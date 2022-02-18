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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7750775177527753
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 02:39

  lapay написав:Не факт. Путлер зробив помилку, розпочавши газовий шантаж Європи, кількість його співчутливих друзів в Європі сильно зменшилась, а після агресії проти України, взагалі скоротиться майже до нуля.

Германия, Италия, Австрия, Хорватия, Сербия, Венгрия это федеральные округи РФ.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 02:45

Re: Політичні дискусії

Джо сказал что всё видит и приказал Путину снимать штаны :mrgreen:

- Дезинформация, например обстрел здания детского сада, когда Россия заявила что это атака Украины.
— Дезинформация, что Украина хочет начать полноценную атаку, когда нет ни единого доказательства подготовки и что это будет худшим моментом для атаки, когда 150000 армия РФ у границы.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 02:50

  UA написав:Германия, Италия, Австрия, Хорватия, Сербия, Венгрия это федеральные округи РФ.

Нет, это страны, для которых собственный интерес всё еще важнее интереса заокеанских "стратегических партнеров".
Tegularius
 
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