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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:11
detroytred Але це все наслідки. Наслідки гібридності.
Нет, это последствия столетий в рабстве.
Мы привыкли, что за нас должен думать пан-царь-господин и если в стране что-то не так, мы требуем сменить царя.
Сами, не разбираемся и не пытаемся понять ни экономику, ни финансы ни политику.
А зачем нам это?
Мы заняты ремонтами, строительством дома, обкаткой нового скакуна, удволетворением жены. Ну какое нам дело до внешних доогов или сальдо?
Есть царь, президент, Рада, пусть они этим и занимаются.
ВОт только, кто вам сказал, что им оно тоже надо, долги, сальдо, агрессор?
Они пришли, потом уйдут и вот этот период, пока они у власти и есть их жизнь! Возможность набить карманы. Что будет после них, их не очень то и волнует!
Да никто не знает, что будет с Украиной через пять лет, нет ни планов ни понимания!
И так, было всегда. При коммуняках, при царе, под пшеками.
Простой селянин, ходил в поле, сеял-веял, кормил скотину, платил дань и вечером, накатив самогонки, обсуждал с кумом "мировую экономику", на самом то деле, не имея вообще никакого понятия в онной.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:19
detroytred Гебельс відпочиває...
Есть общедоступная статистика, которая используется в том числе и инвесторами.
По рашке.
Сальдо торгового баланса, в плюсе. За декабрь - плюс 27 млрд руб.
Они пользуются высокими ценами на энергоносители.
Что раша поимела от войны с Украиной?
Во-первых, отвлекла население от внутренних проблем. Консолидация перед внешним врагом.
Увеличила давление на свое население, при его молчании.
Диверсифицировала сбыт энергоносителей, привлекли инвестиции.
Увеличили в разы расходы на военку, создали кучу нового оружия.
Получили дешевую рабочую силу из ордло.
Старое вооружение -утилизировали на Донбассе.
Вы не смотрите на мир глазами нищеброда-москаля а смотрите глазами олигархов, спонсоров путина! Да они в шоколаде все.
А народ? Когда это на руси, кого-то волновал народ?
Нарлд счастлив! Работает в поте лица, бухает по вечерам и обсуждает мировую политику.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:22
Replay написав:
detroytred Але це все наслідки. Наслідки гібридності.
Нет, это последствия столетий в рабстве.
Мы привыкли, что за нас должен думать пан-царь-господин и если в стране что-то не так, мы требуем сменить царя.
Сами, не разбираемся и не пытаемся понять ни экономику, ни финансы ни политику.
А зачем нам это?
Мы заняты ремонтами, строительством дома, обкаткой нового скакуна, удволетворением жены. Ну какое нам дело до внешних доогов или сальдо?
Есть царь, президент, Рада, пусть они этим и занимаются.
ВОт только, кто вам сказал, что им оно тоже надо, долги, сальдо, агрессор?
Они пришли, потом уйдут и вот этот период, пока они у власти и есть их жизнь! Возможность набить карманы. Что будет после них, их не очень то и волнует!
Да никто не знает, что будет с Украиной через пять лет, нет ни планов ни понимания!
И так, было всегда. При коммуняках, при царе, под пшеками.
Простой селянин, ходил в поле, сеял-веял, кормил скотину, платил дань и вечером, накатив самогонки, обсуждал с кумом "мировую экономику", на самом то деле, не имея вообще никакого понятия в онной.
Це розподіл функцій в суспільстві.
Тим паче в суспільстві споживання.
Ніхто, окрім можновладців-посадовців, ні зовнішніми кредитами, боргами, програмами розвитку, реформуванням і т.д. і т.п. -- займатися не може, не в стані.
Ось у вас уявлення, що втручання спільноти обов'язково буде позитивним.
А чому неинегативим? Популістичим. Кухарським.
Нарід, масовий споживач з високим рівнем свідомості -- це утопічне майбутнє.
Поки все утримується владою, державою.
Допустить влада і буде ... як оті погроми в США.
Вбируть штрафи - і не буде бюргер перед хатиною вбирати.
Зменшать покарання за несплату податків і ...
Тобто ніякої віри у царя.
А взаємовигідний розподіл функцій в суспільстві.
Кожен займається своєю справою. Де має кращі здібності. І виграє конкуренцію.
Ключове -- наявність чесної конкуренції. Закони.
Що неможливо при царі, коммі та тощо. По суті кастовості.
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detroytred
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