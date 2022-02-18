RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7748774977507751
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:56

Сейчас надежда как ни странно на Байдена. Он должен сказать - Вова кого ты нибать хочешь, мы всё видим?

Логика Путина это начать столкновения с множеством жертв.
А дальше по ситуации. Например пятая колона нагнетает народное недовольство Зелей как некомпетентного верховного главнокомандующего.
Угроза вторжения с Севера, это чтобы оттянуть силы от Донбасса.
Украина не сможет бросить на Восток основные силы опасаясь окружения донецкой группировки ВСУ.
Уверен что наш Генштаб все эти варианты отрабатывал.
Как оно сложится х/з
UA
 
Повідомлень: 6575
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 1554 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:56

Re: Політичні дискусії

  UA написав:Разбомбят всё нахрен. Для этого население и эвакуируют.
Насколько я понимаю логику комитетчика - Минские соглашения вынудили подписать по ходу Дебальцевского сражения.
А раз Украина не хочет выполнять Минск, возвращаемся к ситуации финала Дебальцева и продолжаем войну дальше.

В Дебальцево стягнули зброю майже з усього Лугандона, не кажучи вже про частини з РФ. Наразі ніде такого і близько немає, на підготовку наступу треба кілька тижнів, а за цей час і ми встигнемо підготуватись, як це було в Дебальцево.
РФ може жахнути ракетами, але це поховає Мінські угоди, ракети, спочатку, треба "легально" передати Лугандону.
Поки що все схоже на продовження блефу і тиску, наша влада вже починає прогибатись, для прискорення прогибу можуть ініціювати артилерійські дуелі, але наступ і захоплення нашої території, поки що, малоймовірно.
lapay
 
Повідомлень: 12775
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:01

Отвечаю Елене на ее политический флуд на непрофильной ветке - внимательно смотрите на даты. Эвакуация мирного населения - часть плана эскалации ситуации

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12438
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3307 раз.
Подякували: 7184 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:05

  lapay написав:
  UA написав:Разбомбят всё нахрен. Для этого население и эвакуируют.
Насколько я понимаю логику комитетчика - Минские соглашения вынудили подписать по ходу Дебальцевского сражения.
А раз Украина не хочет выполнять Минск, возвращаемся к ситуации финала Дебальцева и продолжаем войну дальше.

В Дебальцево стягнули зброю майже з усього Лугандона, не кажучи вже про частини з РФ. Наразі ніде такого і близько немає, на підготовку наступу треба кілька тижнів, а за цей час і ми встигнемо підготуватись, як це було в Дебальцево.
РФ може жахнути ракетами, але це поховає Мінські угоди, ракети, спочатку, треба "легально" передати Лугандону.
Поки що все схоже на продовження блефу і тиску, наша влада вже починає прогибатись, для прискорення прогибу можуть ініціювати артилерійські дуелі, але наступ і захоплення нашої території, поки що, малоймовірно.

Лугандон уже в ближайшее время обратится за военной - технической помощью к РФ.
Слишком большое движение всего - войск РФ, беженцев Лугандонии чтобы просто обменятся артударами.
Весь этот цирк шапито делается с одной целью спасти авторитет выставляльщика ультиматумов.
UA
 
Повідомлень: 6575
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 1554 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:06

  UA написав:
  Denik написав:Оркі покладуть 10 тис своїх на штурмі авдіївської промки, потім ще 20 тис. на штурмі якоїсь Авдіївки. На цьому все і закінчиться.

Разбомбят всё нахрен. Для этого население и эвакуируют.
Насколько я понимаю логику комитетчика - Минские соглашения вынудили подписать по ходу Дебальцевского сражения.
А раз Украина не хочет выполнять Минск, возвращаемся к ситуации финала Дебальцева и продолжаем войну дальше.

Трошки не так.
Припинити гарячу фазу і сісти за стіл переговорів за великим рахунком примусили що пу, що ПАПа наші західні партнери.
За великим рахунком, бо ще й сама ситуація на той час до цього спонукала обох.
Пу - тому що все важче і важче було застосовувати регулярні свої підрозділи не відкрито і не на повну.
ПАПа -- тому що програші.
Самі ж Мінські склали здебільшого в бік, так би мовити, переможця.

Ключовий момент зараз полягає у тому, чого дійсно бажають наші партнери: щоб пу зірвався, та поліз з загостренням, і прищучити його.
Або просто й далі чмирити пу, обмежуючи його від нападу, і на тлі цього реалізовувати свої цілі в Європі (витиснення впливу рашки в Європі) та надавати підтримку Україні.

Пу ж програє при обох варіантах.
І ламає голову при якому менше.
Да. Та ж ситуація і що перед Мінськом -- Захід тисне на пу.
І у пу вибір: спробувати перти далі або домовлятися, але вже на умовах, що він програвша сторона!
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25059
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2126 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:23

Re: Політичні дискусії

  UA написав:Лугандон уже в ближайшее время обратится за военной - технической помощью к РФ.
Слишком большое движение всего - войск РФ, беженцев Лугандонии чтобы просто обменятся артударами.
Весь этот цирк шапито делается с одной целью спасти авторитет выставляльщика ультиматумов.

Спочатку будуть обстріли, вже потім прохання про допомогу. Коли Путлер відгукнеться на їх прохання, і передасть ракети, саме ракети, то тоді вже буде наступ. Традиційна зброоя - гармати і танки, там вже не ефективні. ЗСУ навчились і є чим, їх нейтралізувати, проти ракет ми ще безсилі, бо зелені про..али ракетну програму. Авіації на Донбасі не буде, ПЗРК в нас є, в тому числі і Стінгери, а втрати в авіації дуже чутлива тема.
lapay
 
Повідомлень: 12775
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7748774977507751
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay, Tegularius і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19791)
18.02.2022 23:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.