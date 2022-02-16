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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 17 лют, 2022 18:54
unicdima написав: Михалыч написав:
Чем старше я становлюсь, тем больше я становлюсь космополитом, еще пару лет назад меня интересовала политика, сейчас почти нет. Пришел к выводу, что нет никакой демократии причем нигде, простой человек нигде ничего не решает, идя на выборы он идет как жертва политтехнологов, пропаганды, лжи и манипуляций-особенно в Украине, думаю даже Гебельс в гробу трясется от зависти и уважения к нынешним Украинским политиканам и их западным кураторам с их проститутстующим СМИ.
P.S. почитал эту ветку, поржал с писателей ветки, спасибо за хорошее настроение, пора идти работать, пишите еще, а то без вашей пурги будет скучно и не буду знать когда в очередной раз Путин нападет и на сколько заводить будильник что бы не проспать вторжение
Ого, русскомирное пожаловало, да такое, что от русского духа глаза режет.
Брат по разуму порохоботам.
Зелебобик, я этого поца гонял по всему форуму, когда тебя ещё здесь не было
Так что, про "порохоботов" ты опять соврал
Но продолжай, продолжай
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Додано: Чет 17 лют, 2022 18:55
Libo написав:Вата, беспределу ша!
(с)
Замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил, что любителей "русского мира" будут задерживать. Их привлекут к ответственности.
Так шо, половину депутатов от СН задержат ?
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Додано: Чет 17 лют, 2022 18:55
Вкладчик1234 написав:
Вобщем скрывают американцы доказательства - "можно сделать такой вывод"
У ольгинцнв однозначно именно такой вывод
Им не показали ни фотки, ни спутник, ни камеру откуда делали снимки - значит фейк.
А прокурору засекреченный отчёт и исходники , откуда он сделан. Его устроило. Суд тоже. А обвиняемым, с которыми ты себя позиционируешь, ничего показывать не обязаны.
Ну и оно бы ещё имело для суда какое-то значение, если бы у них не было без того десятков прямых доказательств. ))
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Додано: Чет 17 лют, 2022 18:57
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
Вобщем скрывают американцы доказательства - "можно сделать такой вывод"
У ольгинцнв однозначно именно такой вывод
Им не показали ни фотки, ни спутник, ни камеру откуда делали снимки - значит фейк.
А прокурору засекреченный отчёт и исходники , откуда он сделан. Его устроило. Суд тоже. А обвиняемым, с которыми ты себя позиционируешь, ничего показывать не обязаны.
Ну и оно бы ещё имело для суда какое-то значение, если бы у них не было без того десятков прямых доказательств. ))
У дырявых кастрюль "часть исходных данных" = " прокурору засекреченный отчёт и исходники , откуда он сделан"?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Чет 17 лют, 2022 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 18:57
Hotab написав:
Есть подозрение, что этот потребитель кремлевской пропаганды живёт в Германии, где пасётся на рашистских каналах.
С Тракторист
возможны подозрения, а вот Хомякоид
однозначно такой
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Додано: Чет 17 лют, 2022 19:00
detroytred написав:
Щоб взнати, що там в рашкованів, треба в них же взнавати.
Ты начал хоть что-то сперва изучать, прежде чем писать
Может ты не безнадёжен, но шота я сомневаюсь
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Додано: Чет 17 лют, 2022 19:02
Вкладчик1234 написав:
часть исходных данных" = "засекреченный отчёт и исходники , откуда он сделан"?
У тебя снова голова упала на клаву, или отвлекли звонком из Ольгино?))
46:25 "прокурор смог посмотреть часть засекреченных данных, лежащих в основе этих заключений".
Hotab написав:
Вывод прокурора по отчёту американцев : "оценка и сделанные выводы правомерные, логические и правильные".
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Додано: Чет 17 лют, 2022 19:05
detroytred написав: Schmit написав: detroytred написав:
3. И самое вероятное. Как известно, «формула Штайнмайера» (Франк-Вальтер Штайнмайер — президент ФРГ, бывший глава МИД. — EADaily) предусматривает временное (!) вступление в силу закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО» для того, чтобы сделать возможным проведение выборов в ДНР и ЛНР. В случае если ОБСЕ признает выборы состоявшимися, закон вступает в силу на постоянной основе. Несмотря на то, что этот закон в нарушение Минских соглашений не был согласован с ЛДНР, и на то, что Владимир Зеленский на парижском саммите «нормандской четверки» в декабре 2019 года обязался имплементировать его в украинское законодательство, даже это сделано не было.
От нахіба у 2019 році Зе взяв на себе зобовязання по цій клятій формулі? Була ж дорожня карта з миротворцями, так ні, відкинули, бо це ж план баригі. Підписали формулу і тепер пуйло біситься, вимагає її виконання.
Ніде не було висловлювань від влади Зе чому відмовився?
Раптом якось зник Волкер (наче подав у відставку в 2019) і з ним варіант з миротворцями.
Волкер не сам по себе исчез, его выдавили Зеленский & Со бравурными меседжами, мол, да мы тут сами разберёмся
Ну сами, так сами.
Я акцентировал на этом в своих итогах, почитай, что ли
Искать за тебя я не буду, ищи сам.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 19:08
Обстреляли детсад и свалили на Украину. Как работает пропаганда РФ. Детальный разбор
Оставлю для истории
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