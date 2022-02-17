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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7745774677477748 Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:11 detroytred Але це все наслідки. Наслідки гібридності.

Нет, это последствия столетий в рабстве.

Мы привыкли, что за нас должен думать пан-царь-господин и если в стране что-то не так, мы требуем сменить царя.

Сами, не разбираемся и не пытаемся понять ни экономику, ни финансы ни политику.

А зачем нам это?

Мы заняты ремонтами, строительством дома, обкаткой нового скакуна, удволетворением жены. Ну какое нам дело до внешних доогов или сальдо?

Есть царь, президент, Рада, пусть они этим и занимаются.

ВОт только, кто вам сказал, что им оно тоже надо, долги, сальдо, агрессор?

Они пришли, потом уйдут и вот этот период, пока они у власти и есть их жизнь! Возможность набить карманы. Что будет после них, их не очень то и волнует!



Да никто не знает, что будет с Украиной через пять лет, нет ни планов ни понимания!

И так, было всегда. При коммуняках, при царе, под пшеками.

Простой селянин, ходил в поле, сеял-веял, кормил скотину, платил дань и вечером, накатив самогонки, обсуждал с кумом "мировую экономику", на самом то деле, не имея вообще никакого понятия в онной. Нет, это последствия столетий в рабстве.Мы привыкли, что за нас должен думать пан-царь-господин и если в стране что-то не так, мы требуем сменить царя.Сами, не разбираемся и не пытаемся понять ни экономику, ни финансы ни политику.А зачем нам это?Мы заняты ремонтами, строительством дома, обкаткой нового скакуна, удволетворением жены. Ну какое нам дело до внешних доогов или сальдо?Есть царь, президент, Рада, пусть они этим и занимаются.ВОт только, кто вам сказал, что им оно тоже надо, долги, сальдо, агрессор?Они пришли, потом уйдут и вот этот период, пока они у власти и есть их жизнь! Возможность набить карманы. Что будет после них, их не очень то и волнует!Да никто не знает, что будет с Украиной через пять лет, нет ни планов ни понимания!И так, было всегда. При коммуняках, при царе, под пшеками.Простой селянин, ходил в поле, сеял-веял, кормил скотину, платил дань и вечером, накатив самогонки, обсуждал с кумом "мировую экономику", на самом то деле, не имея вообще никакого понятия в онной. Replay

Повідомлень: 2326 З нами з: 20.06.08 Подякував: 137 раз. Подякували: 515 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:19 detroytred Гебельс відпочиває...

Есть общедоступная статистика, которая используется в том числе и инвесторами.

По рашке.

Сальдо торгового баланса, в плюсе. За декабрь - плюс 27 млрд руб.

Они пользуются высокими ценами на энергоносители.



Что раша поимела от войны с Украиной?

Во-первых, отвлекла население от внутренних проблем. Консолидация перед внешним врагом.

Увеличила давление на свое население, при его молчании.

Диверсифицировала сбыт энергоносителей, привлекли инвестиции.

Увеличили в разы расходы на военку, создали кучу нового оружия.

Получили дешевую рабочую силу из ордло.

Старое вооружение -утилизировали на Донбассе.



Вы не смотрите на мир глазами нищеброда-москаля а смотрите глазами олигархов, спонсоров путина! Да они в шоколаде все.



А народ? Когда это на руси, кого-то волновал народ?

