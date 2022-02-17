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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7745774677477748> Додано: Чет 17 лют, 2022 22:20 pesikot написав: detroytred

Можешь не стараться



Твои 3 ответных поста на любой 1 пост - меня не интересуют

Лучше мозги включи, убогий вояка Можешь не старатьсяТвои 3 ответных поста на любой 1 пост - меня не интересуютЛучше мозги включи, убогий вояка

Точно, включи розум та подивись до якого повідомлення яке відноситься.

Або навчись рахувати, бо лихо, якщо ти і тут забрешешся по вуха.



Тепер вже не можу тобі рекомендувати хоча б пости рахувати. Лихо. Для бравого бухгалтера суцільне лихо.

Нагадай, що там залишилось. Щось одне ще було, зокрема постів. Простеньке. Точно, включи розум та подивись до якого повідомлення яке відноситься.Або навчись рахувати, бо лихо, якщо ти і тут забрешешся по вуха.Тепер вже не можу тобі рекомендувати хоча б пости рахувати. Лихо. Для бравого бухгалтера суцільне лихо.Нагадай, що там залишилось. Щось одне ще було, зокрема постів. Простеньке. detroytred

Повідомлень: 25055 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2126 раз. Подякували: 3241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 22:27 Re: Політичні дискусії pesikot написав: Михалыч

Так чего ты сюда припёрся ?



Ныть опять, что у твоей мамы, которая осталась в Украине, маленькая пенсия ?



Но ты сидишь в Израиле. Так и сиди там

Не забывай только, что когда Хамас по тебе стреляет, прятаться



Но вот только, какого хрена ты вылез именно сейчас. В Украине обострение по всем фронтам и тут вылез ты

Соупадение Не думаю



Михалыч, так это вы с unicdima слились в едином любовном экстазе жабо-гадюкинга

Я только подыграл, но вижу, что только ещё больше распалил вашу взаимную страсть Так чего ты сюда припёрся ?Ныть опять, что у твоей мамы, которая осталась в Украине, маленькая пенсия ?Но ты сидишь в Израиле. Так и сиди тамНе забывай только, что когда Хамас по тебе стреляет, прятатьсяНо вот только, какого хрена ты вылез именно сейчас. В Украине обострение по всем фронтам и тут вылез тыСоупадение Не думаю, так это вы сслились в едином любовном экстазе жабо-гадюкингаЯ только подыграл, но вижу, что только ещё больше распалил вашу взаимную страсть



Опа, вот в Израиль меня еще ни разу форумчане не выселяли, в РФ-было, в ЛДНР-было, а в Израиль то почему ? Я не еврей и никогда не был в Израиле или это просто Ваша антисемитская подноготная так подло вылазит? Я как жил в Одессе, так и живу, хорошо отношусь к евреям, есть друзья, работал с евреями, все у нас в Одессе хорошо в плане межнациональных отношений и понимаю, что в Одессе все становятся немножко евреями-город такой, но это не значит что у меня мама вдруг стала еврейкой и я могу на что то претендовать в Израиле, да и не хочу я в Израиль, мне Одесса нравится или если я эмигрирую в Израиль у мамы пенсия подымится и государство вместо меня за мамой будет присматривать и заботиться о ней



Обострение, только у политиканов и пропагандонов, а у простых людей, без ТВ, с наличием логики и критического мышления, никакого обострения нет, если у Вас обострение, то обратитесь к психологу, хотя в Вашем случае, скорей к психиатру.



