состояния войны нет, а Россия не использует газ, электричество, уголь и экономику вообще в политических целях — это альфа и омега внешней политики РФ.