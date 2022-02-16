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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7743774477457746>
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:02

  Hotab написав:
  deepfree написав:OUT Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk
https://www.flightradar24.com/FORTE11/2ad444ba

IN Boeing RC-135W Rivet Joint
https://www.flightradar24.com/RRR7217/2ad68077

Скорее всего перенесут в политичку.. но все равно спасибо. Во-первых, это красиво. А во-вторых, это ответ тем, кто говорит, что бросили и наблюдают со стороны. Вовсе не со стороны. А непосредственно мониторят перемещение орков.

во-вторых "непосредственно мониторят перемещение орков" через глазок вебкамеры беспилотника, пока посольство в "афганском стиле" бежит во Львов?

Да и толку от этого "непосредственного наблюдения"? Американцы заявляли, что у них есть доказательства того, кто сбил МН-17.
Американцы предоставили эти доказательства в суде, или продолжают покрывать преступников?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:10

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:через глазок вебкамеры беспилотника


Надо бы почитать ТТХ этих беспилотиков, и Боинга, который сегодня у Крыма летал. Чтоб "на глазок" не нести чушь. :lol:

пока посольство в "афганском стиле" бежит во Львов?

А нет должно находится посольство в стране, где ожидается удар твоих кумиров? В окопах на первой линии?

Американцы предоставили эти доказательства в суде?

Да, конечно. Суд ознакомился. Каналу "Звезда" и тебе лично не показали?? Хмм... А должны были? :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:13

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:через глазок вебкамеры беспилотника


Надо бы почитать ТТХ этих беспилотиков, и Боинга, который сегодня у Крыма летал. Чтоб "на глазок" не нести чушь. :lol:

пока посольство в "афганском стиле" бежит во Львов?

А нет должно находится посольство в стране, где ожидается удар твоих кумиров? В окопах на первой линии?

Американцы предоставили эти доказательства в суде?

Да, конечно. Суд ознакомился. Каналу "Звезда" и тебе лично не показали?? Хмм... А должны были? :lol:

Гы-гы (нет)
1. Ты ознакомился с ТТХ? И кто там "непосредственно наблюдает" (сидя в Аризоне перед монитором, попивая пивко)?
1.1. А что, у нас столица недостаточно защищена "самой сильной армией в Европе" и передовым оружием от партнёров? К чему эта истерика?
2. Суд ознакомился, фейкомёт?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:19

Зображення

За это постановление без обсуждения проголосовали (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09 ... g_id=18937) 305 нардепов.

Ну а что, тоже можно понять народных избранников. Они что, зря вчера патриотизм изображали?

Флаг флагом, гимн гимном, а лишняя денежка - то святое. Тем более, если она из налогов граждан.

Всё для народа.

:lol:
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:20

Вкладчик1234

Замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что любителей "русского мира" будут задерживать. Их привлекут к ответственности.


Тебе тоже пора прикусить язык. А то еще повезет, если за холку возьмет Александр Францевич, а не Национальный корпус или Правый сектор. :o
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:24

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:И кто там "непосредственно наблюдает

Тебе фамилия надо??
  Вкладчик1234 написав:1.1. А что, у нас столица недостаточно защищена

Не, недостаточно. Что-то странное? Ты ж налоги не платил, как положено, вот и недостаточно.

  Вкладчик1234 написав:К чему эта истерика?

Истерика? Переезд посольства не в окоп, а на запад - это истерика?)) Да ты невменяшка, наш ватный дружок)))


  Вкладчик1234 написав:2. Суд ознакомился, фейкомёт


Суд ознакомился с выводами. Прокурор ознакомился и с первичными материалами.



Трансляция с зала суда. 45-я минута и дальше.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:25

  Libo написав:Вкладчик1234

Замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что любителей "русского мира" будут задерживать. Их привлекут к ответственности.


Тебе тоже пора прикусить язык. А то еще повезет, если за холку возьмет Александр Францевич, а не Национальный корпус или Правый сектор. :o

Ты мне угрожаешь?
Чому не на фронті?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:33

  Hotab написав:Трансляция с зала суда. 45-я минута и дальше.

"Отредактированные снимки со страницы в фейсбук", и "нет возможности предоставить оригиналы"?
"Хорошая попытка, но нет"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:43

  Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:Трансляция с зала суда. 45-я минута и дальше.

"Отредактированные снимки со страницы в фейсбук", и "нет возможности предоставить оригиналы"?
"Хорошая попытка, но нет"

Попытка у тебя и всего Ольгино. У тебя к 45:40 голова уже упала на клаву и ты дальше не услышал?? Все, после "Фейсбук" шторки на глазах опустились, знакомое слово услышал и засопел, пуская слюни??
Засекреченный отчёт америанской разведки предоставлен нидерландской разведке, суду и прокурору Нидерландов. Последнему , кроме этого , предоставлена часть первичных данных, на основании которых сделан отчёт. Вывод прокурора по отчёту американцев : "оценка и сделанные выводы правомерные, логические и правильные". 46:30 видео.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:50

  Hotab написав:кроме этого , предоставлена часть первичных данных, на основании которых сделан отчёт

Попытка у тебя, кастрюля.
Не "кроме этого", а вообще. "Часть первичных данных".
И далее по тексту: "можно сделать вывод, что ..." (а можно и не сделать? а можно сделать другой вывод?)
Вобщем скрывают американцы доказательства - "можно сделать такой вывод"
Вкладчик1234
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  #<1 ... 7743774477457746>
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