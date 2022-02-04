RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 77437744774577467747>
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:12

Американцы не дали ему и каналу Звезда экскурсию на спутник)

pesikot , счас наш рупор кремля скажет "не все так однозначно, нет спутниковых снимков от американцев" :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 17 лют, 2022 19:13, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 7229
З нами з: 15.02.09
Подякував: 503 раз.
Подякували: 1759 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:12

а наши союзнички думают из Львова обратно в Киев приезжать. Или они скоро скажут, что Львов - это новая столица Украины. :roll:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5362
З нами з: 13.09.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 595 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:20

  Hotab написав:pesikot , счас наш рупор кремля скажет "не все так однозначно, нет спутниковых снимков от американцев" :lol:


По опыту МН-17
Этому рупору будет всё не так, то снимков нет, то снимки есть, но тени какие-то не такие и предъявит снимки от алкаша Миши Леонтьева с километровым Боингом

У него же протокол ответов прописан методичкой
Но шота в этот раз он уже психует :) Раньше был более психически стабильным
pesikot
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 6528
З нами з: 31.08.09
Подякував: 466 раз.
Подякували: 1195 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:23

  pesikot написав:
  Hotab написав:pesikot , счас наш рупор кремля скажет "не все так однозначно, нет спутниковых снимков от американцев" :lol:


По опыту МН-17
Этому рупору будет всё не так, то снимков нет, то снимки есть, но тени какие-то не такие и предъявит снимки от алкаша Миши Леонтьева с километровым Боингом

:mrgreen: :mrgreen:

Неужели оно до сих пор не посмотрело заседание суда?))))
Уже и в переводе есть)), я выше выложил))
Причем с таймкодами, смотри что именно интересно))
Там томов дела с неопровержимыми доказательствами - где-то на пол запорожский квартиры))
Hotab
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 7229
З нами з: 15.02.09
Подякував: 503 раз.
Подякували: 1759 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:37

  Бармалєй написав:Бачу 3 сценарії даної ситуації.
1-й сценарій (найбільш вірогідний). Україна продовжує морозитись від Мінську, Росія продовжує шантаж, в т.ч. енергетичний, таки запускає СП-2. Через постійну напругу українська економіка не витримує, в країні починається хаос. США і Росія ділять нас по типу як Боснія поділена. Але все проходить без особливого кровопролиття.

Какой корявий гугл-транслейт

  Бармалєй написав:2-й сценарій. Україна погоджується на Мінськ. Тут все зрозуміло, стає другою Білоруссю.
3-й сценарій. Путін не витримує, визнає ОРДЛО. Рос. регулярні війська починають зачистку Маріуполя, Краматорська і тд, які по конституції належать ЛДНР. Війська йдуть навіть трохи далі Донбассу, але санкції таки задушують наступ росіян.

Третій варіант - оптимальний в довгостроковій перспективі...навіть ціною втрати луганської і донецкьких областей і тисяч солдат...

ну шо, российская пропаганда засунула сюда своего бота
Мышляю, надо удалять этого с ветки. Корявый украинский язык, все выводы в пользу РФ

PS. И готовится, что таких уже скоро будет много на этой ветке
pesikot
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 6528
З нами з: 31.08.09
Подякував: 466 раз.
Подякували: 1195 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:38

  Hotab написав:
  pesikot написав:
  Hotab написав:pesikot , счас наш рупор кремля скажет "не все так однозначно, нет спутниковых снимков от американцев" :lol:


По опыту МН-17
Этому рупору будет всё не так, то снимков нет, то снимки есть, но тени какие-то не такие и предъявит снимки от алкаша Миши Леонтьева с километровым Боингом

:mrgreen: :mrgreen:

Неужели оно до сих пор не посмотрело заседание суда?))))
Уже и в переводе есть)), я выше выложил))
Причем с таймкодами, смотри что именно интересно))
Там томов дела с неопровержимыми доказательствами - где-то на пол запорожский квартиры))

Оно - не читатель, оно - писатель :)
pesikot
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 6528
З нами з: 31.08.09
Подякував: 466 раз.
Подякували: 1195 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Німці все, спалились

Німецький бундестаг майже одностайно відхилив пропозицію ХДС/ХСС(колись владної фракції) про посилення допомоги Україні та перегляду політики щодо Кремля

Всі фракції крім однієї
197 за
539 против
утримавшихся не було

Це після візиту канцлера до Києва/Мск

Подання фракції ХДС/ХСС на тему "Протиставляти політиці Росії єдність Заходу" одностайно було провалено всіма іншими фракціями.


