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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7746774777487749>
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:22

  Replay написав:
detroytred Але це все наслідки. Наслідки гібридності.

Нет, это последствия столетий в рабстве.
Мы привыкли, что за нас должен думать пан-царь-господин и если в стране что-то не так, мы требуем сменить царя.
Сами, не разбираемся и не пытаемся понять ни экономику, ни финансы ни политику.
А зачем нам это?
Мы заняты ремонтами, строительством дома, обкаткой нового скакуна, удволетворением жены. Ну какое нам дело до внешних доогов или сальдо?
Есть царь, президент, Рада, пусть они этим и занимаются.
ВОт только, кто вам сказал, что им оно тоже надо, долги, сальдо, агрессор?
Они пришли, потом уйдут и вот этот период, пока они у власти и есть их жизнь! Возможность набить карманы. Что будет после них, их не очень то и волнует!

Да никто не знает, что будет с Украиной через пять лет, нет ни планов ни понимания!
И так, было всегда. При коммуняках, при царе, под пшеками.
Простой селянин, ходил в поле, сеял-веял, кормил скотину, платил дань и вечером, накатив самогонки, обсуждал с кумом "мировую экономику", на самом то деле, не имея вообще никакого понятия в онной.

Це розподіл функцій в суспільстві.
Тим паче в суспільстві споживання.

Ніхто, окрім можновладців-посадовців, ні зовнішніми кредитами, боргами, програмами розвитку, реформуванням і т.д. і т.п. -- займатися не може, не в стані.

Ось у вас уявлення, що втручання спільноти обов'язково буде позитивним.
А чому неинегативим? Популістичим. Кухарським.

Нарід, масовий споживач з високим рівнем свідомості -- це утопічне майбутнє.
Поки все утримується владою, державою.
Допустить влада і буде ... як оті погроми в США.
Вбируть штрафи - і не буде бюргер перед хатиною вбирати.
Зменшать покарання за несплату податків і ...

Тобто ніякої віри у царя.
А взаємовигідний розподіл функцій в суспільстві.
Кожен займається своєю справою. Де має кращі здібності. І виграє конкуренцію.
Ключове -- наявність чесної конкуренції. Закони.
Що неможливо при царі, коммі та тощо. По суті кастовості.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:13

Replay
Україна знаходиться в самій середині градації країн в світі.
Тому можна легко маніпулювати: влада перебільшує в бік перших -- що в нас все супер, стрімкий рух в напрямку лідерів; і т.д.
Ви легко перебільшили в бік останніх - наче в нас забитий недолугий нарід; стрімка деградація з неминучим крахом; якась віра в когось (коли вже давно ніхто нікому не вірить. Навчені навіть похилі. Ну а молодь тим паче сама кого хоч надурить).

Так на кому відповідальність-то (згідно отакого вашого бачення)?
Тільки без казочок, що кожному треба самому вивчити економіку, політику; почати будувати країну, фондовий ринок і т.д.; створити сильні профсоюзи та інші суспільні організації з пливом на владу.

Казочок, бо особисто кожному з тією витратою зусиль легше самому вирішити свої проблеми, ніж будувати світле майбутнє іншим.

З.и. ви ж самі часто правильно вказуєте на суть капіталізму...
Одні будують міста-примари; другі хотіли медичну реформу (обамича); треті натякали на хоч "звезду смерти".
В нас -- дороги))

Ще раз нагадую одну з перших промов Ющенка -- в світовому розподілі праці від нас потрібна с-х, транзити і (третє забув вже), наче атомна енергетика.
І все.
Тепер додалося протистояння з світовим злом рашкою.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:26

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Тепер додалося протистояння з світовим злом рашкою.

Ще заробітчани і айтішники, ті самі заробітчани, тільки без обов'язкового виїзду за кордон.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:31

Re: Політичні дискусії

Минобороны Британии опубликовало карту нападения России на Украину, а в США говорят, что РФ готова к войне

Согласно Минобороны Британии, россияне атакуют Киев, замкнут кольцо около Днепра и по Восточной Украине. Далее двинутся в Одессу, потом в Умань и на Запад. В Минобороны отметили, что эта схема (на первых фото и видео) опубликована в «чисто иллюстративных целях».

Тем временем, глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что по их информации, «силы России на суше и на море готовы к нападению». Повторил тезис Байдена, что вторжение может начаться в ближайшие дни и что одна из целей России - Киев. А также заявил, что нападение может начаться с реальной или мнимой химической атаки.

В ООН заявили, что напряженность в Украине достигла максимального накала с 2014 года.

https://t.me/kyiv_n/14312?single
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:11

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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:17

Re: Політичні дискусії

Можете меня конечно считать ватноголовым, но что-то мне все больше и больше кажется, что это не рашка сейчас собирается нападать, а наши любимые западные партнеры так и создают инфо-фон, повод, провокацию, чтоб устроить "деокупацию" ОРДЛО. Используя исключительно наши же вооруженные силы (напичканные, правда, их оружием - "мы, запад, вообще ни при чем - всего лишь помогаем"). Сами же они будут сидеть кто за океаном, кто в западной европе и "смотреть кино, жуя попкорн", максимум что, так это фонда упадет немного (или не немного).
Только вот выиграет ли Украина от такой "деокупации ОРДЛО" - очень большой вопрос. Легко начать войну - только закончить потом будет тяжело.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:25

  Alex2007 написав:Можете меня конечно считать ватноголовым,

Можемо.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:26

Re: Політичні дискусії

  Alex2007 написав:Можете меня конечно считать ватноголовым, но что-то мне все больше и больше кажется, что это не рашка сейчас собирается нападать, а наши любимые западные партнеры так и создают инфо-фон, повод, провокацию, чтоб устроить "деокупацию" ОРДЛО. Используя исключительно наши же вооруженные силы (напичканные, правда, их оружием - "мы, запад, вообще ни при чем - всего лишь помогаем")

А хто буде "впереди на лихом коне!" - Зеля? Для чого йому визволяти Донбас - щоб подивитись в очі Путлера в Севастополі?
Не беріть дурного в голову, і не буде там того, чого не треба. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:29

  detroytred написав:Імхо. Від влади, кандидатів на посади потрібно тільки одне (одна обіцянка, одне зобов'язання) -- щоб працювали закони, щоб суспільство та громадяни жили по законах.


Кому потрібно ? 2019 рік показав що наріду потрібно, навпаки, беззаконня та порєшалово. Саме це обіцяв Зеленський і отримав повну перемогу.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:30

Re: Політичні дискусії

  Alex2007 написав:Используя исключительно наши же вооруженные силы

Против ОРДЛО их предостаточно. Против мордора (а он обязательно впряжотся в открытую на защиту) - это самоубийство. Выбросьте из головы эту дурь.
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