P.S. а, теперь понятно, смотрю модератор все мои посты подчистил и как всегда с моими постами, даже в нарушение собственных правил форума не сообщил мне причину удаления моих сообщений, вот она демократия по Украински вроде как и ветку создали на форуме где может идти политическая дискуссия что бы не засирать другие ветки, но оказывается писать можно только правильным форумчанам с правильной позицией в русле генеральной линии партии на банковой и вашингтонского обкома Опа, вот в Израиль меня еще ни разу форумчане не выселяли, в РФ-было, в ЛДНР-было, а в Израиль то почему ? Я не еврей и никогда не был в Израиле или это просто Ваша антисемитская подноготная так подло вылазит? Я как жил в Одессе, так и живу, хорошо отношусь к евреям, есть друзья, работал с евреями, все у нас в Одессе хорошо в плане межнациональных отношений и понимаю, что в Одессе все становятся немножко евреями-город такой, но это не значит что у меня мама вдруг стала еврейкой и я могу на что то претендовать в Израиле, да и не хочу я в Израиль, мне Одесса нравитсяили если я эмигрирую в Израиль у мамы пенсия подымится и государство вместо меня за мамой будет присматривать и заботиться о нейОбострение, только у политиканов и пропагандонов, а у простых людей, без ТВ, с наличием логики и критического мышления, никакого обострения нет, если у Вас обострение, то обратитесь к психологу, хотя в Вашем случае, скорей к психиатру.P.S. а, теперь понятно, смотрю модератор все мои посты подчистил и как всегда с моими постами, даже в нарушение собственных правил форума не сообщил мне причину удаления моих сообщений, вот она демократия по Украинскивроде как и ветку создали на форуме где может идти политическая дискуссия что бы не засирать другие ветки, но оказывается писать можно только правильным форумчанам с правильной позицией в русле генеральной линии партии на банковой и вашингтонского обкома Михалыч Повідомлень: 1452 З нами з: 01.03.16 Подякував: 20 раз. Подякували: 428 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 23:03 https://censor.net/ru/news/3316566/voyi ... lya_otchet

Немного с опозданием, но так и должно быть. Немного с опозданием, но так и должно быть. UA Повідомлень: 6567 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1307 раз. Подякували: 1554 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 23:13 Михалыч написав: P.S. а, теперь понятно, смотрю модератор все мои посты подчистил и как всегда с моими постами, даже в нарушение собственных правил форума не сообщил мне причину удаления моих сообщений, вот она демократия по Украински вроде как и ветку создали на форуме где может идти политическая дискуссия что бы не засирать другие ветки, но оказывается писать можно только правильным форумчанам с правильной позицией в русле генеральной линии партии на банковой и вашингтонского обкома P.S. а, теперь понятно, смотрю модератор все мои посты подчистил и как всегда с моими постами, даже в нарушение собственных правил форума не сообщил мне причину удаления моих сообщений, вот она демократия по Украинскивроде как и ветку создали на форуме где может идти политическая дискуссия что бы не засирать другие ветки, но оказывается писать можно только правильным форумчанам с правильной позицией в русле генеральной линии партии на банковой и вашингтонского обкома

Все как на России, что тебе не нравится? Все как на России, что тебе не нравится? unicdima

Повідомлень: 2267 З нами з: 10.06.19 Подякував: 98 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 23:24



https://panorama.pub/news/nato-zaschita ... j-na-vojnu Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о техническом поражении России в войне с Украиной в связи со срывом запланированного на 3 часа ночи вторжения. НАТО призывает обе стороны конфликта сесть за стол переговоров и обсудить выплату контрибуции и территориальные уступки со стороны России. UA Повідомлень: 6567 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1307 раз. Подякували: 1554 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 23:34 UA написав: Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о техническом поражении России в войне с Украиной в связи со срывом запланированного на 3 часа ночи вторжения. НАТО призывает обе стороны конфликта сесть за стол переговоров и обсудить выплату контрибуции и территориальные уступки со стороны России.



https://panorama.pub/news/nato-zaschita ... j-na-vojnu Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о техническом поражении России в войне с Украиной в связи со срывом запланированного на 3 часа ночи вторжения. НАТО призывает обе стороны конфликта сесть за стол переговоров и обсудить выплату контрибуции и территориальные уступки со стороны России.

