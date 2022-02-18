RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7748774977507751>
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:32

Re: Політичні дискусії

unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2268
З нами з: 10.06.19
Подякував: 98 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:32

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Думаю, если бы Пашинян не дожидаясь атаки Азербайджана отдал бы последнему спорные районы, а народу объяснил бы это решение нежеланием лишних жертв - армяне ему бы приписали зраду и выгнали вон. А так - зрады нет. Ну не шмагли.
Вот Зеленский тоже может так рассуждать.
Правда, армянам это стоило 5000 жертв (в пропорции к населению Украины это 60-70 тыс.) и потери в 2 раза больших территорий, чем те, которыми можно было "откупиться" от войны до её начала.

Втрата окупованих вірменами азейбарджанських районів була неминуча. Азейбарджан готувався до деокупації ретельно і послідовно багато років.
Мирним шляхом цю проблему було не вирішити - занадто багато було жертв на протязі навіть не десятиліть, а століть.
Донбаський конфлікт набагато молодшій, але теж окроплений не водицею. Він би міг вирішитись мирно, якби не Путлер з його ідеєю-фікс про письмові гарантії щодо України.
lapay
 
Повідомлень: 12775
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:04

Re: Політичні дискусії

Для жителей ДЛНР мужского пола веселый сюрприз на границе: их всех принесут в жертву Путину - чтобы он мог править еще несколько лет!
Зображення
Denik
 
Повідомлень: 1517
З нами з: 23.02.09
Подякував: 519 раз.
Подякували: 995 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:33

  Denik написав:чтобы он мог править еще несколько лет!
а что без мужчин из лнр путину править не обломиться?
  Denik написав:Задумайтеся ща над тим, що навіть вата не хотіла просто так евакуюватися, а почала евакуюватися лише за 10 тис. рублів.

В сети полно видео как в разгар войны 2015 года беженцев из Донецка русские кидали на жильё, пособие и прочее плюшки. Это ж бездонная бочка, деньги выделяются, но до людей не доходят, в РФ царит полное бесправие, жаловаться на власть бесполезно, и кто то очень сильно нагрел на этой помощи руки. В этом году уверен все будет точно так же.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10900
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1898 раз.
Подякували: 2724 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:32

  Denik написав:Оркі покладуть 10 тис своїх на штурмі авдіївської промки, потім ще 20 тис. на штурмі якоїсь Авдіївки. На цьому все і закінчиться.

Разбомбят всё нахрен. Для этого население и эвакуируют.
Насколько я понимаю логику комитетчика - Минские соглашения вынудили подписать по ходу Дебальцевского сражения.
А раз Украина не хочет выполнять Минск, возвращаемся к ситуации финала Дебальцева и продолжаем войну дальше.
UA
 
Повідомлень: 6575
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 1554 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:33

Re: Політичні дискусії

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10900
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1898 раз.
Подякували: 2724 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:34

  UA написав:раз Украина не хочет выполнять Минск, возвращаемся к ситуации финала Дебальцева и продолжаем войну дальше.
жаль нельзя плюсануть.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10900
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1898 раз.
Подякували: 2724 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:35

  UA написав:А раз Украина не хочет выполнять Минск, возвращаемся к ситуации финала Дебальцева и продолжаем войну дальше.

Тоже плюсую
Tegularius
 
Повідомлень: 1742
З нами з: 11.02.14
Подякував: 232 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:43

  vitaliian написав:Зображення

https://donday.ru/
Заголовки новостей
UA
 
Повідомлень: 6575
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 1554 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:51

Комично что войны ещё нет а беженцы уже есть
Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10900
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1898 раз.
Подякували: 2724 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7748774977507751>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19791)
18.02.2022 23:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron