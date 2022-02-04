Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Hotab написав:pesikot , счас наш рупор кремля скажет "не все так однозначно, нет спутниковых снимков от американцев"
По опыту МН-17 Этому рупору будет всё не так, то снимков нет, то снимки есть, но тени какие-то не такие и предъявит снимки от алкаша Миши Леонтьева с километровым Боингом
Неужели оно до сих пор не посмотрело заседание суда?)))) Уже и в переводе есть)), я выше выложил)) Причем с таймкодами, смотри что именно интересно)) Там томов дела с неопровержимыми доказательствами - где-то на пол запорожский квартиры))
Бармалєй написав:Бачу 3 сценарії даної ситуації. 1-й сценарій (найбільш вірогідний). Україна продовжує морозитись від Мінську, Росія продовжує шантаж, в т.ч. енергетичний, таки запускає СП-2. Через постійну напругу українська економіка не витримує, в країні починається хаос. США і Росія ділять нас по типу як Боснія поділена. Але все проходить без особливого кровопролиття.
Какой корявий гугл-транслейт
Бармалєй написав:2-й сценарій. Україна погоджується на Мінськ. Тут все зрозуміло, стає другою Білоруссю. 3-й сценарій. Путін не витримує, визнає ОРДЛО. Рос. регулярні війська починають зачистку Маріуполя, Краматорська і тд, які по конституції належать ЛДНР. Війська йдуть навіть трохи далі Донбассу, але санкції таки задушують наступ росіян.
Третій варіант - оптимальний в довгостроковій перспективі...навіть ціною втрати луганської і донецкьких областей і тисяч солдат...
ну шо, российская пропаганда засунула сюда своего бота Мышляю, надо удалять этого с ветки. Корявый украинский язык, все выводы в пользу РФ
PS. И готовится, что таких уже скоро будет много на этой ветке
Hotab написав:pesikot , счас наш рупор кремля скажет "не все так однозначно, нет спутниковых снимков от американцев"
По опыту МН-17 Этому рупору будет всё не так, то снимков нет, то снимки есть, но тени какие-то не такие и предъявит снимки от алкаша Миши Леонтьева с километровым Боингом
Неужели оно до сих пор не посмотрело заседание суда?)))) Уже и в переводе есть)), я выше выложил)) Причем с таймкодами, смотри что именно интересно)) Там томов дела с неопровержимыми доказательствами - где-то на пол запорожский квартиры))
Німецький бундестаг майже одностайно відхилив пропозицію ХДС/ХСС(колись владної фракції) про посилення допомоги Україні та перегляду політики щодо Кремля
Всі фракції крім однієї 197 за 539 против утримавшихся не було
Це після візиту канцлера до Києва/Мск
Подання фракції ХДС/ХСС на тему "Протиставляти політиці Росії єдність Заходу" одностайно було провалено всіма іншими фракціями.
Нагадаю в Німеччині зараз при владі та сама коаліція, яку колись очолював Герхард Шредер, любой друзь Путіна, що останні 5 років голова правління Роснєфть, очолює раду директорів компанії Nord Stream 2 AG
Бармалєй написав:2-й сценарій. Україна погоджується на Мінськ. Тут все зрозуміло, стає другою Білоруссю. 3-й сценарій. Путін не витримує, визнає ОРДЛО. Рос. регулярні війська починають зачистку Маріуполя, Краматорська і тд, які по конституції належать ЛДНР. Війська йдуть навіть трохи далі Донбассу, але санкції таки задушують наступ росіян.
Третій варіант - оптимальний в довгостроковій перспективі...навіть ціною втрати луганської і донецкьких областей і тисяч солдат...
От звідки така дурня про Мінські угоди? Що в них такого катастрофічного для України, що вартує пожертвувати життям тисяч людей і двома областями, аби лише їх не виконувати??? А то поширюють разні нісенітниці, про те, що бойовики ніби матимуть якесь право вето і т.п. Ось текст угод, він невеликий. Де там якась катастрофа для України? https://tyzhden.ua/Politics/129751
Так, "патріотам" зрозуміло хотілось би зачистити ОРДЛО від "сепарів" та "вати" та повернути їх на правах звичайних районів та міст, а може навіть і позбавивши місцеве населення права голосу (як його наразі позбавлені жителі деяких підконтрольних районів). Але таке можливе тільки в разі повної військовой перемоги України, яка зараз неможлива з очевидних причин. Мінські угоди - це компромісний варіант, який надає певну автономію ОРДЛО, жодною мірою не загрожуючи українській державності. Другою Білоруссю Україна ніколи не стане, це всі розуміють. Найбільше, на що може сподіватись Росія - фінляндизація.
Бармалєй написав:Бачу 3 сценарії даної ситуації. 1-й сценарій (найбільш вірогідний). Україна продовжує морозитись від Мінську, Росія продовжує шантаж, в т.ч. енергетичний, таки запускає СП-2. Через постійну напругу українська економіка не витримує, в країні починається хаос. США і Росія ділять нас по типу як Боснія поділена. Але все проходить без особливого кровопролиття. 2-й сценарій. Україна погоджується на Мінськ. Тут все зрозуміло, стає другою Білоруссю. 3-й сценарій. Путін не витримує, визнає ОРДЛО. Рос. регулярні війська починають зачистку Маріуполя, Краматорська і тд, які по конституції належать ЛДНР. Війська йдуть навіть трохи далі Донбассу, але санкції таки задушують наступ росіян.
Третій варіант - оптимальний в довгостроковій перспективі...навіть ціною втрати луганської і донецкьких областей і тисяч солдат...
4й варіант - проходить істерика і Бармалей бачить, що ніц не змінилося, тільки Україна отримала ще більше підтримки від союзників
"Насчет того, звонил ли он мне с места происшествия? Да", - сказал министр.
То есть Монастрыский всё знал,]
В посиланні ж: "Насчет того, звонил ли он мне с места происшествия?... Я очень негативно отношусь к любым вопросам "порешать", и поэтому мне по этому вопросу никто звонить не может и не будет", - сказал министр.*
З.и. Ти безнадійний. Це вже давно зрозуміло. До речі, знов будеш вякати, що це я до тебе чипляюсь? Коли сам з маячнею зашкварною (претензією до мене стосовно " хоть что-то сперва изучать, прежде чем писать ") вискочив. Дніще...
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 17 лют, 2022 21:09, всього редагувалось 1 раз.