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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7747774877497750
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:32

Re: Політичні дискусії

unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:32

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Думаю, если бы Пашинян не дожидаясь атаки Азербайджана отдал бы последнему спорные районы, а народу объяснил бы это решение нежеланием лишних жертв - армяне ему бы приписали зраду и выгнали вон. А так - зрады нет. Ну не шмагли.
Вот Зеленский тоже может так рассуждать.
Правда, армянам это стоило 5000 жертв (в пропорции к населению Украины это 60-70 тыс.) и потери в 2 раза больших территорий, чем те, которыми можно было "откупиться" от войны до её начала.

Втрата окупованих вірменами азейбарджанських районів була неминуча. Азейбарджан готувався до деокупації ретельно і послідовно багато років.
Мирним шляхом цю проблему було не вирішити - занадто багато було жертв на протязі навіть не десятиліть, а століть.
Донбаський конфлікт набагато молодшій, але теж окроплений не водицею. Він би міг вирішитись мирно, якби не Путлер з його ідеєю-фікс про письмові гарантії щодо України.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:04

Re: Політичні дискусії

Для жителей ДЛНР мужского пола веселый сюрприз на границе: их всех принесут в жертву Путину - чтобы он мог править еще несколько лет!
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Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:33

  Denik написав:чтобы он мог править еще несколько лет!
а что без мужчин из лнр путину править не обломиться?
  Denik написав:Задумайтеся ща над тим, що навіть вата не хотіла просто так евакуюватися, а почала евакуюватися лише за 10 тис. рублів.

В сети полно видео как в разгар войны 2015 года беженцев из Донецка русские кидали на жильё, пособие и прочее плюшки. Это ж бездонная бочка, деньги выделяются, но до людей не доходят, в РФ царит полное бесправие, жаловаться на власть бесполезно, и кто то очень сильно нагрел на этой помощи руки. В этом году уверен все будет точно так же.
vitaliian
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  #<1 ... 7747774877497750
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