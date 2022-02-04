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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7744774577467747>
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 21:08

  Replay написав:Бармалєй
Запишите помадой на мониторе.
Украина не согласится на Минск, это для Украины -КОНЕЦ!

Сценария - ТРИ.
Первый. Путин нападает на Украину и Украина борется с Путиноидами, получая бабло с Запада. Россия получает санкции, изоляцию и запрет Сев. Потока. США гонят газ и нефть в Европу. В Украине, многомиллионные жертвы, банды гопников и полный беспередел.
Все, кто может ходить, прут в Польшу, даже на костылях, бросая скарб нажитый годами.

Второй. Путин не нападает на Украину. В Украине наступает Дефолт. Банды мародеров, полиция не знает, что делать, Зеленский забарикадировался и просит убежища в США.
Тот, кто может передвигаться(даже на костылях) - прется в Польшу, бросая скарб.

Третий. Украина - сама нападает на ордло, Путин наблюдает и фиксирует все на фото-видео. Созывается ООН и Украину признают "террористическим государством".
Вводятся войска ООН, происходит раздел сфер влияния(как Германия после второй мировой).

Как видим, в любом случае, полная задница.

Разговаривать о сценарии, когда Украина побеждает Россию без помощи НАТО, нет смысла.
Думаю, всем видна разница в бюджете и вооружении.

НАТО - отморозилось и не горит желанием вступать в прямое военное столкновение с рашей.

Вопрос сейчас не в Минске!
Вопрос в том, где брать деньги на Армию? Где брать деньги на газ, нефть?
Как жить дальше, учитывая надвигающуюся Новую волну Кризиса?

Если в США инфляция растет, вы хоть понимаете, что будет у нас?

Кстати, кто ответит за те миллиардные кредиты, которые Украина набрала и должна выплачивать? Ну, которые распилили, разворовали и в оффшоры вывезли?
Сколько там госдолга уже накапало? Смотреть лень. :shock:

Как видим, самый безболезненный сценарий - Первый!
Ну, если путин - нападает сам. Тогда он будет "мировым злом" и нам какие-то долги простят, что-то дадут, вообщем - какое-то время ещё будем жить под ИВЛ.
Но Жертвы, среди населения - будут громадными.

И есть сомнения, что путин -нападет первым.
Оно ему нафик не надо.

Наблюдаем

підвезли свіжий кокс, а в Бармалея якись перепрілий
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 21:17

Американских спутниковых снимков об этом пока нет))))

https://mil.in.ua/uk/news/slovachchyna- ... -bozena-5/
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 21:22

  pesikot написав:
  detroytred написав:
  Schmit написав:От нахіба у 2019 році Зе взяв на себе зобовязання по цій клятій формулі? Була ж дорожня карта з миротворцями, так ні, відкинули, бо це ж план баригі. Підписали формулу і тепер пуйло біситься, вимагає її виконання.

Ніде не було висловлювань від влади Зе чому відмовився?
Раптом якось зник Волкер (наче подав у відставку в 2019) і з ним варіант з миротворцями.

Волкер не сам по себе исчез, его выдавили Зеленский & Со бравурными меседжами, мол, да мы тут сами разберёмся
Ну сами, так сами.

Я акцентировал на этом в своих итогах, почитай, что ли
Искать за тебя я не буду, ищи сам.

Лікуйся.
Маєш бажання спростувати, то спростовуй, а не пропонуй самому шукати твоє бачення.
Що ти там колись ітожив))

А поки є інше, а не твоє *сами порешаем":
"Президент України Володимир Зеленський пов'язує президентство Джо Байдена у США з відновленням посади у Державному департамені США спеціального спецпредставника з питань України. Про це він заявив в інтерв'ю американському виданню The New York Times, опублікованому у суботу, 19 грудня, одночасно з українською його версією на сайті Офісу президента.

"Президент Байден має всі максимальні шанси, тому що він багато працював з Україною, він - практик і розуміє менталітет, розуміє важливі моменти, пов'язані з реформами. Знаючи реформи в Україні, він розумітиме й зможе відрізнити реальну інформацію від фейків", - пояснив Зеленський, який висловив жаль щодо того, що після відставки Курта Волкера США не мають спецпредставника з питань України. "Він (Волкер. - Ред.) робив дуже важливі сполучні кроки і міг спілкуватися як з Україною, так і прекрасно спілкувався з Російською Федерацією, і знав усю інформацію не з чуток", - сказав Зеленський.

https://www.dw.com/uk/zelenskyi-khoche- ... a-55999977
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 21:35

  detroytred написав:
  pesikot написав:
  detroytred написав:Щоб взнати, що там в рашкованів, треба в них же взнавати.

Ты начал хоть что-то сперва изучать, прежде чем писать :)

Может ты не безнадёжен, но шота я сомневаюсь :)

Сказануло чудило, в якого не просто заголовок та текст не співпадають, а сама суть протилежна.

  pesikot написав:Кратко. 2022-02-04

1) Монастырский подтвердил, что нардеп Трухин звонил ему после ДТП
"Насчет того, звонил ли он мне с места происшествия? Да", - сказал министр.

