Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Михалыч Так чего ты сюда припёрся ?
Ныть опять, что у твоей мамы, которая осталась в Украине, маленькая пенсия ?
Но ты сидишь в Израиле. Так и сиди там Не забывай только, что когда Хамас по тебе стреляет, прятаться
Но вот только, какого хрена ты вылез именно сейчас. В Украине обострение по всем фронтам и тут вылез ты Соупадение Не думаю
Михалыч, так это вы с unicdima слились в едином любовном экстазе жабо-гадюкинга Я только подыграл, но вижу, что только ещё больше распалил вашу взаимную страсть
Опа, вот в Израиль меня еще ни разу форумчане не выселяли, в РФ-было, в ЛДНР-было, а в Израиль то почему ? Я не еврей и никогда не был в Израиле или это просто Ваша антисемитская подноготная так подло вылазит? Я как жил в Одессе, так и живу, хорошо отношусь к евреям, есть друзья, работал с евреями, все у нас в Одессе хорошо в плане межнациональных отношений и понимаю, что в Одессе все становятся немножко евреями-город такой, но это не значит что у меня мама вдруг стала еврейкой и я могу на что то претендовать в Израиле, да и не хочу я в Израиль, мне Одесса нравится или если я эмигрирую в Израиль у мамы пенсия подымится и государство вместо меня за мамой будет присматривать и заботиться о ней
Обострение, только у политиканов и пропагандонов, а у простых людей, без ТВ, с наличием логики и критического мышления, никакого обострения нет, если у Вас обострение, то обратитесь к психологу, хотя в Вашем случае, скорей к психиатру.
P.S. а, теперь понятно, смотрю модератор все мои посты подчистил и как всегда с моими постами, даже в нарушение собственных правил форума не сообщил мне причину удаления моих сообщений, вот она демократия по Украински вроде как и ветку создали на форуме где может идти политическая дискуссия что бы не засирать другие ветки, но оказывается писать можно только правильным форумчанам с правильной позицией в русле генеральной линии партии на банковой и вашингтонского обкома
Михалыч написав:P.S. а, теперь понятно, смотрю модератор все мои посты подчистил и как всегда с моими постами, даже в нарушение собственных правил форума не сообщил мне причину удаления моих сообщений, вот она демократия по Украински вроде как и ветку создали на форуме где может идти политическая дискуссия что бы не засирать другие ветки, но оказывается писать можно только правильным форумчанам с правильной позицией в русле генеральной линии партии на банковой и вашингтонского обкома
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о техническом поражении России в войне с Украиной в связи со срывом запланированного на 3 часа ночи вторжения. НАТО призывает обе стороны конфликта сесть за стол переговоров и обсудить выплату контрибуции и территориальные уступки со стороны России.
UA написав:Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о техническом поражении России в войне с Украиной в связи со срывом запланированного на 3 часа ночи вторжения. НАТО призывает обе стороны конфликта сесть за стол переговоров и обсудить выплату контрибуции и территориальные уступки со стороны России.
Libo написав:И это полностью соответствует негласным мировым принципам пенсионного обеспечения - чем старее пенсионер, тем меньше денег ему надо. А только что вышедшему дают побольше, но со временем он постареет и инфляция превратит его пенсию в скромную по сравнению с молодыми пенсионерами. Посмотрите на кривую потребностей человека - с возрастом она тоже резко вниз... И нах ему давать кучу денег?
Скорее наоборот. "Молодой" пенсионер может и подработать. А у старых растут потребности в лекарствах, медицинских услугах, может потребоваться сиделка и пр. Разве что все такие потребности входят в "соцпакет", которым обеспечен каждый старик. Но это не об Украине.
Михалыч написав:P.S. а, теперь понятно, смотрю модератор все мои посты подчистил и как всегда с моими постами, даже в нарушение собственных правил форума не сообщил мне причину удаления моих сообщений, вот она демократия по Украински вроде как и ветку создали на форуме где может идти политическая дискуссия что бы не засирать другие ветки, но оказывается писать можно только правильным форумчанам с правильной позицией в русле генеральной линии партии на банковой и вашингтонского обкома
Все как на России, что тебе не нравится?
