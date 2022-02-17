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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7744774577467747
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:20

  pesikot написав:detroytred
Можешь не стараться

Твои 3 ответных поста на любой 1 пост - меня не интересуют
Лучше мозги включи, убогий вояка

Точно, включи розум та подивись до якого повідомлення яке відноситься.
Або навчись рахувати, бо лихо, якщо ти і тут забрешешся по вуха.

Тепер вже не можу тобі рекомендувати хоча б пости рахувати. Лихо. Для бравого бухгалтера суцільне лихо.
Нагадай, що там залишилось. Щось одне ще було, зокрема постів. Простеньке.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:27

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Михалыч
Так чего ты сюда припёрся ?

Ныть опять, что у твоей мамы, которая осталась в Украине, маленькая пенсия ?

Но ты сидишь в Израиле. Так и сиди там
Не забывай только, что когда Хамас по тебе стреляет, прятаться

Но вот только, какого хрена ты вылез именно сейчас. В Украине обострение по всем фронтам и тут вылез ты
Соупадение Не думаю

Михалыч, так это вы с unicdima слились в едином любовном экстазе жабо-гадюкинга
Я только подыграл, но вижу, что только ещё больше распалил вашу взаимную страсть :)


Опа, вот в Израиль меня еще ни разу форумчане не выселяли, в РФ-было, в ЛДНР-было, а в Израиль то почему ? Я не еврей и никогда не был в Израиле или это просто Ваша антисемитская подноготная так подло вылазит? Я как жил в Одессе, так и живу, хорошо отношусь к евреям, есть друзья, работал с евреями, все у нас в Одессе хорошо в плане межнациональных отношений и понимаю, что в Одессе все становятся немножко евреями-город такой, но это не значит что у меня мама вдруг стала еврейкой и я могу на что то претендовать в Израиле, да и не хочу я в Израиль, мне Одесса нравится :wink: или если я эмигрирую в Израиль у мамы пенсия подымится и государство вместо меня за мамой будет присматривать и заботиться о ней :?:

Обострение, только у политиканов и пропагандонов, а у простых людей, без ТВ, с наличием логики и критического мышления, никакого обострения нет, если у Вас обострение, то обратитесь к психологу, хотя в Вашем случае, скорей к психиатру.

P.S. а, теперь понятно, смотрю модератор все мои посты подчистил и как всегда с моими постами, даже в нарушение собственных правил форума не сообщил мне причину удаления моих сообщений, вот она демократия по Украински :mrgreen: вроде как и ветку создали на форуме где может идти политическая дискуссия что бы не засирать другие ветки, но оказывается писать можно только правильным форумчанам с правильной позицией в русле генеральной линии партии на банковой и вашингтонского обкома :mrgreen:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 23:03

https://censor.net/ru/news/3316566/voyi ... lya_otchet
Немного с опозданием, но так и должно быть.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 23:13

  Михалыч написав:P.S. а, теперь понятно, смотрю модератор все мои посты подчистил и как всегда с моими постами, даже в нарушение собственных правил форума не сообщил мне причину удаления моих сообщений, вот она демократия по Украински :mrgreen: вроде как и ветку создали на форуме где может идти политическая дискуссия что бы не засирать другие ветки, но оказывается писать можно только правильным форумчанам с правильной позицией в русле генеральной линии партии на банковой и вашингтонского обкома :mrgreen:

Все как на России, что тебе не нравится? :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 23:24

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о техническом поражении России в войне с Украиной в связи со срывом запланированного на 3 часа ночи вторжения. НАТО призывает обе стороны конфликта сесть за стол переговоров и обсудить выплату контрибуции и территориальные уступки со стороны России.

https://panorama.pub/news/nato-zaschita ... j-na-vojnu
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 23:34

  UA написав:Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о техническом поражении России в войне с Украиной в связи со срывом запланированного на 3 часа ночи вторжения. НАТО призывает обе стороны конфликта сесть за стол переговоров и обсудить выплату контрибуции и территориальные уступки со стороны России.

https://panorama.pub/news/nato-zaschita ... j-na-vojnu

До першого квітня ще далеко, хоча проліски вже зацвіли...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 23:48

  lapay написав:htps://panorama.pub/news/nato-zaschitalo-rossijskoj-armii-texnicheskoe-porazhenie-v-svyazi-s-neyavkoj-na-vojnu
До першого квітня ще далеко, хоча проліски вже зацвіли...

panorama.pub - аналог uareview :)

Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 23:55

  Libo написав:И это полностью соответствует негласным мировым принципам пенсионного обеспечения - чем старее пенсионер, тем меньше денег ему надо. А только что вышедшему дают побольше, но со временем он постареет и инфляция превратит его пенсию в скромную по сравнению с молодыми пенсионерами. Посмотрите на кривую потребностей человека - с возрастом она тоже резко вниз... :? И нах ему давать кучу денег?

Скорее наоборот. "Молодой" пенсионер может и подработать. А у старых растут потребности в лекарствах, медицинских услугах, может потребоваться сиделка и пр.
Разве что все такие потребности входят в "соцпакет", которым обеспечен каждый старик. Но это не об Украине.
Tegularius
 
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