Нарлд счастлив! Работает в поте лица, бухает по вечерам и обсуждает мировую политику. Есть общедоступная статистика, которая используется в том числе и инвесторами.По рашке.Сальдо торгового баланса, в плюсе. За декабрь - плюс 27 млрд руб.Они пользуются высокими ценами на энергоносители.Что раша поимела от войны с Украиной?Во-первых, отвлекла население от внутренних проблем. Консолидация перед внешним врагом.Увеличила давление на свое население, при его молчании.Диверсифицировала сбыт энергоносителей, привлекли инвестиции.Увеличили в разы расходы на военку, создали кучу нового оружия.Получили дешевую рабочую силу из ордло.Старое вооружение -утилизировали на Донбассе.Вы не смотрите на мир глазами нищеброда-москаля а смотрите глазами олигархов, спонсоров путина! Да они в шоколаде все.А народ? Когда это на руси, кого-то волновал народ?Нарлд счастлив! Работает в поте лица, бухает по вечерам и обсуждает мировую политику. Replay

Повідомлень: 2326 З нами з: 20.06.08 Подякував: 137 раз. Подякували: 515 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:22 Replay написав: detroytred Але це все наслідки. Наслідки гібридності.

Нет, это последствия столетий в рабстве.

Мы привыкли, что за нас должен думать пан-царь-господин и если в стране что-то не так, мы требуем сменить царя.

Сами, не разбираемся и не пытаемся понять ни экономику, ни финансы ни политику.

А зачем нам это?

Мы заняты ремонтами, строительством дома, обкаткой нового скакуна, удволетворением жены. Ну какое нам дело до внешних доогов или сальдо?

Есть царь, президент, Рада, пусть они этим и занимаются.

ВОт только, кто вам сказал, что им оно тоже надо, долги, сальдо, агрессор?

Они пришли, потом уйдут и вот этот период, пока они у власти и есть их жизнь! Возможность набить карманы. Что будет после них, их не очень то и волнует!



Да никто не знает, что будет с Украиной через пять лет, нет ни планов ни понимания!

И так, было всегда. При коммуняках, при царе, под пшеками.

Простой селянин, ходил в поле, сеял-веял, кормил скотину, платил дань и вечером, накатив самогонки, обсуждал с кумом "мировую экономику", на самом то деле, не имея вообще никакого понятия в онной. Нет, это последствия столетий в рабстве.Мы привыкли, что за нас должен думать пан-царь-господин и если в стране что-то не так, мы требуем сменить царя.Сами, не разбираемся и не пытаемся понять ни экономику, ни финансы ни политику.А зачем нам это?Мы заняты ремонтами, строительством дома, обкаткой нового скакуна, удволетворением жены. Ну какое нам дело до внешних доогов или сальдо?Есть царь, президент, Рада, пусть они этим и занимаются.ВОт только, кто вам сказал, что им оно тоже надо, долги, сальдо, агрессор?Они пришли, потом уйдут и вот этот период, пока они у власти и есть их жизнь! Возможность набить карманы. Что будет после них, их не очень то и волнует!Да никто не знает, что будет с Украиной через пять лет, нет ни планов ни понимания!И так, было всегда. При коммуняках, при царе, под пшеками.Простой селянин, ходил в поле, сеял-веял, кормил скотину, платил дань и вечером, накатив самогонки, обсуждал с кумом "мировую экономику", на самом то деле, не имея вообще никакого понятия в онной.

Це розподіл функцій в суспільстві.

Тим паче в суспільстві споживання.



Ніхто, окрім можновладців-посадовців, ні зовнішніми кредитами, боргами, програмами розвитку, реформуванням і т.д. і т.п. -- займатися не може, не в стані.



Ось у вас уявлення, що втручання спільноти обов'язково буде позитивним.

А чому неинегативим? Популістичим. Кухарським.



Нарід, масовий споживач з високим рівнем свідомості -- це утопічне майбутнє.

Поки все утримується владою, державою.

Допустить влада і буде ... як оті погроми в США.

Вбируть штрафи - і не буде бюргер перед хатиною вбирати.

Зменшать покарання за несплату податків і ...



Тобто ніякої віри у царя.

А взаємовигідний розподіл функцій в суспільстві.

Кожен займається своєю справою. Де має кращі здібності. І виграє конкуренцію.

Ключове -- наявність чесної конкуренції. Закони.