До першого квітня ще далеко, хоча проліски вже зацвіли... До першого квітня ще далеко, хоча проліски вже зацвіли... lapay Повідомлень: 12765 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1198 раз. Подякували: 1453 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 23:48 lapay написав: htps://panorama.pub/news/nato-zaschitalo-rossijskoj-armii-texnicheskoe-porazhenie-v-svyazi-s-neyavkoj-na-vojnu

До першого квітня ще далеко, хоча проліски вже зацвіли... htps://panorama.pub/news/nato-zaschitalo-rossijskoj-armii-texnicheskoe-porazhenie-v-svyazi-s-neyavkoj-na-vojnuДо першого квітня ще далеко, хоча проліски вже зацвіли...

panorama.pub - аналог uareview



Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями. panorama.pub - аналог uareview Tegularius Повідомлень: 1738 З нами з: 11.02.14 Подякував: 232 раз. Подякували: 245 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лют, 2022 23:55 Libo написав: И это полностью соответствует негласным мировым принципам пенсионного обеспечения - чем старее пенсионер, тем меньше денег ему надо. А только что вышедшему дают побольше, но со временем он постареет и инфляция превратит его пенсию в скромную по сравнению с молодыми пенсионерами. Посмотрите на кривую потребностей человека - с возрастом она тоже резко вниз... И нах ему давать кучу денег? И это полностью соответствует негласным мировым принципам пенсионного обеспечения - чем старее пенсионер, тем меньше денег ему надо. А только что вышедшему дают побольше, но со временем он постареет и инфляция превратит его пенсию в скромную по сравнению с молодыми пенсионерами. Посмотрите на кривую потребностей человека - с возрастом она тоже резко вниз...И нах ему давать кучу денег?

Скорее наоборот. "Молодой" пенсионер может и подработать. А у старых растут потребности в лекарствах, медицинских услугах, может потребоваться сиделка и пр.

Разве что все такие потребности входят в "соцпакет", которым обеспечен каждый старик. Но это не об Украине. Скорее наоборот. "Молодой" пенсионер может и подработать. А у старых растут потребности в лекарствах, медицинских услугах, может потребоваться сиделка и пр.Разве что все такие потребности входят в "соцпакет", которым обеспечен каждый старик. Но это не об Украине. Tegularius Повідомлень: 1738 З нами з: 11.02.14 Подякував: 232 раз. Подякували: 245 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лют, 2022 04:41 Re: Політичні дискусії unicdima написав: Михалыч написав: P.S. а, теперь понятно, смотрю модератор все мои посты подчистил и как всегда с моими постами, даже в нарушение собственных правил форума не сообщил мне причину удаления моих сообщений, вот она демократия по Украински вроде как и ветку создали на форуме где может идти политическая дискуссия что бы не засирать другие ветки, но оказывается писать можно только правильным форумчанам с правильной позицией в русле генеральной линии партии на банковой и вашингтонского обкома P.S. а, теперь понятно, смотрю модератор все мои посты подчистил и как всегда с моими постами, даже в нарушение собственных правил форума не сообщил мне причину удаления моих сообщений, вот она демократия по Украинскивроде как и ветку создали на форуме где может идти политическая дискуссия что бы не засирать другие ветки, но оказывается писать можно только правильным форумчанам с правильной позицией в русле генеральной линии партии на банковой и вашингтонского обкома

Все как на России, что тебе не нравится? Все как на России, что тебе не нравится?



1. с чего Вы взяли, что мне должно нравиться как в России,



2. и с чего Вы вообще взяли что как в России На мое мнение там со свободой слова и мнений, все гораздо лучше чем в Украине, работают оппозиционные и явно прозападные СМИ, например ТВ каналы как Дождь, и радиостанции например как Эхо Москвы-больше того оно финансируется за счет Газпрома, я там на форумах нигде не участвую, так что мне трудно сравнивать уровень цензуры на форумах , но то что есть публично сильно отличатся, у нас чуть ли не каждый день закрываются и вводятся решением СНБО внесудебные расправы над неугодными СМИ не дудящими в дудку номиналов политиканов у корыта и из западных кураторов, причем вводятся внесудебные расправы над гражданами Украины владельцами СМИ и живущими в Украине, чет в РФ я такого не припомню,



