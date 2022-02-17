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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7745774677477748>
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:20

  pesikot написав:detroytred
Можешь не стараться

Твои 3 ответных поста на любой 1 пост - меня не интересуют
Лучше мозги включи, убогий вояка

Точно, включи розум та подивись до якого повідомлення яке відноситься.
Або навчись рахувати, бо лихо, якщо ти і тут забрешешся по вуха.

Тепер вже не можу тобі рекомендувати хоча б пости рахувати. Лихо. Для бравого бухгалтера суцільне лихо.
Нагадай, що там залишилось. Щось одне ще було, зокрема постів. Простеньке.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 23:03

https://censor.net/ru/news/3316566/voyi ... lya_otchet
Немного с опозданием, но так и должно быть.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 23:24

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о техническом поражении России в войне с Украиной в связи со срывом запланированного на 3 часа ночи вторжения. НАТО призывает обе стороны конфликта сесть за стол переговоров и обсудить выплату контрибуции и территориальные уступки со стороны России.

https://panorama.pub/news/nato-zaschita ... j-na-vojnu
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 23:34

  UA написав:Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о техническом поражении России в войне с Украиной в связи со срывом запланированного на 3 часа ночи вторжения. НАТО призывает обе стороны конфликта сесть за стол переговоров и обсудить выплату контрибуции и территориальные уступки со стороны России.

https://panorama.pub/news/nato-zaschita ... j-na-vojnu

До першого квітня ще далеко, хоча проліски вже зацвіли...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 23:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сполучені штати повідомляють, що Росія накопичує запаси крові та повільно перекидає війська ближче до кордонів України.

Джерело: міністр оборони США Ллойд Остін, якого цитує Reuters

Пряма мова Остіна: "Ми бачимо, як вони запасаються кров’ю.

Нещодавно я сам був солдатом. Я не з чуток знаю, що такі речі не роблять без причини.

Ви, звичайно, не робите це, якщо збираєтесь узяти речі та йти додому".
kun192283
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 23:48

  lapay написав:htps://panorama.pub/news/nato-zaschitalo-rossijskoj-armii-texnicheskoe-porazhenie-v-svyazi-s-neyavkoj-na-vojnu
До першого квітня ще далеко, хоча проліски вже зацвіли...

panorama.pub - аналог uareview :)

Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 23:55

  Libo написав:И это полностью соответствует негласным мировым принципам пенсионного обеспечения - чем старее пенсионер, тем меньше денег ему надо. А только что вышедшему дают побольше, но со временем он постареет и инфляция превратит его пенсию в скромную по сравнению с молодыми пенсионерами. Посмотрите на кривую потребностей человека - с возрастом она тоже резко вниз... :? И нах ему давать кучу денег?

Скорее наоборот. "Молодой" пенсионер может и подработать. А у старых растут потребности в лекарствах, медицинских услугах, может потребоваться сиделка и пр.
Разве что все такие потребности входят в "соцпакет", которым обеспечен каждый старик. Но это не об Украине.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:07

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:49

выступление в Совбезе ООН

Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 10:53

Без цитування.

Гебельс відпочиває...
Але це все наслідки. Наслідки гібридності. І як не прикро це визнати, ось на оцю свободу думки в існуючих умовах (тобто гібридності) вони (монтяни та тощо) якесь право мають.
Чим і користуються.

Хоча є закон, де визначено відповідальність за, наприклад, заперечення революції Гідності.
Але тьотка спокійнісінько волає на весь світ.

Імхо. Від влади, кандидатів на посади потрібно тільки одне (одна обіцянка, одне зобов'язання) -- щоб працювали закони, щоб суспільство та громадяни жили по законах.
Щоб дивишся, що згідно такому-то закону повинно бути так-то, то або влада сама виконала, або звернувся і було виконано, або виправили закон.

Бо це дурня, коли тобі щось треба, а тобі відмовляють, бо згідно закону.
А от коли їм треба, то пофіг на запис у законі...
detroytred
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