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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7749775077517752>
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:56

Сейчас надежда как ни странно на Байдена. Он должен сказать - Вова кого ты нибать хочешь, мы всё видим?

Логика Путина это начать столкновения с множеством жертв.
А дальше по ситуации. Например пятая колона нагнетает народное недовольство Зелей как некомпетентного верховного главнокомандующего.
Угроза вторжения с Севера, это чтобы оттянуть силы от Донбасса.
Украина не сможет бросить на Восток основные силы опасаясь окружения донецкой группировки ВСУ.
Уверен что наш Генштаб все эти варианты отрабатывал.
Как оно сложится х/з
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:56

Re: Політичні дискусії

  UA написав:Разбомбят всё нахрен. Для этого население и эвакуируют.
Насколько я понимаю логику комитетчика - Минские соглашения вынудили подписать по ходу Дебальцевского сражения.
А раз Украина не хочет выполнять Минск, возвращаемся к ситуации финала Дебальцева и продолжаем войну дальше.

В Дебальцево стягнули зброю майже з усього Лугандона, не кажучи вже про частини з РФ. Наразі ніде такого і близько немає, на підготовку наступу треба кілька тижнів, а за цей час і ми встигнемо підготуватись, як це було в Дебальцево.
РФ може жахнути ракетами, але це поховає Мінські угоди, ракети, спочатку, треба "легально" передати Лугандону.
Поки що все схоже на продовження блефу і тиску, наша влада вже починає прогибатись, для прискорення прогибу можуть ініціювати артилерійські дуелі, але наступ і захоплення нашої території, поки що, малоймовірно.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:01

Отвечаю Елене на ее политический флуд на непрофильной ветке - внимательно смотрите на даты. Эвакуация мирного населения - часть плана эскалации ситуации

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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:05

  lapay написав:
  UA написав:Разбомбят всё нахрен. Для этого население и эвакуируют.
Насколько я понимаю логику комитетчика - Минские соглашения вынудили подписать по ходу Дебальцевского сражения.
А раз Украина не хочет выполнять Минск, возвращаемся к ситуации финала Дебальцева и продолжаем войну дальше.

В Дебальцево стягнули зброю майже з усього Лугандона, не кажучи вже про частини з РФ. Наразі ніде такого і близько немає, на підготовку наступу треба кілька тижнів, а за цей час і ми встигнемо підготуватись, як це було в Дебальцево.
РФ може жахнути ракетами, але це поховає Мінські угоди, ракети, спочатку, треба "легально" передати Лугандону.
Поки що все схоже на продовження блефу і тиску, наша влада вже починає прогибатись, для прискорення прогибу можуть ініціювати артилерійські дуелі, але наступ і захоплення нашої території, поки що, малоймовірно.

Лугандон уже в ближайшее время обратится за военной - технической помощью к РФ.
Слишком большое движение всего - войск РФ, беженцев Лугандонии чтобы просто обменятся артударами.
Весь этот цирк шапито делается с одной целью спасти авторитет выставляльщика ультиматумов.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:06

  UA написав:
  Denik написав:Оркі покладуть 10 тис своїх на штурмі авдіївської промки, потім ще 20 тис. на штурмі якоїсь Авдіївки. На цьому все і закінчиться.

Разбомбят всё нахрен. Для этого население и эвакуируют.
Насколько я понимаю логику комитетчика - Минские соглашения вынудили подписать по ходу Дебальцевского сражения.
А раз Украина не хочет выполнять Минск, возвращаемся к ситуации финала Дебальцева и продолжаем войну дальше.

Трошки не так.
Припинити гарячу фазу і сісти за стіл переговорів за великим рахунком примусили що пу, що ПАПа наші західні партнери.
За великим рахунком, бо ще й сама ситуація на той час до цього спонукала обох.
Пу - тому що все важче і важче було застосовувати регулярні свої підрозділи не відкрито і не на повну.
ПАПа -- тому що програші.
Самі ж Мінські склали здебільшого в бік, так би мовити, переможця.