3. я вот реально думаю, что Гебельса трясет в гробу от зависти и восхищения смотря на уровень пропаганды, лжи, манипуляций и оболванивания населения доведенного до состояния лохтората политиканами в Украине и на Западе с их проститутствующими СМИ. У современного США-демократия это власть американских демократов, а еще точней демократической партии, раньше я думал, как штаты и запад могут допускать такое нарушение принципов демократии в Украине, которое массово стало происходить в Украине после майдана, но потом до меня пришло понимание, что несмотря на всю их риторику, они реально хотели класть мужской половой орган на демократию, их интересует только власть, деньги и контроль над своими сателлитами. они на Украине откатывают политтехнологии удержания власти, а затем переносят их в США на свою внутриполитическую борьбу за власть/корыто.



Кроме того, Бидону и демократам с их олигархами и ВПК, сейчас крайне выгодно накачивать истерию и психоз мирового масштаба, что Путин завтра нападет, а когда наступает завтра и он не напал, они заводят шарманку, что вот после завтра нападет и так далее. Этой истерией Бидон с демократами решают много задач, например:

1. удержание полного контроля над своей компрадорской колониальной администрацией в Украине во всех сферах, военной, политической, экономической информационной, Зельц может долго и нудно говорить, что Бидон не прав и он вместе с СБУ не видят какого то особого приготовления Путина к нападению на Украину, но куда он денется от Бидона если из за истерии поднятой Бидоном и его СМИ инвестора бегут из Украины, финансовые рынки из за того что ставка по бондам взлетела до небес-оказались закрыты, а долги и з/п платить надо да еще и себе куш отпилить от корыта, а денег на все не хватает вот и остается Зельцу, что просить денег в долг у Бидона и его более богатых чем Украина сателлитов, Бидон со своими жадными олигархами и ВПК фактически уничтожают даже надежду на какое то светлое будущее Украины, обрекая Украину на прозябание в статусе своей фактической де-юре заморской колонии попрошайки, контролирующие и выкачивающей из Украины ресурсы на запад как человеческие, так и природные,

2. своей истерией Бидон добился того, что его Европейские союзники/сателиты которые почувствовали были свою силу и захотевшие ослабить поводья США на своих странах, решили снова стать стройными рядами в стойло США кормя олигархов штатов увеличив закупки у США газа и продукции ВПК, а так же в свете истерии о предстоящей войне в Европе, что бы инвесторы в ЕС начали переводить свои капиталы в США как тихую гавань поддерживая тем самым их экономику и рынки капиталов и ценных бумаг,

3. у Бидона с демократами стоит дилемма, что делать дальше с экономикой США, долг растет, инфляция тоже, надо сокращать меры стимулирования, изымать ликвидность, повышать ставку, в этих условиях надо как то удержать рынки от катастрофического падения и как переключить внимание своего лохтората с внутренних проблем США и реальных шансов уже на выборах в этом году потерять контроль над сенатом и конгрессом, Бидон с демократами решил поступить по технологии которую демократы откатали на Украине и лучше всего для этого они решили подойдет внешняя угроза и создание образа внешнего врага, а так же закручивание гаек оппозиционным политикам и СМИ в самих США.

Можно еще много чего написать, зачем эта истерия нужна олигархам США, Бидону с демократами, но основное на мое мнение я обозначил выше.