1. с чего Вы взяли, что мне должно нравиться как в России,
2. и с чего Вы вообще взяли что как в России На мое мнение там со свободой слова и мнений, все гораздо лучше чем в Украине, работают оппозиционные и явно прозападные СМИ, например ТВ каналы как Дождь, и радиостанции например как Эхо Москвы-больше того оно финансируется за счет Газпрома, я там на форумах нигде не участвую, так что мне трудно сравнивать уровень цензуры на форумах , но то что есть публично сильно отличатся, у нас чуть ли не каждый день закрываются и вводятся решением СНБО внесудебные расправы над неугодными СМИ не дудящими в дудку номиналов политиканов у корыта и из западных кураторов, причем вводятся внесудебные расправы над гражданами Украины владельцами СМИ и живущими в Украине, чет в РФ я такого не припомню,
3. я вот реально думаю, что Гебельса трясет в гробу от зависти и восхищения смотря на уровень пропаганды, лжи, манипуляций и оболванивания населения доведенного до состояния лохтората политиканами в Украине и на Западе с их проститутствующими СМИ. У современного США-демократия это власть американских демократов, а еще точней демократической партии, раньше я думал, как штаты и запад могут допускать такое нарушение принципов демократии в Украине, которое массово стало происходить в Украине после майдана, но потом до меня пришло понимание, что несмотря на всю их риторику, они реально хотели класть мужской половой орган на демократию, их интересует только власть, деньги и контроль над своими сателлитами. они на Украине откатывают политтехнологии удержания власти, а затем переносят их в США на свою внутриполитическую борьбу за власть/корыто.
Кроме того, Бидону и демократам с их олигархами и ВПК, сейчас крайне выгодно накачивать истерию и психоз мирового масштаба, что Путин завтра нападет, а когда наступает завтра и он не напал, они заводят шарманку, что вот после завтра нападет и так далее. Этой истерией Бидон с демократами решают много задач, например: 1. удержание полного контроля над своей компрадорской колониальной администрацией в Украине во всех сферах, военной, политической, экономической информационной, Зельц может долго и нудно говорить, что Бидон не прав и он вместе с СБУ не видят какого то особого приготовления Путина к нападению на Украину, но куда он денется от Бидона если из за истерии поднятой Бидоном и его СМИ инвестора бегут из Украины, финансовые рынки из за того что ставка по бондам взлетела до небес-оказались закрыты, а долги и з/п платить надо да еще и себе куш отпилить от корыта, а денег на все не хватает вот и остается Зельцу, что просить денег в долг у Бидона и его более богатых чем Украина сателлитов, Бидон со своими жадными олигархами и ВПК фактически уничтожают даже надежду на какое то светлое будущее Украины, обрекая Украину на прозябание в статусе своей фактической де-юре заморской колонии попрошайки, контролирующие и выкачивающей из Украины ресурсы на запад как человеческие, так и природные, 2. своей истерией Бидон добился того, что его Европейские союзники/сателиты которые почувствовали были свою силу и захотевшие ослабить поводья США на своих странах, решили снова стать стройными рядами в стойло США кормя олигархов штатов увеличив закупки у США газа и продукции ВПК, а так же в свете истерии о предстоящей войне в Европе, что бы инвесторы в ЕС начали переводить свои капиталы в США как тихую гавань поддерживая тем самым их экономику и рынки капиталов и ценных бумаг, 3. у Бидона с демократами стоит дилемма, что делать дальше с экономикой США, долг растет, инфляция тоже, надо сокращать меры стимулирования, изымать ликвидность, повышать ставку, в этих условиях надо как то удержать рынки от катастрофического падения и как переключить внимание своего лохтората с внутренних проблем США и реальных шансов уже на выборах в этом году потерять контроль над сенатом и конгрессом, Бидон с демократами решил поступить по технологии которую демократы откатали на Украине и лучше всего для этого они решили подойдет внешняя угроза и создание образа внешнего врага, а так же закручивание гаек оппозиционным политикам и СМИ в самих США. Можно еще много чего написать, зачем эта истерия нужна олигархам США, Бидону с демократами, но основное на мое мнение я обозначил выше.