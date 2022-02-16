Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Скорее всего перенесут в политичку.. но все равно спасибо. Во-первых, это красиво. А во-вторых, это ответ тем, кто говорит, что бросили и наблюдают со стороны. Вовсе не со стороны. А непосредственно мониторят перемещение орков.
во-вторых "непосредственно мониторят перемещение орков" через глазок вебкамеры беспилотника, пока посольство в "афганском стиле" бежит во Львов?
Да и толку от этого "непосредственного наблюдения"? Американцы заявляли, что у них есть доказательства того, кто сбил МН-17. Американцы предоставили эти доказательства в суде, или продолжают покрывать преступников?
Надо бы почитать ТТХ этих беспилотиков, и Боинга, который сегодня у Крыма летал. Чтоб "на глазок" не нести чушь.
пока посольство в "афганском стиле" бежит во Львов?
А нет должно находится посольство в стране, где ожидается удар твоих кумиров? В окопах на первой линии?
Американцы предоставили эти доказательства в суде?
Да, конечно. Суд ознакомился. Каналу "Звезда" и тебе лично не показали?? Хмм... А должны были?
Гы-гы (нет) 1. Ты ознакомился с ТТХ? И кто там "непосредственно наблюдает" (сидя в Аризоне перед монитором, попивая пивко)? 1.1. А что, у нас столица недостаточно защищена "самой сильной армией в Европе" и передовым оружием от партнёров? К чему эта истерика? 2. Суд ознакомился, фейкомёт?
Hotab написав:Трансляция с зала суда. 45-я минута и дальше.
"Отредактированные снимки со страницы в фейсбук", и "нет возможности предоставить оригиналы"? "Хорошая попытка, но нет"
Попытка у тебя и всего Ольгино. У тебя к 45:40 голова уже упала на клаву и ты дальше не услышал?? Все, после "Фейсбук" шторки на глазах опустились, знакомое слово услышал и засопел, пуская слюни?? Засекреченный отчёт америанской разведки предоставлен нидерландской разведке, суду и прокурору Нидерландов. Последнему , кроме этого , предоставлена часть первичных данных, на основании которых сделан отчёт. Вывод прокурора по отчёту американцев : "оценка и сделанные выводы правомерные, логические и правильные". 46:30 видео.
Hotab написав:кроме этого , предоставлена часть первичных данных, на основании которых сделан отчёт
Попытка у тебя, кастрюля. Не "кроме этого", а вообще. "Часть первичных данных". И далее по тексту: "можно сделать вывод, что ..." (а можно и не сделать? а можно сделать другой вывод?) Вобщем скрывают американцы доказательства - "можно сделать такой вывод"