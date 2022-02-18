Германия, Италия, Австрия, Хорватия, Сербия, Венгрия это федеральные округи РФ.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 19 лют, 2022 02:39
Додано: Суб 19 лют, 2022 02:45
Re: Політичні дискусії
Джо сказал что всё видит и приказал Путину снимать штаны
- Дезинформация, например обстрел здания детского сада, когда Россия заявила что это атака Украины.
— Дезинформация, что Украина хочет начать полноценную атаку, когда нет ни единого доказательства подготовки и что это будет худшим моментом для атаки, когда 150000 армия РФ у границы.
Додано: Суб 19 лют, 2022 02:50
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