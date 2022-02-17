Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred Але це все наслідки. Наслідки гібридності.
Нет, это последствия столетий в рабстве. Мы привыкли, что за нас должен думать пан-царь-господин и если в стране что-то не так, мы требуем сменить царя. Сами, не разбираемся и не пытаемся понять ни экономику, ни финансы ни политику. А зачем нам это? Мы заняты ремонтами, строительством дома, обкаткой нового скакуна, удволетворением жены. Ну какое нам дело до внешних доогов или сальдо? Есть царь, президент, Рада, пусть они этим и занимаются. ВОт только, кто вам сказал, что им оно тоже надо, долги, сальдо, агрессор? Они пришли, потом уйдут и вот этот период, пока они у власти и есть их жизнь! Возможность набить карманы. Что будет после них, их не очень то и волнует!
Да никто не знает, что будет с Украиной через пять лет, нет ни планов ни понимания! И так, было всегда. При коммуняках, при царе, под пшеками. Простой селянин, ходил в поле, сеял-веял, кормил скотину, платил дань и вечером, накатив самогонки, обсуждал с кумом "мировую экономику", на самом то деле, не имея вообще никакого понятия в онной.
Есть общедоступная статистика, которая используется в том числе и инвесторами. По рашке. Сальдо торгового баланса, в плюсе. За декабрь - плюс 27 млрд руб. Они пользуются высокими ценами на энергоносители.
Что раша поимела от войны с Украиной? Во-первых, отвлекла население от внутренних проблем. Консолидация перед внешним врагом. Увеличила давление на свое население, при его молчании. Диверсифицировала сбыт энергоносителей, привлекли инвестиции. Увеличили в разы расходы на военку, создали кучу нового оружия. Получили дешевую рабочую силу из ордло. Старое вооружение -утилизировали на Донбассе.
Вы не смотрите на мир глазами нищеброда-москаля а смотрите глазами олигархов, спонсоров путина! Да они в шоколаде все.
А народ? Когда это на руси, кого-то волновал народ? Нарлд счастлив! Работает в поте лица, бухает по вечерам и обсуждает мировую политику.
detroytred Але це все наслідки. Наслідки гібридності.
Нет, это последствия столетий в рабстве. Мы привыкли, что за нас должен думать пан-царь-господин и если в стране что-то не так, мы требуем сменить царя. Сами, не разбираемся и не пытаемся понять ни экономику, ни финансы ни политику. А зачем нам это? Мы заняты ремонтами, строительством дома, обкаткой нового скакуна, удволетворением жены. Ну какое нам дело до внешних доогов или сальдо? Есть царь, президент, Рада, пусть они этим и занимаются. ВОт только, кто вам сказал, что им оно тоже надо, долги, сальдо, агрессор? Они пришли, потом уйдут и вот этот период, пока они у власти и есть их жизнь! Возможность набить карманы. Что будет после них, их не очень то и волнует!
Да никто не знает, что будет с Украиной через пять лет, нет ни планов ни понимания! И так, было всегда. При коммуняках, при царе, под пшеками. Простой селянин, ходил в поле, сеял-веял, кормил скотину, платил дань и вечером, накатив самогонки, обсуждал с кумом "мировую экономику", на самом то деле, не имея вообще никакого понятия в онной.
Це розподіл функцій в суспільстві. Тим паче в суспільстві споживання.
Ніхто, окрім можновладців-посадовців, ні зовнішніми кредитами, боргами, програмами розвитку, реформуванням і т.д. і т.п. -- займатися не може, не в стані.
Ось у вас уявлення, що втручання спільноти обов'язково буде позитивним. А чому неинегативим? Популістичим. Кухарським.
Нарід, масовий споживач з високим рівнем свідомості -- це утопічне майбутнє. Поки все утримується владою, державою. Допустить влада і буде ... як оті погроми в США. Вбируть штрафи - і не буде бюргер перед хатиною вбирати. Зменшать покарання за несплату податків і ...