Ключовий момент зараз полягає у тому, чого дійсно бажають наші партнери: щоб пу зірвався, та поліз з загостренням, і прищучити його.
Або просто й далі чмирити пу, обмежуючи його від нападу, і на тлі цього реалізовувати свої цілі в Європі (витиснення впливу рашки в Європі) та надавати підтримку Україні.

Пу ж програє при обох варіантах.
І ламає голову при якому менше.
Да. Та ж ситуація і що перед Мінськом -- Захід тисне на пу.
І у пу вибір: спробувати перти далі або домовлятися, але вже на умовах, що він програвша сторона!
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:23

Re: Політичні дискусії

  UA написав:Лугандон уже в ближайшее время обратится за военной - технической помощью к РФ.
Слишком большое движение всего - войск РФ, беженцев Лугандонии чтобы просто обменятся артударами.
Весь этот цирк шапито делается с одной целью спасти авторитет выставляльщика ультиматумов.

Спочатку будуть обстріли, вже потім прохання про допомогу. Коли Путлер відгукнеться на їх прохання, і передасть ракети, саме ракети, то тоді вже буде наступ. Традиційна зброоя - гармати і танки, там вже не ефективні. ЗСУ навчились і є чим, їх нейтралізувати, проти ракет ми ще безсилі, бо зелені про..али ракетну програму. Авіації на Донбасі не буде, ПЗРК в нас є, в тому числі і Стінгери, а втрати в авіації дуже чутлива тема.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:36

  lapay написав:В Дебальцево стягнули зброю майже з усього Лугандона, не кажучи вже про частини з РФ. Наразі ніде такого і близько немає, на підготовку наступу треба кілька тижнів, а за цей час і ми встигнемо підготуватись, як це було в Дебальцево.
РФ може жахнути ракетами, але це поховає Мінські угоди, ракети, спочатку, треба "легально" передати Лугандону.

Исход современных войн решают технологии. В 2014 Лугандон воевал старым советским оружием, списанным в РФ со складов. Сейчас вполне могли пригнать новую современную технику.
Возвращаясь к примеру Карабаха: армяне объективно лучшие вояки, чем азербайджанцы, что показала и вторая мировая, и первая карабахская. Далее, армяне воевали объективно за свою землю, а азербайджанцы захватывали чужую (до первой войны там проживало 80% армян, и на протяжении почти всей известной истории там доминировали армяне). На стороне армян было знание местности. Армяне контролировали все высоты, а азербайджанцы были в низинах, что давало преимущество первым. Ну и в целом защищаться всегда легче, чем захватывать.
Там не менее, несмотря на всё победили азербайджанцы. Потому что у них было технологическое преимущество: они закупали новейшее вооружение, тогда как армяне воевали старым советским. И этот фактор оказался сильнее всех вышеперечисленных.

Так что при наличии технологического преимущества У ЛДНР благодаря поставкам из РФ, пускай даже нелегальным, даже факт значительного численного преимущества украинской стороны в живой силе и технике может быть нивелирован.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:41

Re: Політичні дискусії

Указ Президента Российской Федерации от 18.02.2022 № 67 "О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году"
http://publication.pravo.gov.ru/Documen ... angeSize=1
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:45

UA Сейчас надежда как ни странно на Байдена. Он должен сказать - Вова кого ты нибать хочешь, мы всё видим?

Логика Путина это начать столкновения с множеством жертв.

Вы мне скажите, не проще ли Байдену, послать пару тыщ. морпехов на границу с ордло и уведомить об этом Путина?
Путин не будет стрелять по американским военным!
Это мировая война.

Однако Байден, все сделал с точностью до наоборот.
Эвакуирует с Украины американцев.

Вы не думали, что где-то что-то Вы совсем не так видите?
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:49

  Replay написав:Вы мне скажите, не проще ли Байдену, послать пару тыщ. морпехов на границу с ордло и уведомить об этом Путина?
Ну послав ще Обама в Сірію...і ща це зупинило плешивого

А в цей час
В Україні, в черговий раз від3,14здили Шуфрича...
Прямо на каналі в Шустера..Бутусову - лайк.
budivelnik
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