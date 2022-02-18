Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:36

lapay написав: В Дебальцево стягнули зброю майже з усього Лугандона, не кажучи вже про частини з РФ. Наразі ніде такого і близько немає, на підготовку наступу треба кілька тижнів, а за цей час і ми встигнемо підготуватись, як це було в Дебальцево.

РФ може жахнути ракетами, але це поховає Мінські угоди, ракети, спочатку, треба "легально" передати Лугандону. В Дебальцево стягнули зброю майже з усього Лугандона, не кажучи вже про частини з РФ. Наразі ніде такого і близько немає, на підготовку наступу треба кілька тижнів, а за цей час і ми встигнемо підготуватись, як це було в Дебальцево.РФ може жахнути ракетами, але це поховає Мінські угоди, ракети, спочатку, треба "легально" передати Лугандону.

Исход современных войн решают технологии. В 2014 Лугандон воевал старым советским оружием, списанным в РФ со складов. Сейчас вполне могли пригнать новую современную технику.Возвращаясь к примеру Карабаха: армяне объективно лучшие вояки, чем азербайджанцы, что показала и вторая мировая, и первая карабахская. Далее, армяне воевали объективно за свою землю, а азербайджанцы захватывали чужую (до первой войны там проживало 80% армян, и на протяжении почти всей известной истории там доминировали армяне). На стороне армян было знание местности. Армяне контролировали все высоты, а азербайджанцы были в низинах, что давало преимущество первым. Ну и в целом защищаться всегда легче, чем захватывать.Там не менее, несмотря на всё победили азербайджанцы. Потому что у них было технологическое преимущество: они закупали новейшее вооружение, тогда как армяне воевали старым советским. И этот фактор оказался сильнее всех вышеперечисленных.Так что при наличии технологического преимущества У ЛДНР благодаря поставкам из РФ, пускай даже нелегальным, даже факт значительного численного преимущества украинской стороны в живой силе и технике может быть нивелирован.