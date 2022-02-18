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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7747774877497750>
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:36

  Kate0000 написав:
  Alex2007 написав:Используя исключительно наши же вооруженные силы

Против ОРДЛО их предостаточно. Против мордора (а он обязательно впряжотся в открытую на защиту) - это самоубийство. Выбросьте из головы эту дурь.


Тут багато розповідали що 130 тисяч російського війська недостатньо для маштабної наступальної операції.

Вважаю все набагато простіше. Кремль активно шукає приводу для війни. Хоч якогось. Не знайде - вигадає.

Потім почнеться вторгнення, Зеленський миттєво оголосить капитіуляцію "задля "запобіганню людських жертв". Дезорганізовану українську армію доб'ють ті самі 130 тисяч.
akido
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:36

Больше похоже на подготовку к наступлению со стороны Ордло, с целью выхода на админграницы областей. После чего РФ попробует навязать Украине Минск-3 с ещё менее приемлемыми условиями.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:43

  Tegularius написав:Больше похоже на подготовку к наступлению со стороны Ордло, с целью выхода на админграницы областей. После чего РФ попробует навязать Украине Минск-3 с ещё менее приемлемыми условиями.

Після цього Зеленський не втримається на троні. В Росії може не бути іншого шансу захопити Україну.
akido
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:45

Re: Політичні дискусії

  akido написав:Кремль активно шукає приводу для війни. Хоч якогось. Не знайде - вигадає


https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/dn ... 1031208596
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:58

  akido написав:
  Tegularius написав:Больше похоже на подготовку к наступлению со стороны Ордло, с целью выхода на админграницы областей. После чего РФ попробует навязать Украине Минск-3 с ещё менее приемлемыми условиями.

Після цього Зеленський не втримається на троні. В Росії може не бути іншого шансу захопити Україну.

Не факт, що не удержится.
Пашинян удержался в Армении после поражения в Карабахе.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:03

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Не факт, що не удержится.
Пашинян удержался в Армении после поражения в Карабахе.

Не втримається, якщо зіллє наш прозахідний вектор, а не в разі військового програшу. Якщо втратить багато території і населення, то теж не втримається, бо йому пригадають і крадівництво, і зрив військових програм, і багато ще чого. Його рейтинг і так вже на межі програшу.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:14

  lapay написав:
  Tegularius написав:Не факт, що не удержится.
Пашинян удержался в Армении после поражения в Карабахе.

Не втримається, якщо зіллє наш прозахідний вектор, а не в разі військового програшу. Якщо втратить багато території і населення, то теж не втримається, бо йому пригадають і крадівництво, і зрив військових програм, і багато ще чого. Його рейтинг і так вже на межі програшу.

У него более-менее нормально с рейтингом, в сравнении с его папередниками на третьем году каденции.
Но выполнить Минск сейчас ему может быть менее выгодным, чем подписать Минск-3 после войны и капитуляции.
Думаю, если бы Пашинян не дожидаясь атаки Азербайджана отдал бы последнему спорные районы, а народу объяснил бы это решение нежеланием лишних жертв - армяне ему бы приписали зраду и выгнали вон. А так - зрады нет. Ну не шмагли.
Вот Зеленский тоже может так рассуждать.
Правда, армянам это стоило 5000 жертв (в пропорции к населению Украины это 60-70 тыс.) и потери в 2 раза больших территорий, чем те, которыми можно было "откупиться" от войны до её начала.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:17

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Больше похоже на подготовку к наступлению со стороны Ордло, с целью выхода на админграницы областей. После чего РФ попробует навязать Украине Минск-3 с ещё менее приемлемыми условиями.

Оркі покладуть 10 тис своїх на штурмі авдіївської промки, потім ще 20 тис. на штурмі якоїсь Авдіївки. На цьому все і закінчиться.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:17

Re: Політичні дискусії

Цікаво, що Путін виріш змавпувати Захід і Україну.

Захід каже, що РФ накопичує війська на нашому кордоні - Путін каже, що Україна теж накопичила війська на лінії розмеження.
Захід каже, що наступ РФ почнеться майже неминуче і от-от - Путін каже, що ЗСУ скоро підуть в наступ на квазі-республіки.
Захід почав евакуацію своїх громадян з України - Лугандон почав евакуацію своїх "громадян" в РФ.

Чи буде війа на Донбасі наразі? Сумніваюсь, бо навіть для локального наступу треба концентрацію війск, як було в Дебальцево.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:21

Re: Політичні дискусії

Задумайтеся ща над тим, що навіть вата не хотіла просто так евакуюватися, а почала евакуюватися лише за 10 тис. рублів.
Denik
 
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