Що неможливо при царі, коммі та тощо. По суті кастовості. Це розподіл функцій в суспільстві.Тим паче в суспільстві споживання.Ніхто, окрім можновладців-посадовців, ні зовнішніми кредитами, боргами, програмами розвитку, реформуванням і т.д. і т.п. -- займатися не може, не в стані.Ось у вас уявлення, що втручання спільноти обов'язково буде позитивним.А чому неинегативим? Популістичим. Кухарським.Нарід, масовий споживач з високим рівнем свідомості -- це утопічне майбутнє.Поки все утримується владою, державою.Допустить влада і буде ... як оті погроми в США.Вбируть штрафи - і не буде бюргер перед хатиною вбирати.Зменшать покарання за несплату податків і ...Тобто ніякої віри у царя.А взаємовигідний розподіл функцій в суспільстві.Кожен займається своєю справою. Де має кращі здібності. І виграє конкуренцію.Ключове -- наявність чесної конкуренції. Закони.Що неможливо при царі, коммі та тощо. По суті кастовості. detroytred

Повідомлень: 25058 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2126 раз. Подякували: 3241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:30 detroytred Ось у вас уявлення, що втручання спільноти обов'язково буде позитивним.



Все просто!

Если ты, не имеешь Базовых экономических понятий, ты не можешь принимать никаких решений! Не компетентен!

Исходя из вышесказанного, Выборы в Украине - нет смысла проводить, это фикция.



Но, не распространяйте Ваше мнение на всех, на весь мир.

Среди знакомых америкосов(белые), большинство - имеют знания как в области инвестирования, так и прекрасно понимают, что не Байден управляет Америкой.

Аналогично и знакомые немцы.



А по факту, мы имеем власть, которая занимается популизмом, "танует и поет, весело живет"!



Построенная Армия, уже не сможет существовать без Войны!

Куда девать вооружение? Куда девать тысячи обученных солдат?

Тут уже, либо надежда на нападение Путина, либо освобождать Афганистан!



Вы хоть осознаете, что мы тут построили?

Селькохозяйственная страна, с низкоквалифицированной рабочей силой(негры на плантациях), куча гастарбатеров(почти как таджики в рашке), упадок образования, науки ну и армия, вооруженная до зубов!

Напоминает режимы в некоторых странах Африки.

Естественно, мечта для образованного украинца, специалиста в своей области - сделать ноги, желательно навсегда.



Вы правда считаете это все Победой Демократии?



Почему не развивать науку и образование? Почему не строить современное государство?

Зачем строить дороги, если у нас отрицательное сальдо?

Напоминает, когда семья в долгах и кредитах а жена ремонты дорогостоящие делает!

Эти дороги, принесут государству прибыль, желательно в валюте?

Нет? Окозамыливание Все просто!Если ты, не имеешь Базовых экономических понятий, ты не можешь принимать никаких решений! Не компетентен!Исходя из вышесказанного, Выборы в Украине - нет смысла проводить, это фикция.Но, не распространяйте Ваше мнение на всех, на весь мир.Среди знакомых америкосов(белые), большинство - имеют знания как в области инвестирования, так и прекрасно понимают, что не Байден управляет Америкой.Аналогично и знакомые немцы.А по факту, мы имеем власть, которая занимается популизмом, "танует и поет, весело живет"!Построенная Армия, уже не сможет существовать без Войны!Куда девать вооружение? Куда девать тысячи обученных солдат?Тут уже, либо надежда на нападение Путина, либо освобождать Афганистан!Вы хоть осознаете, что мы тут построили?Селькохозяйственная страна, с низкоквалифицированной рабочей силой(негры на плантациях), куча гастарбатеров(почти как таджики в рашке), упадок образования, науки ну и армия, вооруженная до зубов!Напоминает режимы в некоторых странах Африки.Естественно, мечта для образованного украинца, специалиста в своей области - сделать ноги, желательно навсегда.Вы правда считаете это все Победой Демократии?Почему не развивать науку и образование? Почему не строить современное государство?Зачем строить дороги, если у нас отрицательное сальдо?Напоминает, когда семья в долгах и кредитах а жена ремонты дорогостоящие делает!Эти дороги, принесут государству прибыль, желательно в валюте?Нет? Окозамыливание Replay

Повідомлень: 2326 З нами з: 20.06.08 Подякував: 137 раз. Подякували: 515 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:13 Replay

Україна знаходиться в самій середині градації країн в світі.

