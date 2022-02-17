Додано: Чет 17 лют, 2022 22:27

pesikot написав: Михалыч

Так чего ты сюда припёрся ?



Ныть опять, что у твоей мамы, которая осталась в Украине, маленькая пенсия ?



Но ты сидишь в Израиле. Так и сиди там

Не забывай только, что когда Хамас по тебе стреляет, прятаться



Но вот только, какого хрена ты вылез именно сейчас. В Украине обострение по всем фронтам и тут вылез ты

Соупадение Не думаю



Михалыч, так это вы с unicdima слились в едином любовном экстазе жабо-гадюкинга

Я только подыграл, но вижу, что только ещё больше распалил вашу взаимную страсть Так чего ты сюда припёрся ?Ныть опять, что у твоей мамы, которая осталась в Украине, маленькая пенсия ?Но ты сидишь в Израиле. Так и сиди тамНе забывай только, что когда Хамас по тебе стреляет, прятатьсяНо вот только, какого хрена ты вылез именно сейчас. В Украине обострение по всем фронтам и тут вылез тыСоупадение Не думаю, так это вы сслились в едином любовном экстазе жабо-гадюкингаЯ только подыграл, но вижу, что только ещё больше распалил вашу взаимную страсть

Опа, вот в Израиль меня еще ни разу форумчане не выселяли, в РФ-было, в ЛДНР-было, а в Израиль то почему ? Я не еврей и никогда не был в Израиле или это просто Ваша антисемитская подноготная так подло вылазит? Я как жил в Одессе, так и живу, хорошо отношусь к евреям, есть друзья, работал с евреями, все у нас в Одессе хорошо в плане межнациональных отношений и понимаю, что в Одессе все становятся немножко евреями-город такой, но это не значит что у меня мама вдруг стала еврейкой и я могу на что то претендовать в Израиле, да и не хочу я в Израиль, мне Одесса нравитсяили если я эмигрирую в Израиль у мамы пенсия подымится и государство вместо меня за мамой будет присматривать и заботиться о нейОбострение, только у политиканов и пропагандонов, а у простых людей, без ТВ, с наличием логики и критического мышления, никакого обострения нет, если у Вас обострение, то обратитесь к психологу, хотя в Вашем случае, скорей к психиатру.P.S. а, теперь понятно, смотрю модератор все мои посты подчистил и как всегда с моими постами, даже в нарушение собственных правил форума не сообщил мне причину удаления моих сообщений, вот она демократия по Украинскивроде как и ветку создали на форуме где может идти политическая дискуссия что бы не засирать другие ветки, но оказывается писать можно только правильным форумчанам с правильной позицией в русле генеральной линии партии на банковой и вашингтонского обкома