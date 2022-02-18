Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred Але це все наслідки. Наслідки гібридності.
Нет, это последствия столетий в рабстве. Мы привыкли, что за нас должен думать пан-царь-господин и если в стране что-то не так, мы требуем сменить царя. Сами, не разбираемся и не пытаемся понять ни экономику, ни финансы ни политику. А зачем нам это? Мы заняты ремонтами, строительством дома, обкаткой нового скакуна, удволетворением жены. Ну какое нам дело до внешних доогов или сальдо? Есть царь, президент, Рада, пусть они этим и занимаются. ВОт только, кто вам сказал, что им оно тоже надо, долги, сальдо, агрессор? Они пришли, потом уйдут и вот этот период, пока они у власти и есть их жизнь! Возможность набить карманы. Что будет после них, их не очень то и волнует!
Да никто не знает, что будет с Украиной через пять лет, нет ни планов ни понимания! И так, было всегда. При коммуняках, при царе, под пшеками. Простой селянин, ходил в поле, сеял-веял, кормил скотину, платил дань и вечером, накатив самогонки, обсуждал с кумом "мировую экономику", на самом то деле, не имея вообще никакого понятия в онной.
Це розподіл функцій в суспільстві. Тим паче в суспільстві споживання.
Ніхто, окрім можновладців-посадовців, ні зовнішніми кредитами, боргами, програмами розвитку, реформуванням і т.д. і т.п. -- займатися не може, не в стані.
Ось у вас уявлення, що втручання спільноти обов'язково буде позитивним. А чому неинегативим? Популістичим. Кухарським.
Нарід, масовий споживач з високим рівнем свідомості -- це утопічне майбутнє. Поки все утримується владою, державою. Допустить влада і буде ... як оті погроми в США. Вбируть штрафи - і не буде бюргер перед хатиною вбирати. Зменшать покарання за несплату податків і ...
Тобто ніякої віри у царя. А взаємовигідний розподіл функцій в суспільстві. Кожен займається своєю справою. Де має кращі здібності. І виграє конкуренцію. Ключове -- наявність чесної конкуренції. Закони. Що неможливо при царі, коммі та тощо. По суті кастовості.
Replay Україна знаходиться в самій середині градації країн в світі. Тому можна легко маніпулювати: влада перебільшує в бік перших -- що в нас все супер, стрімкий рух в напрямку лідерів; і т.д. Ви легко перебільшили в бік останніх - наче в нас забитий недолугий нарід; стрімка деградація з неминучим крахом; якась віра в когось (коли вже давно ніхто нікому не вірить. Навчені навіть похилі. Ну а молодь тим паче сама кого хоч надурить).
Так на кому відповідальність-то (згідно отакого вашого бачення)? Тільки без казочок, що кожному треба самому вивчити економіку, політику; почати будувати країну, фондовий ринок і т.д.; створити сильні профсоюзи та інші суспільні організації з пливом на владу.
Казочок, бо особисто кожному з тією витратою зусиль легше самому вирішити свої проблеми, ніж будувати світле майбутнє іншим.
З.и. ви ж самі часто правильно вказуєте на суть капіталізму... Одні будують міста-примари; другі хотіли медичну реформу (обамича); треті натякали на хоч "звезду смерти". В нас -- дороги))
Ще раз нагадую одну з перших промов Ющенка -- в світовому розподілі праці від нас потрібна с-х, транзити і (третє забув вже), наче атомна енергетика. І все. Тепер додалося протистояння з світовим злом рашкою.
Минобороны Британии опубликовало карту нападения России на Украину, а в США говорят, что РФ готова к войне
Согласно Минобороны Британии, россияне атакуют Киев, замкнут кольцо около Днепра и по Восточной Украине. Далее двинутся в Одессу, потом в Умань и на Запад. В Минобороны отметили, что эта схема (на первых фото и видео) опубликована в «чисто иллюстративных целях».
Тем временем, глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что по их информации, «силы России на суше и на море готовы к нападению». Повторил тезис Байдена, что вторжение может начаться в ближайшие дни и что одна из целей России - Киев. А также заявил, что нападение может начаться с реальной или мнимой химической атаки.
В ООН заявили, что напряженность в Украине достигла максимального накала с 2014 года.
Можете меня конечно считать ватноголовым, но что-то мне все больше и больше кажется, что это не рашка сейчас собирается нападать, а наши любимые западные партнеры так и создают инфо-фон, повод, провокацию, чтоб устроить "деокупацию" ОРДЛО. Используя исключительно наши же вооруженные силы (напичканные, правда, их оружием - "мы, запад, вообще ни при чем - всего лишь помогаем"). Сами же они будут сидеть кто за океаном, кто в западной европе и "смотреть кино, жуя попкорн", максимум что, так это фонда упадет немного (или не немного). Только вот выиграет ли Украина от такой "деокупации ОРДЛО" - очень большой вопрос. Легко начать войну - только закончить потом будет тяжело.
Alex2007 написав:Можете меня конечно считать ватноголовым, но что-то мне все больше и больше кажется, что это не рашка сейчас собирается нападать, а наши любимые западные партнеры так и создают инфо-фон, повод, провокацию, чтоб устроить "деокупацию" ОРДЛО. Используя исключительно наши же вооруженные силы (напичканные, правда, их оружием - "мы, запад, вообще ни при чем - всего лишь помогаем")
А хто буде "впереди на лихом коне!" - Зеля? Для чого йому визволяти Донбас - щоб подивитись в очі Путлера в Севастополі? Не беріть дурного в голову, і не буде там того, чого не треба.