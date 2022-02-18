Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius написав:Думаю, если бы Пашинян не дожидаясь атаки Азербайджана отдал бы последнему спорные районы, а народу объяснил бы это решение нежеланием лишних жертв - армяне ему бы приписали зраду и выгнали вон. А так - зрады нет. Ну не шмагли. Вот Зеленский тоже может так рассуждать. Правда, армянам это стоило 5000 жертв (в пропорции к населению Украины это 60-70 тыс.) и потери в 2 раза больших территорий, чем те, которыми можно было "откупиться" от войны до её начала.
Втрата окупованих вірменами азейбарджанських районів була неминуча. Азейбарджан готувався до деокупації ретельно і послідовно багато років. Мирним шляхом цю проблему було не вирішити - занадто багато було жертв на протязі навіть не десятиліть, а століть. Донбаський конфлікт набагато молодшій, але теж окроплений не водицею. Він би міг вирішитись мирно, якби не Путлер з його ідеєю-фікс про письмові гарантії щодо України.
Denik написав:чтобы он мог править еще несколько лет!
а что без мужчин из лнр путину править не обломиться?
Denik написав:Задумайтеся ща над тим, що навіть вата не хотіла просто так евакуюватися, а почала евакуюватися лише за 10 тис. рублів.
В сети полно видео как в разгар войны 2015 года беженцев из Донецка русские кидали на жильё, пособие и прочее плюшки. Это ж бездонная бочка, деньги выделяются, но до людей не доходят, в РФ царит полное бесправие, жаловаться на власть бесполезно, и кто то очень сильно нагрел на этой помощи руки. В этом году уверен все будет точно так же.