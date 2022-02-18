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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:50
lapay написав: UA написав:
Лугандон уже в ближайшее время обратится за военной - технической помощью к РФ.
Слишком большое движение всего - войск РФ, беженцев Лугандонии чтобы просто обменятся артударами.
Весь этот цирк шапито делается с одной целью спасти авторитет выставляльщика ультиматумов.
Спочатку будуть обстріли, вже потім прохання про допомогу. Коли Путлер відгукнеться на їх прохання, і передасть ракети, саме ракети, то тоді вже буде наступ. Традиційна зброоя - гармати і танки, там вже не ефективні. ЗСУ навчились і є чим, їх нейтралізувати, проти ракет ми ще безсилі, бо зелені про..али ракетну програму. Авіації на Донбасі не буде, ПЗРК в нас є, в тому числі і Стінгери, а втрати в авіації дуже чутлива тема.
Для варварских, обстрелов ЛДНР собственно ВСУ не и нужно. Сами справятся.
Чем вам всем заход Вооруженных сил РФ под своими шевронами в своей форме, со своим штатным оружием не нравится? Братская помощь народам Донбасса.
Поддержка авиацией это само собой.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:54
Tegularius написав:
Возвращаясь к примеру Карабаха: армяне объективно лучшие вояки, чем азербайджанцы, что показала и вторая мировая, и первая карабахская. Далее, армяне воевали объективно за свою землю, а азербайджанцы захватывали чужую (до первой войны там проживало 80% армян, и на протяжении почти всей известной истории там доминировали армяне). На стороне армян было знание местности. Армяне контролировали все высоты, а азербайджанцы были в низинах, что давало преимущество первым. Ну и в целом защищаться всегда легче, чем захватывать.
Азейбарджанці воювали за свою землю, за ті 7 окупованих вірменами районів, де, до війни, проживало більшість азейбарджанців, а не вірмен. Що було тисячу років назад, зараз нікого не хвилює.
Tegularius написав:
Там не менее, несмотря на всё победили азербайджанцы. Потому что у них было технологическое преимущество: они закупали новейшее вооружение, тогда как армяне воевали старым советским. И этот фактор оказался сильнее всех вышеперечисленных.
Так что при наличии технологического преимущества У ЛДНР благодаря поставкам из РФ, пускай даже нелегальным, даже факт значительного численного преимущества украинской стороны в живой силе и технике может быть нивелирован.
Азейбарджанці були краще підготовлені, основний удар пішов через рівнинну безлюдну місцевість, після того, як зламали ешеловану оборону. Тільки Шушу вони взяли на класі, а не зброєю, так що кращі воїни азери, а не ари, по факту.
У Лугандона немає технологічної переваги, технологічна перевага в самонавідних ракетах і снарядах, ударних дронах, крилатих ракетах, а там цього не має.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 00:03
UA написав:
Для варварских, обстрелов ЛДНР собственно ВСУ не и нужно. Сами справятся.
Чем вам всем заход Вооруженных сил РФ под своими шевронами в своей форме, со своим штатным оружием не нравится? Братская помощь народам Донбасса.
Поддержка авиацией это само собой.
Війна лише продовження дипломатії, коли перемовини заходять в глухий кут, як зараз. Просто війна нічого не дасть Путлеру, крім пекельних санкцій і пожиттєваого відпочинку на Байкалі.
Тому він змушений притримуватись формату донбаських бурятів, пряме вторгнення сил РФ буде розцінено Заходом, як агресія, і запустить каток санцій. Чи він взагалі може досягти війною своєї політичної мети? Не думаю, але диктатори часто відірвані від реальності, і можуть робити фатальні помилки.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 00:20
Если ВСУ начнет войну, Украине капец, путин впишется, Запад будет наблюдать молча. Только санкции, к которым раша будет готова.
Последняя статистика по инфляции в США показывает, что ФРС не знает, как выйти из ситуации. Нужно изолировать Россию от Европы, перекрыть сев. потоки.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 00:21
lapay написав: UA написав:
Для варварских, обстрелов ЛДНР собственно ВСУ не и нужно. Сами справятся.
Чем вам всем заход Вооруженных сил РФ под своими шевронами в своей форме, со своим штатным оружием не нравится? Братская помощь народам Донбасса.
Поддержка авиацией это само собой.
Війна лише продовження дипломатії, коли перемовини заходять в глухий кут, як зараз. Просто війна нічого не дасть Путлеру, крім пекельних санкцій і пожиттєваого відпочинку на Байкалі.