То есть Монастрыский всё знал,]

Я же написал, что не верю, что ты начнёшь быть адекватным

Ты всё читаешь потом
На unian изменили текст, но претензии у тебя ко мне, а не к сайту

Ты зря выEBнулся, ты опять не увидел главного

Вот моя ссылка
Монастырский заявил, что если бы Трухин позвонил ему после ДТП, то "был бы послан"
На unian подтёрли всё ... но не ЭТО
Зображення

PS. О ДТП Трухина многие СМИ подчищали за собой. Я об этом писал
Ты постоянно оправдываешь зелебобиков и выглядишь смешным клоуном
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 21:46

  detroytred написав:
  pesikot написав:
  detroytred написав:Ніде не було висловлювань від влади Зе чому відмовився?
Раптом якось зник Волкер (наче подав у відставку в 2019) і з ним варіант з миротворцями.

Волкер не сам по себе исчез, его выдавили Зеленский & Со бравурными меседжами, мол, да мы тут сами разберёмся
Ну сами, так сами.

Я акцентировал на этом в своих итогах, почитай, что ли
Искать за тебя я не буду, ищи сам.

Лікуйся.
Маєш бажання спростувати, то спростовуй, а не пропонуй самому шукати твоє бачення.
Що ти там колись ітожив))

"Спростовувати" - мне и не надо опровергать твоё враньё.
Мне достаточно утверждать - ты просто врёшь

Ты просто прочитай, что я писал.
Если ты такое невежество/невиглас/. Изучай, разберись

Но ты этого не хочешь делать, ты лепишь ярлыки

Так что, лечись сам, убогий
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 21:52

Pesikot
О!
Так це і овсім ти дніще вже б'єш далі.

Тобто я тебе подивись скільки раз запитував пояснити чому в ТЕБЕ не співпадає. Ти відмовчався.

А тепер он що виявляється. Знав і мовчав...
Дніще...
Замість пояснити про сайт, який отак виправляє.
Замість вибачитися за те, що ти ото багно на міністра полив. Твої коментарі були, а не сайта.

Уявляєш, чудило, те, що розбіжність мала причини я знав у той же день. І який текст та заголовок там був. Бо "курскомуа" передрукував з посиланням на УНІАН.
Але мова про ТЕБЕ, чудила, була.
Про вже твою брехню.
Бо ти свідомо на мої запити замовчував спростування і вибачення за себе.
Свідомо -- залишав отой текст та оті свої коментарі -- тобто свідомо неправду. Тобто брехню.

Дна в тебе немає...
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 21:59

*"Спростовувати" - мне и не надо опровергать твоё враньё.
Мне достаточно утверждать - ты просто врёшь* (с)

Pesikot, кисильов відпочиває.
Пам'ятаєш, як декілька років тому на твоє в мій бік "море вранья" я тебе допитував: так надавай, легко ж знайти, бо море.
Ти зливався.

А тепер прогресував -- достатньо твоїх твердженнь.
Сміття...

А я тебе ще в факти твоєї брехні постійно макав. Вважав, що дійде.
А в тебе он протилежний прогрес пішов.

З.и.
*Ты постоянно оправдываешь зелебобиков и выглядишь смешным клоуном* --- мова про тебе. Про твої дії, клоун.

І коли ти кидаєш Libo ярлик фсб-ності, а потім іншим -- то це дійсно клоунада брехні. Як той Жирік...
Бо той же Лібо навіть реально зустрічався та планшета надав...
(а потім до мене *Но ты этого не хочешь делать, ты лепишь ярлыки* )))
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 17 лют, 2022 22:11, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:09

  detroytred написав:
Уявляєш, чудило, те, що розбіжність мала причини я знав у той же день. І який текст та заголовок там був. Бо "курскомуа" передрукував з посиланням на УНІАН.
Але мова про ТЕБЕ, чудила, була.
Про вже твою брехню.
Бо ти свідомо на мої запити замовчував спростування і вибачення за себе.
Свідомо -- залишав отой текст та оті свої коментарі -- тобто свідомо неправду. Тобто брехню.

Дна в тебе немає...

Чудило, тебе скрин-шота мало ?

А вот дна у тебя нет. Дна тупости

Ты так активно защищаешь зелебобиков, что психуешь

Где ты был, когда я публиковал видео Дениса Казанского об обстреле садика ?
Тебя не было, ты молчал

Поэтому, заткни своё хлебало, пока взрослые пишут
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:12

detroytred
Можешь не стараться

Твои 3 ответных поста на любой 1 пост - меня не интересуют
Лучше мозги включи, убогий вояка
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:14

  pesikot написав:
  detroytred написав:
Уявляєш, чудило, те, що розбіжність мала причини я знав у той же день. І який текст та заголовок там був. Бо "курскомуа" передрукував з посиланням на УНІАН.
Але мова про ТЕБЕ, чудила, була.
Про вже твою брехню.
Бо ти свідомо на мої запити замовчував спростування і вибачення за себе.
Свідомо -- залишав отой текст та оті свої коментарі -- тобто свідомо неправду. Тобто брехню.

Дна в тебе немає...

Чудило, тебе скрин-шота мало ?

А вот дна у тебя нет. Дна тупости

Ты так активно защищаешь зелебобиков, что психуешь

Где ты был, когда я публиковал видео Дениса Казанского об обстреле садика ?
Тебя не было, ты молчал

Поэтому, заткни своё хлебало, пока взрослые пишут

І ти закидаєш мені "психуешь"?!

Бий-бий дно.
Це дійсно смішно.
Дорослий))) В чому?
detroytred
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