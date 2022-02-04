Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Replay написав:Бармалєй Запишите помадой на мониторе. Украина не согласится на Минск, это для Украины -КОНЕЦ!
Сценария - ТРИ. Первый. Путин нападает на Украину и Украина борется с Путиноидами, получая бабло с Запада. Россия получает санкции, изоляцию и запрет Сев. Потока. США гонят газ и нефть в Европу. В Украине, многомиллионные жертвы, банды гопников и полный беспередел. Все, кто может ходить, прут в Польшу, даже на костылях, бросая скарб нажитый годами.
Второй. Путин не нападает на Украину. В Украине наступает Дефолт. Банды мародеров, полиция не знает, что делать, Зеленский забарикадировался и просит убежища в США. Тот, кто может передвигаться(даже на костылях) - прется в Польшу, бросая скарб.
Третий. Украина - сама нападает на ордло, Путин наблюдает и фиксирует все на фото-видео. Созывается ООН и Украину признают "террористическим государством". Вводятся войска ООН, происходит раздел сфер влияния(как Германия после второй мировой).
Как видим, в любом случае, полная задница.
Разговаривать о сценарии, когда Украина побеждает Россию без помощи НАТО, нет смысла. Думаю, всем видна разница в бюджете и вооружении.
НАТО - отморозилось и не горит желанием вступать в прямое военное столкновение с рашей.
Вопрос сейчас не в Минске! Вопрос в том, где брать деньги на Армию? Где брать деньги на газ, нефть? Как жить дальше, учитывая надвигающуюся Новую волну Кризиса?
Если в США инфляция растет, вы хоть понимаете, что будет у нас?
Кстати, кто ответит за те миллиардные кредиты, которые Украина набрала и должна выплачивать? Ну, которые распилили, разворовали и в оффшоры вывезли? Сколько там госдолга уже накапало? Смотреть лень.
Как видим, самый безболезненный сценарий - Первый! Ну, если путин - нападает сам. Тогда он будет "мировым злом" и нам какие-то долги простят, что-то дадут, вообщем - какое-то время ещё будем жить под ИВЛ. Но Жертвы, среди населения - будут громадными.
И есть сомнения, что путин -нападет первым. Оно ему нафик не надо.
Наблюдаем
підвезли свіжий кокс, а в Бармалея якись перепрілий
Schmit написав:От нахіба у 2019 році Зе взяв на себе зобовязання по цій клятій формулі? Була ж дорожня карта з миротворцями, так ні, відкинули, бо це ж план баригі. Підписали формулу і тепер пуйло біситься, вимагає її виконання.
Ніде не було висловлювань від влади Зе чому відмовився? Раптом якось зник Волкер (наче подав у відставку в 2019) і з ним варіант з миротворцями.
Волкер не сам по себе исчез, его выдавили Зеленский & Со бравурными меседжами, мол, да мы тут сами разберёмся Ну сами, так сами.
Я акцентировал на этом в своих итогах, почитай, что ли Искать за тебя я не буду, ищи сам.
Лікуйся. Маєш бажання спростувати, то спростовуй, а не пропонуй самому шукати твоє бачення. Що ти там колись ітожив))
А поки є інше, а не твоє *сами порешаем": "Президент України Володимир Зеленський пов'язує президентство Джо Байдена у США з відновленням посади у Державному департамені США спеціального спецпредставника з питань України. Про це він заявив в інтерв'ю американському виданню The New York Times, опублікованому у суботу, 19 грудня, одночасно з українською його версією на сайті Офісу президента.
"Президент Байден має всі максимальні шанси, тому що він багато працював з Україною, він - практик і розуміє менталітет, розуміє важливі моменти, пов'язані з реформами. Знаючи реформи в Україні, він розумітиме й зможе відрізнити реальну інформацію від фейків", - пояснив Зеленський, який висловив жаль щодо того, що після відставки Курта Волкера США не мають спецпредставника з питань України. "Він (Волкер. - Ред.) робив дуже важливі сполучні кроки і міг спілкуватися як з Україною, так і прекрасно спілкувався з Російською Федерацією, і знав усю інформацію не з чуток", - сказав Зеленський.
Тобто я тебе подивись скільки раз запитував пояснити чому в ТЕБЕ не співпадає. Ти відмовчався.
А тепер он що виявляється. Знав і мовчав... Дніще... Замість пояснити про сайт, який отак виправляє. Замість вибачитися за те, що ти ото багно на міністра полив. Твої коментарі були, а не сайта.
Уявляєш, чудило, те, що розбіжність мала причини я знав у той же день. І який текст та заголовок там був. Бо "курскомуа" передрукував з посиланням на УНІАН. Але мова про ТЕБЕ, чудила, була. Про вже твою брехню. Бо ти свідомо на мої запити замовчував спростування і вибачення за себе. Свідомо -- залишав отой текст та оті свої коментарі -- тобто свідомо неправду. Тобто брехню.
*"Спростовувати" - мне и не надо опровергать твоё враньё. Мне достаточно утверждать - ты просто врёшь* (с)
Pesikot, кисильов відпочиває. Пам'ятаєш, як декілька років тому на твоє в мій бік "море вранья" я тебе допитував: так надавай, легко ж знайти, бо море. Ти зливався.
А тепер прогресував -- достатньо твоїх твердженнь. Сміття...
А я тебе ще в факти твоєї брехні постійно макав. Вважав, що дійде. А в тебе он протилежний прогрес пішов.
З.и. *Ты постоянно оправдываешь зелебобиков и выглядишь смешным клоуном* --- мова про тебе. Про твої дії, клоун.
І коли ти кидаєш Libo ярлик фсб-ності, а потім іншим -- то це дійсно клоунада брехні. Як той Жирік... Бо той же Лібо навіть реально зустрічався та планшета надав... (а потім до мене *Но ты этого не хочешь делать, ты лепишь ярлыки* )))
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 17 лют, 2022 22:11, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав: Уявляєш, чудило, те, що розбіжність мала причини я знав у той же день. І який текст та заголовок там був. Бо "курскомуа" передрукував з посиланням на УНІАН. Але мова про ТЕБЕ, чудила, була. Про вже твою брехню. Бо ти свідомо на мої запити замовчував спростування і вибачення за себе. Свідомо -- залишав отой текст та оті свої коментарі -- тобто свідомо неправду. Тобто брехню.
Дна в тебе немає...
Чудило, тебе скрин-шота мало ?
А вот дна у тебя нет. Дна тупости
Ты так активно защищаешь зелебобиков, что психуешь
Где ты был, когда я публиковал видео Дениса Казанского об обстреле садика ? Тебя не было, ты молчал
detroytred написав: Уявляєш, чудило, те, що розбіжність мала причини я знав у той же день. І який текст та заголовок там був. Бо "курскомуа" передрукував з посиланням на УНІАН. Але мова про ТЕБЕ, чудила, була. Про вже твою брехню. Бо ти свідомо на мої запити замовчував спростування і вибачення за себе. Свідомо -- залишав отой текст та оті свої коментарі -- тобто свідомо неправду. Тобто брехню.
Дна в тебе немає...
Чудило, тебе скрин-шота мало ?
А вот дна у тебя нет. Дна тупости
Ты так активно защищаешь зелебобиков, что психуешь
Где ты был, когда я публиковал видео Дениса Казанского об обстреле садика ? Тебя не было, ты молчал
Поэтому, заткни своё хлебало, пока взрослые пишут
І ти закидаєш мені "психуешь"?!
Бий-бий дно. Це дійсно смішно. Дорослий))) В чому?