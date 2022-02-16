Михалыч написав:

Чем старше я становлюсь, тем больше я становлюсь космополитом, еще пару лет назад меня интересовала политика, сейчас почти нет. Пришел к выводу, что нет никакой демократии причем нигде, простой человек нигде ничего не решает, идя на выборы он идет как жертва политтехнологов, пропаганды, лжи и манипуляций-особенно в Украине, думаю даже Гебельс в гробу трясется от зависти и уважения к нынешним Украинским политиканам и их западным кураторам с их проститутстующим СМИ.P.S. почитал эту ветку, поржал с писателей ветки, спасибо за хорошее настроение, пора идти работать, пишите еще, а то без вашей пурги будет скучно и не буду знать когда в очередной раз Путин нападет и на сколько заводить будильник что бы не проспать вторжение