Тобто ніякої віри у царя. А взаємовигідний розподіл функцій в суспільстві. Кожен займається своєю справою. Де має кращі здібності. І виграє конкуренцію. Ключове -- наявність чесної конкуренції. Закони. Що неможливо при царі, коммі та тощо. По суті кастовості.
detroytred Ось у вас уявлення, що втручання спільноти обов'язково буде позитивним.
Все просто! Если ты, не имеешь Базовых экономических понятий, ты не можешь принимать никаких решений! Не компетентен! Исходя из вышесказанного, Выборы в Украине - нет смысла проводить, это фикция.
Но, не распространяйте Ваше мнение на всех, на весь мир. Среди знакомых америкосов(белые), большинство - имеют знания как в области инвестирования, так и прекрасно понимают, что не Байден управляет Америкой. Аналогично и знакомые немцы.
А по факту, мы имеем власть, которая занимается популизмом, "танует и поет, весело живет"!
Построенная Армия, уже не сможет существовать без Войны! Куда девать вооружение? Куда девать тысячи обученных солдат? Тут уже, либо надежда на нападение Путина, либо освобождать Афганистан!
Вы хоть осознаете, что мы тут построили? Селькохозяйственная страна, с низкоквалифицированной рабочей силой(негры на плантациях), куча гастарбатеров(почти как таджики в рашке), упадок образования, науки ну и армия, вооруженная до зубов! Напоминает режимы в некоторых странах Африки. Естественно, мечта для образованного украинца, специалиста в своей области - сделать ноги, желательно навсегда.
Вы правда считаете это все Победой Демократии?
Почему не развивать науку и образование? Почему не строить современное государство? Зачем строить дороги, если у нас отрицательное сальдо? Напоминает, когда семья в долгах и кредитах а жена ремонты дорогостоящие делает! Эти дороги, принесут государству прибыль, желательно в валюте? Нет? Окозамыливание
Replay Україна знаходиться в самій середині градації країн в світі. Тому можна легко маніпулювати: влада перебільшує в бік перших -- що в нас все супер, стрімкий рух в напрямку лідерів; і т.д. Ви легко перебільшили в бік останніх - наче в нас забитий недолугий нарід; стрімка деградація з неминучим крахом; якась віра в когось (коли вже давно ніхто нікому не вірить. Навчені навіть похилі. Ну а молодь тим паче сама кого хоч надурить).
Так на кому відповідальність-то (згідно отакого вашого бачення)? Тільки без казочок, що кожному треба самому вивчити економіку, політику; почати будувати країну, фондовий ринок і т.д.; створити сильні профсоюзи та інші суспільні організації з пливом на владу.
Казочок, бо особисто кожному з тією витратою зусиль легше самому вирішити свої проблеми, ніж будувати світле майбутнє іншим.
З.и. ви ж самі часто правильно вказуєте на суть капіталізму... Одні будують міста-примари; другі хотіли медичну реформу (обамича); треті натякали на хоч "звезду смерти". В нас -- дороги))
Ще раз нагадую одну з перших промов Ющенка -- в світовому розподілі праці від нас потрібна с-х, транзити і (третє забув вже), наче атомна енергетика. І все. Тепер додалося протистояння з світовим злом рашкою.
Минобороны Британии опубликовало карту нападения России на Украину, а в США говорят, что РФ готова к войне
Согласно Минобороны Британии, россияне атакуют Киев, замкнут кольцо около Днепра и по Восточной Украине. Далее двинутся в Одессу, потом в Умань и на Запад. В Минобороны отметили, что эта схема (на первых фото и видео) опубликована в «чисто иллюстративных целях».
Тем временем, глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что по их информации, «силы России на суше и на море готовы к нападению». Повторил тезис Байдена, что вторжение может начаться в ближайшие дни и что одна из целей России - Киев. А также заявил, что нападение может начаться с реальной или мнимой химической атаки.
В ООН заявили, что напряженность в Украине достигла максимального накала с 2014 года.