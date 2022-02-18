Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:Не факт. Путлер зробив помилку, розпочавши газовий шантаж Європи, кількість його співчутливих друзів в Європі сильно зменшилась, а після агресії проти України, взагалі скоротиться майже до нуля.
Германия, Италия, Австрия, Хорватия, Сербия, Венгрия это федеральные округи РФ.
Джо сказал что всё видит и приказал Путину снимать штаны
- Дезинформация, например обстрел здания детского сада, когда Россия заявила что это атака Украины. — Дезинформация, что Украина хочет начать полноценную атаку, когда нет ни единого доказательства подготовки и что это будет худшим моментом для атаки, когда 150000 армия РФ у границы.
Replay написав:Вы мне скажите, не проще ли Байдену, послать пару тыщ. морпехов на границу с ордло и уведомить об этом Путина?
Ну послав ще Обама в Сірію...і ща це зупинило плешивого
А в цей час В Україні, в черговий раз від3,14здили Шуфрича... Прямо на каналі в Шустера..Бутусову - лайк.
зато как мне "нравится" гетьман и как он сейчас шанує шановного Шустера - "я все зроблю для свободи слова", "Але я віддам життя за те, щоб вона була!" https://www.youtube.com/watch?v=vbCAIxTevj0 и .... благополучно закрыл ему же рот на втором или третьем году своего срока.
– .... Я считаю, что Петр Алексеевич Порошенко в моей жизни сыграл очень отрицательную роль. И когда я говорю, что я не объективен, – именно из-за этого. Потому что реально он разрушил программу, разрушил бизнес, выгнал практически из страны, испортил здоровье, если уже пойти дальше и дальше... Это человек, который по-настоящему моей жизни принес огромное количество вреда. .... Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/shust ... 24843.html
Я б на месте Шустрика даже не приглашал гетьмана на порог или хотя бы постоянно ему это припоминал. К большому сожалению те собравшееся господа давным-давно обнулили себя и цена им и ихним словам равна 0,00. Если допустим война завтра полностью закончится, то для всех этих яценюков, бутусовых, порошенок, белецких это будет трагедией, поскольку не на чем будет дальше "ехать".
Alex2007 написав:К большому сожалению те собравшееся господа давным-давно обнулили себя и цена им и ихним словам равна 0,00. Если допустим война завтра полностью закончится, то для всех этих яценюков, бутусовых, порошенок, белецких это будет трагедией, поскольку не на чем будет дальше "ехать".
Хамство и навешивание ярлыков со стороны Бутусова, Яценюка и Данилюка особенно доставало. Последнего я считал интеллигентным человеком, неприятно удивил. Не понимаю, почему Шустер не попросил Бутусова из студии после его выходки. Человеку необходима психиатрическая помощь, он физически опасен для окружающих. Зачем возвращался Шуфрич - тоже непонятно.
Наиболее вероятно, сначала в атаку пойдут сепары, если не смогут потеснить позиции ВСУ, пойдут зелёные человечки, если и эти ничего не смогут, тогда вторжение, потому что ракеты и авиацию уже на военторг не спишешь.