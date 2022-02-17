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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7744774577467747 Додано: Чет 17 лют, 2022 22:20 pesikot написав: detroytred

Можешь не стараться



Твои 3 ответных поста на любой 1 пост - меня не интересуют

Лучше мозги включи, убогий вояка Можешь не старатьсяТвои 3 ответных поста на любой 1 пост - меня не интересуютЛучше мозги включи, убогий вояка

Точно, включи розум та подивись до якого повідомлення яке відноситься.

Або навчись рахувати, бо лихо, якщо ти і тут забрешешся по вуха.



Тепер вже не можу тобі рекомендувати хоча б пости рахувати. Лихо. Для бравого бухгалтера суцільне лихо.

Нагадай, що там залишилось. Щось одне ще було, зокрема постів. Простеньке. Точно, включи розум та подивись до якого повідомлення яке відноситься.Або навчись рахувати, бо лихо, якщо ти і тут забрешешся по вуха.Тепер вже не можу тобі рекомендувати хоча б пости рахувати. Лихо. Для бравого бухгалтера суцільне лихо.Нагадай, що там залишилось. Щось одне ще було, зокрема постів. Простеньке. detroytred

Повідомлень: 25055 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2126 раз. Подякували: 3241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 22:27 Re: Політичні дискусії pesikot написав: Михалыч

Так чего ты сюда припёрся ?



Ныть опять, что у твоей мамы, которая осталась в Украине, маленькая пенсия ?



Но ты сидишь в Израиле. Так и сиди там

Не забывай только, что когда Хамас по тебе стреляет, прятаться



Но вот только, какого хрена ты вылез именно сейчас. В Украине обострение по всем фронтам и тут вылез ты

Соупадение Не думаю



Михалыч, так это вы с unicdima слились в едином любовном экстазе жабо-гадюкинга

Я только подыграл, но вижу, что только ещё больше распалил вашу взаимную страсть Так чего ты сюда припёрся ?Ныть опять, что у твоей мамы, которая осталась в Украине, маленькая пенсия ?Но ты сидишь в Израиле. Так и сиди тамНе забывай только, что когда Хамас по тебе стреляет, прятатьсяНо вот только, какого хрена ты вылез именно сейчас. В Украине обострение по всем фронтам и тут вылез тыСоупадение Не думаю, так это вы сслились в едином любовном экстазе жабо-гадюкингаЯ только подыграл, но вижу, что только ещё больше распалил вашу взаимную страсть



Опа, вот в Израиль меня еще ни разу форумчане не выселяли, в РФ-было, в ЛДНР-было, а в Израиль то почему ? Я не еврей и никогда не был в Израиле или это просто Ваша антисемитская подноготная так подло вылазит? Я как жил в Одессе, так и живу, хорошо отношусь к евреям, есть друзья, работал с евреями, все у нас в Одессе хорошо в плане межнациональных отношений и понимаю, что в Одессе все становятся немножко евреями-город такой, но это не значит что у меня мама вдруг стала еврейкой и я могу на что то претендовать в Израиле, да и не хочу я в Израиль, мне Одесса нравится или если я эмигрирую в Израиль у мамы пенсия подымится и государство вместо меня за мамой будет присматривать и заботиться о ней



Обострение, только у политиканов и пропагандонов, а у простых людей, без ТВ, с наличием логики и критического мышления, никакого обострения нет, если у Вас обострение, то обратитесь к психологу, хотя в Вашем случае, скорей к психиатру.



P.S. а, теперь понятно, смотрю модератор все мои посты подчистил и как всегда с моими постами, даже в нарушение собственных правил форума не сообщил мне причину удаления моих сообщений, вот она демократия по Украински вроде как и ветку создали на форуме где может идти политическая дискуссия что бы не засирать другие ветки, но оказывается писать можно только правильным форумчанам с правильной позицией в русле генеральной линии партии на банковой и вашингтонского обкома Опа, вот в Израиль меня еще ни разу форумчане не выселяли, в РФ-было, в ЛДНР-было, а в Израиль то почему ? Я не еврей и никогда не был в Израиле или это просто Ваша антисемитская подноготная так подло вылазит? Я как жил в Одессе, так и живу, хорошо отношусь к евреям, есть друзья, работал с евреями, все у нас в Одессе хорошо в плане межнациональных отношений и понимаю, что в Одессе все становятся немножко евреями-город такой, но это не значит что у меня мама вдруг стала еврейкой и я могу на что то претендовать в Израиле, да и не хочу я в Израиль, мне Одесса нравитсяили если я эмигрирую в Израиль у мамы пенсия подымится и государство вместо меня за мамой будет присматривать и заботиться о нейОбострение, только у политиканов и пропагандонов, а у простых людей, без ТВ, с наличием логики и критического мышления, никакого обострения нет, если у Вас обострение, то обратитесь к психологу, хотя в Вашем случае, скорей к психиатру.P.S. а, теперь понятно, смотрю модератор все мои посты подчистил и как всегда с моими постами, даже в нарушение собственных правил форума не сообщил мне причину удаления моих сообщений, вот она демократия по Украинскивроде как и ветку создали на форуме где может идти политическая дискуссия что бы не засирать другие ветки, но оказывается писать можно только правильным форумчанам с правильной позицией в русле генеральной линии партии на банковой и вашингтонского обкома Михалыч Повідомлень: 1451 З нами з: 01.03.16 Подякував: 20 раз. Подякували: 428 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7744774577467747 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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