Тому він змушений притримуватись формату донбаських бурятів, пряме вторгнення сил РФ буде розцінено Заходом, як агресія, і запустить каток санцій. Чи він взагалі може досягти війною своєї політичної мети? Не думаю, але диктатори часто відірвані від реальності, і можуть робити фатальні помилки.
Смотря на Путина в последнее время, предположу что у него со здоровьем не очень.
Дедушка старый ему всё равно.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 00:26
Replay написав:
Тот же Искандер рашенский, с двухстволов, уничтожает средства наведения на цель за счет новейших устройств РЭБ и второй ракетой- сравнивает с землей _аэропорт Донецка_, который охраняли Киборги, притом вместе со всеми живыми существами.
У вірмен вони були, тільки нічим їм не допомогли. Для окопної війни, як на Донбасі, вони не ефективні, тільки по сукупчення техніки, складах, електростанціях чи мостах. І то, якщо долетять і потраплять куди треба, що далеко не факт.
Replay написав:
Путин, должен понимать, что такие действия, ему никто не забудет на Западе.
Но именно таких действий, Запад от него и ждет.
Путін не вийде за формат донбаських бурятів. Для залякування нашої влади достатньо було кілька ракетних ударів по інфраструктурі і в/ч. Він цього не зробив, бо розуміє наслідки.
Коли Лугандон офіційно отримає цю зброю, тоді вже можуть бути, і будуть, такі удари.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 00:45
lapay написав:
Азейбарджанці воювали за свою землю, за ті 7 окупованих вірменами районів, де, до війни, проживало більшість азейбарджанців, а не вірмен.
Вы видимо не в курсе, те районы были поясом безопасности. Там армяне почти не селились и их готовы были без сопротивления отдать Азербайджану при условии отказа последнего от претензий на Карабах.
Азейбарджанці були краще підготовлені, основний удар пішов через рівнинну безлюдну місцевість, після того, як зламали ешеловану оборону.
Большую роль сыграли ударные и разведывательные дроны. У РФ сейчас вероятно их тоже хватает.
У Лугандона немає технологічної переваги, технологічна перевага в самонавідних ракетах і снарядах, ударних дронах, крилатих ракетах, а там цього не має.
Как только будет признание Лугандона РФ (а для этого сейчас хватит одного росчерка пера Пу) - всё, что есть в распоряжении ВС РФ появится в Лугандоне. В том числе - путем "легализации" завезенного туда ранее.
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Tegularius
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Додано: Суб 19 лют, 2022 00:50
lapay написав:
У вірмен вони були, тільки нічим їм не допомогли. Для окопної війни, як на Донбасі, вони не ефективні, тільки по сукупчення техніки, складах, електростанціях чи мостах. І то, якщо долетять і потраплять куди треба, що далеко не факт.
Искандеры могли бы покрошить в труху азеровскую группировку возле Шуши.
Там вероятно, россияне "постарались", чтобы этого не произошло. Усиление Пашиняна, который ранее смотрел на Запад, было совсем не в интересах Кремля.
Коли Лугандон офіційно отримає цю зброю, тоді вже можуть бути, і будуть, такі удари.
Так и будет рано или поздно. Если Зеленского не дожмут на выполнение Минска-2.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 00:54
Tegularius написав:
Вы видимо не в курсе, те районы были поясом безопасности. Там армяне почти не селились и их готовы были без сопротивления отдать Азербайджану при условии отказа последнего от претензий на Карабах.
Окуповані не означає заселені вірменами. Не тільки турки робили геноцид, але і вірмени теж, хоч і локальніший. Для того і були мільйонні жертви другої світової, щоб поховати спокусу міняти війною кордони сусідньої держави. Скільки б Раша не бряцала зброєю, але все одно колись здується і віддасть все награбоване, може, і за триста років.
Tegularius написав:
Как только будет признание Лугандона РФ (а для этого сейчас хватит одного росчерка пера Пу) - всё, что есть в распоряжении ВС РФ появится в Лугандоне. В том числе - путем "легализации" завезенного туда ранее.
Тоді він поховає Мінські угоди і отримає весь спектр санкцій і натівської зброї, як агресор, якщо піде в наступ на Донбасі чи десь іще.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 01:00
Tegularius написав:
Искандеры могли бы покрошить в труху азеровскую группировку возле Шуши.
Там не було угрупування, а були дрібні групи спецназа, і в горах ракети не ефективні, це не гвинтокрили, щоб петляти між гір.
Tegularius написав:
Так и будет рано или поздно. Если Зеленского не дожмут на выполнение Минска-2.
Не факт. Путлер зробив помилку, розпочавши газовий шантаж Європи, кількість його співчутливих друзів в Європі сильно зменшилась, а після агресії проти України, взагалі скоротиться майже до нуля.
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