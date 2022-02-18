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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7748774977507751 Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:56 Сейчас надежда как ни странно на Байдена. Он должен сказать - Вова кого ты нибать хочешь, мы всё видим?



Логика Путина это начать столкновения с множеством жертв.

А дальше по ситуации. Например пятая колона нагнетает народное недовольство Зелей как некомпетентного верховного главнокомандующего.

Угроза вторжения с Севера, это чтобы оттянуть силы от Донбасса.

Украина не сможет бросить на Восток основные силы опасаясь окружения донецкой группировки ВСУ.

Уверен что наш Генштаб все эти варианты отрабатывал.

Как оно сложится х/з UA Повідомлень: 6575 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1307 раз. Подякували: 1554 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:56 Re: Політичні дискусії UA написав: Разбомбят всё нахрен. Для этого население и эвакуируют.

Насколько я понимаю логику комитетчика - Минские соглашения вынудили подписать по ходу Дебальцевского сражения.

А раз Украина не хочет выполнять Минск, возвращаемся к ситуации финала Дебальцева и продолжаем войну дальше. Разбомбят всё нахрен. Для этого население и эвакуируют.Насколько я понимаю логику комитетчика - Минские соглашения вынудили подписать по ходу Дебальцевского сражения.А раз Украина не хочет выполнять Минск, возвращаемся к ситуации финала Дебальцева и продолжаем войну дальше.

В Дебальцево стягнули зброю майже з усього Лугандона, не кажучи вже про частини з РФ. Наразі ніде такого і близько немає, на підготовку наступу треба кілька тижнів, а за цей час і ми встигнемо підготуватись, як це було в Дебальцево.

РФ може жахнути ракетами, але це поховає Мінські угоди, ракети, спочатку, треба "легально" передати Лугандону.

Поки що все схоже на продовження блефу і тиску, наша влада вже починає прогибатись, для прискорення прогибу можуть ініціювати артилерійські дуелі, але наступ і захоплення нашої території, поки що, малоймовірно. В Дебальцево стягнули зброю майже з усього Лугандона, не кажучи вже про частини з РФ. Наразі ніде такого і близько немає, на підготовку наступу треба кілька тижнів, а за цей час і ми встигнемо підготуватись, як це було в Дебальцево.РФ може жахнути ракетами, але це поховає Мінські угоди, ракети, спочатку, треба "легально" передати Лугандону.Поки що все схоже на продовження блефу і тиску, наша влада вже починає прогибатись, для прискорення прогибу можуть ініціювати артилерійські дуелі, але наступ і захоплення нашої території, поки що, малоймовірно. lapay Повідомлень: 12775 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1200 раз. Подякували: 1453 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:01



Отвечаю Елене на ее политический флуд на непрофильной ветке - внимательно смотрите на даты. Эвакуация мирного населения - часть плана эскалации ситуации zРадио

Повідомлень: 12438 З нами з: 02.05.18 Подякував: 3307 раз. Подякували: 7184 раз. Профіль 16 8 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:05 lapay написав: UA написав: Разбомбят всё нахрен. Для этого население и эвакуируют.

Насколько я понимаю логику комитетчика - Минские соглашения вынудили подписать по ходу Дебальцевского сражения.

А раз Украина не хочет выполнять Минск, возвращаемся к ситуации финала Дебальцева и продолжаем войну дальше. Разбомбят всё нахрен. Для этого население и эвакуируют.Насколько я понимаю логику комитетчика - Минские соглашения вынудили подписать по ходу Дебальцевского сражения.А раз Украина не хочет выполнять Минск, возвращаемся к ситуации финала Дебальцева и продолжаем войну дальше.

В Дебальцево стягнули зброю майже з усього Лугандона, не кажучи вже про частини з РФ. Наразі ніде такого і близько немає, на підготовку наступу треба кілька тижнів, а за цей час і ми встигнемо підготуватись, як це було в Дебальцево.

РФ може жахнути ракетами, але це поховає Мінські угоди, ракети, спочатку, треба "легально" передати Лугандону.

Поки що все схоже на продовження блефу і тиску, наша влада вже починає прогибатись, для прискорення прогибу можуть ініціювати артилерійські дуелі, але наступ і захоплення нашої території, поки що, малоймовірно. В Дебальцево стягнули зброю майже з усього Лугандона, не кажучи вже про частини з РФ. Наразі ніде такого і близько немає, на підготовку наступу треба кілька тижнів, а за цей час і ми встигнемо підготуватись, як це було в Дебальцево.РФ може жахнути ракетами, але це поховає Мінські угоди, ракети, спочатку, треба "легально" передати Лугандону.Поки що все схоже на продовження блефу і тиску, наша влада вже починає прогибатись, для прискорення прогибу можуть ініціювати артилерійські дуелі, але наступ і захоплення нашої території, поки що, малоймовірно.

Лугандон уже в ближайшее время обратится за военной - технической помощью к РФ.

Слишком большое движение всего - войск РФ, беженцев Лугандонии чтобы просто обменятся артударами.

