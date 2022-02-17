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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7745774677477748
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:11

detroytred Але це все наслідки. Наслідки гібридності.

Нет, это последствия столетий в рабстве.
Мы привыкли, что за нас должен думать пан-царь-господин и если в стране что-то не так, мы требуем сменить царя.
Сами, не разбираемся и не пытаемся понять ни экономику, ни финансы ни политику.
А зачем нам это?
Мы заняты ремонтами, строительством дома, обкаткой нового скакуна, удволетворением жены. Ну какое нам дело до внешних доогов или сальдо?
Есть царь, президент, Рада, пусть они этим и занимаются.
ВОт только, кто вам сказал, что им оно тоже надо, долги, сальдо, агрессор?
Они пришли, потом уйдут и вот этот период, пока они у власти и есть их жизнь! Возможность набить карманы. Что будет после них, их не очень то и волнует!

Да никто не знает, что будет с Украиной через пять лет, нет ни планов ни понимания!
И так, было всегда. При коммуняках, при царе, под пшеками.
Простой селянин, ходил в поле, сеял-веял, кормил скотину, платил дань и вечером, накатив самогонки, обсуждал с кумом "мировую экономику", на самом то деле, не имея вообще никакого понятия в онной.
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:19

detroytred Гебельс відпочиває...

Есть общедоступная статистика, которая используется в том числе и инвесторами.
По рашке.
Сальдо торгового баланса, в плюсе. За декабрь - плюс 27 млрд руб.
Они пользуются высокими ценами на энергоносители.

Что раша поимела от войны с Украиной?
Во-первых, отвлекла население от внутренних проблем. Консолидация перед внешним врагом.
Увеличила давление на свое население, при его молчании.
Диверсифицировала сбыт энергоносителей, привлекли инвестиции.
Увеличили в разы расходы на военку, создали кучу нового оружия.
Получили дешевую рабочую силу из ордло.
Старое вооружение -утилизировали на Донбассе.

Вы не смотрите на мир глазами нищеброда-москаля а смотрите глазами олигархов, спонсоров путина! Да они в шоколаде все.

А народ? Когда это на руси, кого-то волновал народ?
Нарлд счастлив! Работает в поте лица, бухает по вечерам и обсуждает мировую политику. :D
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:22

  Replay написав:
detroytred Але це все наслідки. Наслідки гібридності.

Нет, это последствия столетий в рабстве.
Мы привыкли, что за нас должен думать пан-царь-господин и если в стране что-то не так, мы требуем сменить царя.
Сами, не разбираемся и не пытаемся понять ни экономику, ни финансы ни политику.
А зачем нам это?
Мы заняты ремонтами, строительством дома, обкаткой нового скакуна, удволетворением жены. Ну какое нам дело до внешних доогов или сальдо?
Есть царь, президент, Рада, пусть они этим и занимаются.
ВОт только, кто вам сказал, что им оно тоже надо, долги, сальдо, агрессор?
Они пришли, потом уйдут и вот этот период, пока они у власти и есть их жизнь! Возможность набить карманы. Что будет после них, их не очень то и волнует!

Да никто не знает, что будет с Украиной через пять лет, нет ни планов ни понимания!
И так, было всегда. При коммуняках, при царе, под пшеками.
Простой селянин, ходил в поле, сеял-веял, кормил скотину, платил дань и вечером, накатив самогонки, обсуждал с кумом "мировую экономику", на самом то деле, не имея вообще никакого понятия в онной.

Це розподіл функцій в суспільстві.
Тим паче в суспільстві споживання.

Ніхто, окрім можновладців-посадовців, ні зовнішніми кредитами, боргами, програмами розвитку, реформуванням і т.д. і т.п. -- займатися не може, не в стані.

Ось у вас уявлення, що втручання спільноти обов'язково буде позитивним.
А чому неинегативим? Популістичим. Кухарським.

Нарід, масовий споживач з високим рівнем свідомості -- це утопічне майбутнє.
Поки все утримується владою, державою.
Допустить влада і буде ... як оті погроми в США.
Вбируть штрафи - і не буде бюргер перед хатиною вбирати.
Зменшать покарання за несплату податків і ...