1. с чего Вы взяли, что мне должно нравиться как в России,2. и с чего Вы вообще взяли что как в РоссииНа мое мнение там со свободой слова и мнений, все гораздо лучше чем в Украине, работают оппозиционные и явно прозападные СМИ, например ТВ каналы как Дождь, и радиостанции например как Эхо Москвы-больше того оно финансируется за счет Газпрома, я там на форумах нигде не участвую, так что мне трудно сравнивать уровень цензуры на форумах , но то что есть публично сильно отличатся, у нас чуть ли не каждый день закрываются и вводятся решением СНБО внесудебные расправы над неугодными СМИ не дудящими в дудку номиналов политиканов у корыта и из западных кураторов, причем вводятся внесудебные расправы над гражданами Украины владельцами СМИ и живущими в Украине, чет в РФ я такого не припомню,3. я вот реально думаю, что Гебельса трясет в гробу от зависти и восхищения смотря на уровень пропаганды, лжи, манипуляций и оболванивания населения доведенного до состояния лохтората политиканами в Украине и на Западе с их проститутствующими СМИ. У современного США-демократия это власть американских демократов, а еще точней демократической партии, раньше я думал, как штаты и запад могут допускать такое нарушение принципов демократии в Украине, которое массово стало происходить в Украине после майдана, но потом до меня пришло понимание, что несмотря на всю их риторику, они реально хотели класть мужской половой орган на демократию, их интересует только власть, деньги и контроль над своими сателлитами. они на Украине откатывают политтехнологии удержания власти, а затем переносят их в США на свою внутриполитическую борьбу за власть/корыто.Кроме того, Бидону и демократам с их олигархами и ВПК, сейчас крайне выгодно накачивать истерию и психоз мирового масштаба, что Путин завтра нападет, а когда наступает завтра и он не напал, они заводят шарманку, что вот после завтра нападет и так далее. Этой истерией Бидон с демократами решают много задач, например:1. удержание полного контроля над своей компрадорской колониальной администрацией в Украине во всех сферах, военной, политической, экономической информационной, Зельц может долго и нудно говорить, что Бидон не прав и он вместе с СБУ не видят какого то особого приготовления Путина к нападению на Украину, но куда он денется от Бидона если из за истерии поднятой Бидоном и его СМИ инвестора бегут из Украины, финансовые рынки из за того что ставка по бондам взлетела до небес-оказались закрыты, а долги и з/п платить надо да еще и себе куш отпилить от корыта, а денег на все не хватает вот и остается Зельцу, что просить денег в долг у Бидона и его более богатых чем Украина сателлитов, Бидон со своими жадными олигархами и ВПК фактически уничтожают даже надежду на какое то светлое будущее Украины, обрекая Украину на прозябание в статусе своей фактической де-юре заморской колонии попрошайки, контролирующие и выкачивающей из Украины ресурсы на запад как человеческие, так и природные,2. своей истерией Бидон добился того, что его Европейские союзники/сателиты которые почувствовали были свою силу и захотевшие ослабить поводья США на своих странах, решили снова стать стройными рядами в стойло США кормя олигархов штатов увеличив закупки у США газа и продукции ВПК, а так же в свете истерии о предстоящей войне в Европе, что бы инвесторы в ЕС начали переводить свои капиталы в США как тихую гавань поддерживая тем самым их экономику и рынки капиталов и ценных бумаг,3. у Бидона с демократами стоит дилемма, что делать дальше с экономикой США, долг растет, инфляция тоже, надо сокращать меры стимулирования, изымать ликвидность, повышать ставку, в этих условиях надо как то удержать рынки от катастрофического падения и как переключить внимание своего лохтората с внутренних проблем США и реальных шансов уже на выборах в этом году потерять контроль над сенатом и конгрессом, Бидон с демократами решил поступить по технологии которую демократы откатали на Украине и лучше всего для этого они решили подойдет внешняя угроза и создание образа внешнего врага, а так же закручивание гаек оппозиционным политикам и СМИ в самих США.Можно еще много чего написать, зачем эта истерия нужна олигархам США, Бидону с демократами, но основное на мое мнение я обозначил выше. Михалыч Повідомлень: 1452 З нами з: 01.03.16 Подякував: 20 раз. Подякували: 428 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:07 Schmit

Повідомлень: 2748 З нами з: 08.09.09 Подякував: 72 раз. Подякували: 274 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7745774677477748> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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