Весь этот цирк шапито делается с одной целью спасти авторитет выставляльщика ультиматумов. Лугандон уже в ближайшее время обратится за военной - технической помощью к РФ.Слишком большое движение всего - войск РФ, беженцев Лугандонии чтобы просто обменятся артударами.Весь этот цирк шапито делается с одной целью спасти авторитет выставляльщика ультиматумов. UA Повідомлень: 6575 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1307 раз. Подякували: 1554 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:06 UA написав: Denik написав: Оркі покладуть 10 тис своїх на штурмі авдіївської промки, потім ще 20 тис. на штурмі якоїсь Авдіївки. На цьому все і закінчиться. Оркі покладуть 10 тис своїх на штурмі авдіївської промки, потім ще 20 тис. на штурмі якоїсь Авдіївки. На цьому все і закінчиться.

Разбомбят всё нахрен. Для этого население и эвакуируют.

Насколько я понимаю логику комитетчика - Минские соглашения вынудили подписать по ходу Дебальцевского сражения.

А раз Украина не хочет выполнять Минск, возвращаемся к ситуации финала Дебальцева и продолжаем войну дальше. Разбомбят всё нахрен. Для этого население и эвакуируют.Насколько я понимаю логику комитетчика - Минские соглашения вынудили подписать по ходу Дебальцевского сражения.А раз Украина не хочет выполнять Минск, возвращаемся к ситуации финала Дебальцева и продолжаем войну дальше.

Трошки не так.

Припинити гарячу фазу і сісти за стіл переговорів за великим рахунком примусили що пу, що ПАПа наші західні партнери.

За великим рахунком, бо ще й сама ситуація на той час до цього спонукала обох.

Пу - тому що все важче і важче було застосовувати регулярні свої підрозділи не відкрито і не на повну.

ПАПа -- тому що програші.

Самі ж Мінські склали здебільшого в бік, так би мовити, переможця.



Ключовий момент зараз полягає у тому, чого дійсно бажають наші партнери: щоб пу зірвався, та поліз з загостренням, і прищучити його.

Або просто й далі чмирити пу, обмежуючи його від нападу, і на тлі цього реалізовувати свої цілі в Європі (витиснення впливу рашки в Європі) та надавати підтримку Україні.



Пу ж програє при обох варіантах.

І ламає голову при якому менше.

Да. Та ж ситуація і що перед Мінськом -- Захід тисне на пу.

І у пу вибір: спробувати перти далі або домовлятися, але вже на умовах, що він програвша сторона! Трошки не так.Припинити гарячу фазу і сісти за стіл переговорів за великим рахунком примусили що пу, що ПАПа наші західні партнери.За великим рахунком, бо ще й сама ситуація на той час до цього спонукала обох.Пу - тому що все важче і важче було застосовувати регулярні свої підрозділи не відкрито і не на повну.ПАПа -- тому що програші.Самі ж Мінські склали здебільшого в бік, так би мовити, переможця.Ключовий момент зараз полягає у тому, чого дійсно бажають наші партнери: щоб пу зірвався, та поліз з загостренням, і прищучити його.Або просто й далі чмирити пу, обмежуючи його від нападу, і на тлі цього реалізовувати свої цілі в Європі (витиснення впливу рашки в Європі) та надавати підтримку Україні.Пу ж програє при обох варіантах.І ламає голову при якому менше.Да. Та ж ситуація і що перед Мінськом -- Захід тисне на пу.І у пу вибір: спробувати перти далі або домовлятися, але вже на умовах, що він програвша сторона! detroytred

Повідомлень: 25059 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2126 раз. Подякували: 3241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:23 Re: Політичні дискусії UA написав: Лугандон уже в ближайшее время обратится за военной - технической помощью к РФ.

Слишком большое движение всего - войск РФ, беженцев Лугандонии чтобы просто обменятся артударами.

Весь этот цирк шапито делается с одной целью спасти авторитет выставляльщика ультиматумов. Лугандон уже в ближайшее время обратится за военной - технической помощью к РФ.Слишком большое движение всего - войск РФ, беженцев Лугандонии чтобы просто обменятся артударами.Весь этот цирк шапито делается с одной целью спасти авторитет выставляльщика ультиматумов.

Спочатку будуть обстріли, вже потім прохання про допомогу. Коли Путлер відгукнеться на їх прохання, і передасть ракети, саме ракети, то тоді вже буде наступ. Традиційна зброоя - гармати і танки, там вже не ефективні. ЗСУ навчились і є чим, їх нейтралізувати, проти ракет ми ще безсилі, бо зелені про..али ракетну програму. Авіації на Донбасі не буде, ПЗРК в нас є, в тому числі і Стінгери, а втрати в авіації дуже чутлива тема. Спочатку будуть обстріли, вже потім прохання про допомогу. Коли Путлер відгукнеться на їх прохання, і передасть ракети, саме ракети, то тоді вже буде наступ. Традиційна зброоя - гармати і танки, там вже не ефективні. ЗСУ навчились і є чим, їх нейтралізувати, проти ракет ми ще безсилі, бо зелені про..али ракетну програму. Авіації на Донбасі не буде, ПЗРК в нас є, в тому числі і Стінгери, а втрати в авіації дуже чутлива тема. lapay Повідомлень: 12775 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1200 раз. Подякували: 1453 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7748774977507751 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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