Додано: Чет 17 лют, 2022 21:22

pesikot написав: detroytred написав: Schmit написав: От нахіба у 2019 році Зе взяв на себе зобовязання по цій клятій формулі? Була ж дорожня карта з миротворцями, так ні, відкинули, бо це ж план баригі. Підписали формулу і тепер пуйло біситься, вимагає її виконання. От нахіба у 2019 році Зе взяв на себе зобовязання по цій клятій формулі? Була ж дорожня карта з миротворцями, так ні, відкинули, бо це ж план баригі. Підписали формулу і тепер пуйло біситься, вимагає її виконання.

Ніде не було висловлювань від влади Зе чому відмовився?

Раптом якось зник Волкер (наче подав у відставку в 2019) і з ним варіант з миротворцями. Ніде не було висловлювань від влади Зе чому відмовився?Раптом якось зник Волкер (наче подав у відставку в 2019) і з ним варіант з миротворцями.

Волкер не сам по себе исчез, его выдавили Зеленский & Со бравурными меседжами, мол, да мы тут сами разберёмся

Ну сами, так сами.



Я акцентировал на этом в своих итогах, почитай, что ли

Искать за тебя я не буду, ищи сам. Волкер не сам по себе исчез, его выдавили Зеленский & Со бравурными меседжами, мол, да мы тут сами разберёмсяНу сами, так сами.Я акцентировал на этом в своих итогах, почитай, что лиИскать за тебя я не буду, ищи сам.

Лікуйся.Маєш бажання спростувати, то спростовуй, а не пропонуй самому шукати твоє бачення.Що ти там колись ітожив))А поки є інше, а не твоє *сами порешаем":"Президент України Володимир Зеленський пов'язує президентство Джо Байдена у США з відновленням посади у Державному департамені США спеціального спецпредставника з питань України. Про це він заявив в інтерв'ю американському виданню The New York Times, опублікованому у суботу, 19 грудня, одночасно з українською його версією на сайті Офісу президента."Президент Байден має всі максимальні шанси, тому що він багато працював з Україною, він - практик і розуміє менталітет, розуміє важливі моменти, пов'язані з реформами. Знаючи реформи в Україні, він розумітиме й зможе відрізнити реальну інформацію від фейків", - пояснив Зеленський, який висловив жаль щодо того, що після відставки Курта Волкера США не мають спецпредставника з питань України. "Він (Волкер. - Ред.) робив дуже важливі сполучні кроки і міг спілкуватися як з Україною, так і прекрасно спілкувався з Російською Федерацією, і знав усю інформацію не з чуток", - сказав Зеленський.