Нагадаю в Німеччині зараз при владі та сама коаліція, яку колись очолював Герхард Шредер, любой друзь Путіна, що останні 5 років голова правління Роснєфть, очолює раду директорів компанії Nord Stream 2 AG
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1153
З нами з: 06.01.15
Подякував: 241 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:52

  Бармалєй написав:2-й сценарій. Україна погоджується на Мінськ. Тут все зрозуміло, стає другою Білоруссю.
3-й сценарій. Путін не витримує, визнає ОРДЛО. Рос. регулярні війська починають зачистку Маріуполя, Краматорська і тд, які по конституції належать ЛДНР. Війська йдуть навіть трохи далі Донбассу, але санкції таки задушують наступ росіян.

Третій варіант - оптимальний в довгостроковій перспективі...навіть ціною втрати луганської і донецкьких областей і тисяч солдат...


От звідки така дурня про Мінські угоди? Що в них такого катастрофічного для України, що вартує пожертвувати життям тисяч людей і двома областями, аби лише їх не виконувати???
А то поширюють разні нісенітниці, про те, що бойовики ніби матимуть якесь право вето і т.п. Ось текст угод, він невеликий. Де там якась катастрофа для України?
https://tyzhden.ua/Politics/129751

Так, "патріотам" зрозуміло хотілось би зачистити ОРДЛО від "сепарів" та "вати" та повернути їх на правах звичайних районів та міст, а може навіть і позбавивши місцеве населення права голосу (як його наразі позбавлені жителі деяких підконтрольних районів). Але таке можливе тільки в разі повної військовой перемоги України, яка зараз неможлива з очевидних причин.
Мінські угоди - це компромісний варіант, який надає певну автономію ОРДЛО, жодною мірою не загрожуючи українській державності.
Другою Білоруссю Україна ніколи не стане, це всі розуміють. Найбільше, на що може сподіватись Росія - фінляндизація.
Tegularius
 
Повідомлень: 1735
З нами з: 11.02.14
Подякував: 232 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 21:06

  Бармалєй написав:Бачу 3 сценарії даної ситуації.
1-й сценарій (найбільш вірогідний). Україна продовжує морозитись від Мінську, Росія продовжує шантаж, в т.ч. енергетичний, таки запускає СП-2. Через постійну напругу українська економіка не витримує, в країні починається хаос. США і Росія ділять нас по типу як Боснія поділена. Але все проходить без особливого кровопролиття.
2-й сценарій. Україна погоджується на Мінськ. Тут все зрозуміло, стає другою Білоруссю.
3-й сценарій. Путін не витримує, визнає ОРДЛО. Рос. регулярні війська починають зачистку Маріуполя, Краматорська і тд, які по конституції належать ЛДНР. Війська йдуть навіть трохи далі Донбассу, але санкції таки задушують наступ росіян.

Третій варіант - оптимальний в довгостроковій перспективі...навіть ціною втрати луганської і донецкьких областей і тисяч солдат...

4й варіант - проходить істерика і Бармалей бачить, що ніц не змінилося, тільки Україна отримала ще більше підтримки від союзників
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28279
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1395 раз.
Подякували: 2470 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 21:07

  pesikot написав:
  detroytred написав:Щоб взнати, що там в рашкованів, треба в них же взнавати.

Ты начал хоть что-то сперва изучать, прежде чем писать :)

Может ты не безнадёжен, но шота я сомневаюсь :)

Сказануло чудило, в якого не просто заголовок та текст не співпадають, а сама суть протилежна.

  pesikot написав:Кратко. 2022-02-04

1) Монастырский подтвердил, что нардеп Трухин звонил ему после ДТП
"Насчет того, звонил ли он мне с места происшествия? Да", - сказал министр.

То есть Монастрыский всё знал,]


В посиланні ж:
"Насчет того, звонил ли он мне с места происшествия?... Я очень негативно отношусь к любым вопросам "порешать", и поэтому мне по этому вопросу никто звонить не может и не будет", - сказал министр.*

З.и.
Ти безнадійний. Це вже давно зрозуміло.
До речі, знов будеш вякати, що це я до тебе чипляюсь?
Коли сам з маячнею зашкварною (претензією до мене стосовно " хоть что-то сперва изучать, прежде чем писать :)") вискочив.
Дніще...
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 17 лют, 2022 21:09, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25055
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2126 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 77437744774577467747>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (249)
17.02.2022 22:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.