Тому можна легко маніпулювати: влада перебільшує в бік перших -- що в нас все супер, стрімкий рух в напрямку лідерів; і т.д.

Ви легко перебільшили в бік останніх - наче в нас забитий недолугий нарід; стрімка деградація з неминучим крахом; якась віра в когось (коли вже давно ніхто нікому не вірить. Навчені навіть похилі. Ну а молодь тим паче сама кого хоч надурить).



Так на кому відповідальність-то (згідно отакого вашого бачення)?

Тільки без казочок, що кожному треба самому вивчити економіку, політику; почати будувати країну, фондовий ринок і т.д.; створити сильні профсоюзи та інші суспільні організації з пливом на владу.



Казочок, бо особисто кожному з тією витратою зусиль легше самому вирішити свої проблеми, ніж будувати світле майбутнє іншим.



З.и. ви ж самі часто правильно вказуєте на суть капіталізму...

Одні будують міста-примари; другі хотіли медичну реформу (обамича); треті натякали на хоч "звезду смерти".

В нас -- дороги))



Ще раз нагадую одну з перших промов Ющенка -- в світовому розподілі праці від нас потрібна с-х, транзити і (третє забув вже), наче атомна енергетика.

І все.

Тепер додалося протистояння з світовим злом рашкою. detroytred

Повідомлень: 25058 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2126 раз. Подякували: 3241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:26 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Тепер додалося протистояння з світовим злом рашкою. Тепер додалося протистояння з світовим злом рашкою.

Ще заробітчани і айтішники, ті самі заробітчани, тільки без обов'язкового виїзду за кордон. Ще заробітчани і айтішники, ті самі заробітчани, тільки без обов'язкового виїзду за кордон. lapay Повідомлень: 12768 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1200 раз. Подякували: 1453 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:31 Re: Політичні дискусії



Согласно Минобороны Британии, россияне атакуют Киев, замкнут кольцо около Днепра и по Восточной Украине. Далее двинутся в Одессу, потом в Умань и на Запад. В Минобороны отметили, что эта схема (на первых фото и видео) опубликована в «чисто иллюстративных целях».



Тем временем, глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что по их информации, «силы России на суше и на море готовы к нападению». Повторил тезис Байдена, что вторжение может начаться в ближайшие дни и что одна из целей России - Киев. А также заявил, что нападение может начаться с реальной или мнимой химической атаки.



В ООН заявили, что напряженность в Украине достигла максимального накала с 2014 года.



https://t.me/kyiv_n/14312?single Минобороны Британии опубликовало карту нападения России на Украину, а в США говорят, что РФ готова к войнеСогласно Минобороны Британии, россияне атакуют Киев, замкнут кольцо около Днепра и по Восточной Украине. Далее двинутся в Одессу, потом в Умань и на Запад. В Минобороны отметили, что эта схема (на первых фото и видео) опубликована в «чисто иллюстративных целях».Тем временем, глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что по их информации, «силы России на суше и на море готовы к нападению». Повторил тезис Байдена, что вторжение может начаться в ближайшие дни и что одна из целей России - Киев. А также заявил, что нападение может начаться с реальной или мнимой химической атаки.В ООН заявили, что напряженность в Украине достигла максимального накала с 2014 года. vitaliian

Повідомлень: 10891 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1897 раз. Подякували: 2724 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:11 Schmit

Повідомлень: 2749 З нами з: 08.09.09 Подякував: 72 раз. Подякували: 274 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7745774677477748 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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