Тобто ніякої віри у царя.
А взаємовигідний розподіл функцій в суспільстві.
Кожен займається своєю справою. Де має кращі здібності. І виграє конкуренцію.
Ключове -- наявність чесної конкуренції. Закони.
Що неможливо при царі, коммі та тощо. По суті кастовості.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:30

detroytred Ось у вас уявлення, що втручання спільноти обов'язково буде позитивним.


Все просто!
Если ты, не имеешь Базовых экономических понятий, ты не можешь принимать никаких решений! Не компетентен!
Исходя из вышесказанного, Выборы в Украине - нет смысла проводить, это фикция.

Но, не распространяйте Ваше мнение на всех, на весь мир.
Среди знакомых америкосов(белые), большинство - имеют знания как в области инвестирования, так и прекрасно понимают, что не Байден управляет Америкой.
Аналогично и знакомые немцы.

А по факту, мы имеем власть, которая занимается популизмом, "танует и поет, весело живет"!

Построенная Армия, уже не сможет существовать без Войны!
Куда девать вооружение? Куда девать тысячи обученных солдат?
Тут уже, либо надежда на нападение Путина, либо освобождать Афганистан! :(

Вы хоть осознаете, что мы тут построили?
Селькохозяйственная страна, с низкоквалифицированной рабочей силой(негры на плантациях), куча гастарбатеров(почти как таджики в рашке), упадок образования, науки ну и армия, вооруженная до зубов!
Напоминает режимы в некоторых странах Африки. :D
Естественно, мечта для образованного украинца, специалиста в своей области - сделать ноги, желательно навсегда.

Вы правда считаете это все Победой Демократии?

Почему не развивать науку и образование? Почему не строить современное государство?
Зачем строить дороги, если у нас отрицательное сальдо?
Напоминает, когда семья в долгах и кредитах а жена ремонты дорогостоящие делает! :D
Эти дороги, принесут государству прибыль, желательно в валюте?
Нет? Окозамыливание
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:13

Replay
Україна знаходиться в самій середині градації країн в світі.
Тому можна легко маніпулювати: влада перебільшує в бік перших -- що в нас все супер, стрімкий рух в напрямку лідерів; і т.д.
Ви легко перебільшили в бік останніх - наче в нас забитий недолугий нарід; стрімка деградація з неминучим крахом; якась віра в когось (коли вже давно ніхто нікому не вірить. Навчені навіть похилі. Ну а молодь тим паче сама кого хоч надурить).

Так на кому відповідальність-то (згідно отакого вашого бачення)?
Тільки без казочок, що кожному треба самому вивчити економіку, політику; почати будувати країну, фондовий ринок і т.д.; створити сильні профсоюзи та інші суспільні організації з пливом на владу.

Казочок, бо особисто кожному з тією витратою зусиль легше самому вирішити свої проблеми, ніж будувати світле майбутнє іншим.

З.и. ви ж самі часто правильно вказуєте на суть капіталізму...
Одні будують міста-примари; другі хотіли медичну реформу (обамича); треті натякали на хоч "звезду смерти".
В нас -- дороги))

Ще раз нагадую одну з перших промов Ющенка -- в світовому розподілі праці від нас потрібна с-х, транзити і (третє забув вже), наче атомна енергетика.
І все.
Тепер додалося протистояння з світовим злом рашкою.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:26

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Тепер додалося протистояння з світовим злом рашкою.

Ще заробітчани і айтішники, ті самі заробітчани, тільки без обов'язкового виїзду за кордон.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:31

Re: Політичні дискусії

Минобороны Британии опубликовало карту нападения России на Украину, а в США говорят, что РФ готова к войне

Согласно Минобороны Британии, россияне атакуют Киев, замкнут кольцо около Днепра и по Восточной Украине. Далее двинутся в Одессу, потом в Умань и на Запад. В Минобороны отметили, что эта схема (на первых фото и видео) опубликована в «чисто иллюстративных целях».

Тем временем, глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что по их информации, «силы России на суше и на море готовы к нападению». Повторил тезис Байдена, что вторжение может начаться в ближайшие дни и что одна из целей России - Киев. А также заявил, что нападение может начаться с реальной или мнимой химической атаки.

В ООН заявили, что напряженность в Украине достигла максимального накала с 2014 года.

https://t.me/kyiv_n/14312?single
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