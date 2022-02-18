Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Сейчас надежда как ни странно на Байдена. Он должен сказать - Вова кого ты нибать хочешь, мы всё видим?
Логика Путина это начать столкновения с множеством жертв. А дальше по ситуации. Например пятая колона нагнетает народное недовольство Зелей как некомпетентного верховного главнокомандующего. Угроза вторжения с Севера, это чтобы оттянуть силы от Донбасса. Украина не сможет бросить на Восток основные силы опасаясь окружения донецкой группировки ВСУ. Уверен что наш Генштаб все эти варианты отрабатывал. Как оно сложится х/з
UA написав:Разбомбят всё нахрен. Для этого население и эвакуируют. Насколько я понимаю логику комитетчика - Минские соглашения вынудили подписать по ходу Дебальцевского сражения. А раз Украина не хочет выполнять Минск, возвращаемся к ситуации финала Дебальцева и продолжаем войну дальше.
В Дебальцево стягнули зброю майже з усього Лугандона, не кажучи вже про частини з РФ. Наразі ніде такого і близько немає, на підготовку наступу треба кілька тижнів, а за цей час і ми встигнемо підготуватись, як це було в Дебальцево. РФ може жахнути ракетами, але це поховає Мінські угоди, ракети, спочатку, треба "легально" передати Лугандону. Поки що все схоже на продовження блефу і тиску, наша влада вже починає прогибатись, для прискорення прогибу можуть ініціювати артилерійські дуелі, але наступ і захоплення нашої території, поки що, малоймовірно.
UA написав:Разбомбят всё нахрен. Для этого население и эвакуируют. Насколько я понимаю логику комитетчика - Минские соглашения вынудили подписать по ходу Дебальцевского сражения. А раз Украина не хочет выполнять Минск, возвращаемся к ситуации финала Дебальцева и продолжаем войну дальше.
В Дебальцево стягнули зброю майже з усього Лугандона, не кажучи вже про частини з РФ. Наразі ніде такого і близько немає, на підготовку наступу треба кілька тижнів, а за цей час і ми встигнемо підготуватись, як це було в Дебальцево. РФ може жахнути ракетами, але це поховає Мінські угоди, ракети, спочатку, треба "легально" передати Лугандону. Поки що все схоже на продовження блефу і тиску, наша влада вже починає прогибатись, для прискорення прогибу можуть ініціювати артилерійські дуелі, але наступ і захоплення нашої території, поки що, малоймовірно.
Лугандон уже в ближайшее время обратится за военной - технической помощью к РФ. Слишком большое движение всего - войск РФ, беженцев Лугандонии чтобы просто обменятся артударами. Весь этот цирк шапито делается с одной целью спасти авторитет выставляльщика ультиматумов.
Denik написав:Оркі покладуть 10 тис своїх на штурмі авдіївської промки, потім ще 20 тис. на штурмі якоїсь Авдіївки. На цьому все і закінчиться.
Разбомбят всё нахрен. Для этого население и эвакуируют. Насколько я понимаю логику комитетчика - Минские соглашения вынудили подписать по ходу Дебальцевского сражения. А раз Украина не хочет выполнять Минск, возвращаемся к ситуации финала Дебальцева и продолжаем войну дальше.
Трошки не так. Припинити гарячу фазу і сісти за стіл переговорів за великим рахунком примусили що пу, що ПАПа наші західні партнери. За великим рахунком, бо ще й сама ситуація на той час до цього спонукала обох. Пу - тому що все важче і важче було застосовувати регулярні свої підрозділи не відкрито і не на повну. ПАПа -- тому що програші. Самі ж Мінські склали здебільшого в бік, так би мовити, переможця.
Ключовий момент зараз полягає у тому, чого дійсно бажають наші партнери: щоб пу зірвався, та поліз з загостренням, і прищучити його. Або просто й далі чмирити пу, обмежуючи його від нападу, і на тлі цього реалізовувати свої цілі в Європі (витиснення впливу рашки в Європі) та надавати підтримку Україні.
Пу ж програє при обох варіантах. І ламає голову при якому менше. Да. Та ж ситуація і що перед Мінськом -- Захід тисне на пу. І у пу вибір: спробувати перти далі або домовлятися, але вже на умовах, що він програвша сторона!
UA написав:Лугандон уже в ближайшее время обратится за военной - технической помощью к РФ. Слишком большое движение всего - войск РФ, беженцев Лугандонии чтобы просто обменятся артударами. Весь этот цирк шапито делается с одной целью спасти авторитет выставляльщика ультиматумов.
Спочатку будуть обстріли, вже потім прохання про допомогу. Коли Путлер відгукнеться на їх прохання, і передасть ракети, саме ракети, то тоді вже буде наступ. Традиційна зброоя - гармати і танки, там вже не ефективні. ЗСУ навчились і є чим, їх нейтралізувати, проти ракет ми ще безсилі, бо зелені про..али ракетну програму. Авіації на Донбасі не буде, ПЗРК в нас є, в тому числі і Стінгери, а втрати в авіації дуже чутлива тема.
lapay написав:В Дебальцево стягнули зброю майже з усього Лугандона, не кажучи вже про частини з РФ. Наразі ніде такого і близько немає, на підготовку наступу треба кілька тижнів, а за цей час і ми встигнемо підготуватись, як це було в Дебальцево. РФ може жахнути ракетами, але це поховає Мінські угоди, ракети, спочатку, треба "легально" передати Лугандону.
Исход современных войн решают технологии. В 2014 Лугандон воевал старым советским оружием, списанным в РФ со складов. Сейчас вполне могли пригнать новую современную технику. Возвращаясь к примеру Карабаха: армяне объективно лучшие вояки, чем азербайджанцы, что показала и вторая мировая, и первая карабахская. Далее, армяне воевали объективно за свою землю, а азербайджанцы захватывали чужую (до первой войны там проживало 80% армян, и на протяжении почти всей известной истории там доминировали армяне). На стороне армян было знание местности. Армяне контролировали все высоты, а азербайджанцы были в низинах, что давало преимущество первым. Ну и в целом защищаться всегда легче, чем захватывать. Там не менее, несмотря на всё победили азербайджанцы. Потому что у них было технологическое преимущество: они закупали новейшее вооружение, тогда как армяне воевали старым советским. И этот фактор оказался сильнее всех вышеперечисленных.
Так что при наличии технологического преимущества У ЛДНР благодаря поставкам из РФ, пускай даже нелегальным, даже факт значительного численного преимущества украинской стороны в живой силе и технике может быть нивелирован.