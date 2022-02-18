Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius написав:Больше похоже на подготовку к наступлению со стороны Ордло, с целью выхода на админграницы областей. После чего РФ попробует навязать Украине Минск-3 с ещё менее приемлемыми условиями.
Після цього Зеленський не втримається на троні. В Росії може не бути іншого шансу захопити Україну.
Tegularius написав:Больше похоже на подготовку к наступлению со стороны Ордло, с целью выхода на админграницы областей. После чего РФ попробует навязать Украине Минск-3 с ещё менее приемлемыми условиями.
Після цього Зеленський не втримається на троні. В Росії може не бути іншого шансу захопити Україну.
Не факт, що не удержится. Пашинян удержался в Армении после поражения в Карабахе.
Tegularius написав:Не факт, що не удержится. Пашинян удержался в Армении после поражения в Карабахе.
Не втримається, якщо зіллє наш прозахідний вектор, а не в разі військового програшу. Якщо втратить багато території і населення, то теж не втримається, бо йому пригадають і крадівництво, і зрив військових програм, і багато ще чого. Його рейтинг і так вже на межі програшу.
Tegularius написав:Не факт, що не удержится. Пашинян удержался в Армении после поражения в Карабахе.
Не втримається, якщо зіллє наш прозахідний вектор, а не в разі військового програшу. Якщо втратить багато території і населення, то теж не втримається, бо йому пригадають і крадівництво, і зрив військових програм, і багато ще чого. Його рейтинг і так вже на межі програшу.
У него более-менее нормально с рейтингом, в сравнении с его папередниками на третьем году каденции. Но выполнить Минск сейчас ему может быть менее выгодным, чем подписать Минск-3 после войны и капитуляции. Думаю, если бы Пашинян не дожидаясь атаки Азербайджана отдал бы последнему спорные районы, а народу объяснил бы это решение нежеланием лишних жертв - армяне ему бы приписали зраду и выгнали вон. А так - зрады нет. Ну не шмагли. Вот Зеленский тоже может так рассуждать. Правда, армянам это стоило 5000 жертв (в пропорции к населению Украины это 60-70 тыс.) и потери в 2 раза больших территорий, чем те, которыми можно было "откупиться" от войны до её начала.
Tegularius написав:Больше похоже на подготовку к наступлению со стороны Ордло, с целью выхода на админграницы областей. После чего РФ попробует навязать Украине Минск-3 с ещё менее приемлемыми условиями.
Оркі покладуть 10 тис своїх на штурмі авдіївської промки, потім ще 20 тис. на штурмі якоїсь Авдіївки. На цьому все і закінчиться.
Цікаво, що Путін виріш змавпувати Захід і Україну.
Захід каже, що РФ накопичує війська на нашому кордоні - Путін каже, що Україна теж накопичила війська на лінії розмеження. Захід каже, що наступ РФ почнеться майже неминуче і от-от - Путін каже, що ЗСУ скоро підуть в наступ на квазі-республіки. Захід почав евакуацію своїх громадян з України - Лугандон почав евакуацію своїх "громадян" в РФ.
Чи буде війа на Донбасі наразі? Сумніваюсь, бо навіть для локального наступу треба концентрацію війск, як було в Дебальцево.