Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о техническом поражении России в войне с Украиной в связи со срывом запланированного на 3 часа ночи вторжения. НАТО призывает обе стороны конфликта сесть за стол переговоров и обсудить выплату контрибуции и территориальные уступки со стороны России.
UA написав:Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о техническом поражении России в войне с Украиной в связи со срывом запланированного на 3 часа ночи вторжения. НАТО призывает обе стороны конфликта сесть за стол переговоров и обсудить выплату контрибуции и территориальные уступки со стороны России.
Libo написав:И это полностью соответствует негласным мировым принципам пенсионного обеспечения - чем старее пенсионер, тем меньше денег ему надо. А только что вышедшему дают побольше, но со временем он постареет и инфляция превратит его пенсию в скромную по сравнению с молодыми пенсионерами. Посмотрите на кривую потребностей человека - с возрастом она тоже резко вниз... И нах ему давать кучу денег?
Скорее наоборот. "Молодой" пенсионер может и подработать. А у старых растут потребности в лекарствах, медицинских услугах, может потребоваться сиделка и пр. Разве что все такие потребности входят в "соцпакет", которым обеспечен каждый старик. Но это не об Украине.
Гебельс відпочиває... Але це все наслідки. Наслідки гібридності. І як не прикро це визнати, ось на оцю свободу думки в існуючих умовах (тобто гібридності) вони (монтяни та тощо) якесь право мають. Чим і користуються.
Хоча є закон, де визначено відповідальність за, наприклад, заперечення революції Гідності. Але тьотка спокійнісінько волає на весь світ.
Імхо. Від влади, кандидатів на посади потрібно тільки одне (одна обіцянка, одне зобов'язання) -- щоб працювали закони, щоб суспільство та громадяни жили по законах. Щоб дивишся, що згідно такому-то закону повинно бути так-то, то або влада сама виконала, або звернувся і було виконано, або виправили закон.
Бо це дурня, коли тобі щось треба, а тобі відмовляють, бо згідно закону. А от коли їм треба, то пофіг на запис у законі...