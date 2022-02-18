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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7751775277537754>
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 02:39

  lapay написав:Не факт. Путлер зробив помилку, розпочавши газовий шантаж Європи, кількість його співчутливих друзів в Європі сильно зменшилась, а після агресії проти України, взагалі скоротиться майже до нуля.

Германия, Италия, Австрия, Хорватия, Сербия, Венгрия это федеральные округи РФ.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 02:45

Re: Політичні дискусії

Джо сказал что всё видит и приказал Путину снимать штаны :mrgreen:

- Дезинформация, например обстрел здания детского сада, когда Россия заявила что это атака Украины.
— Дезинформация, что Украина хочет начать полноценную атаку, когда нет ни единого доказательства подготовки и что это будет худшим моментом для атаки, когда 150000 армия РФ у границы.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 02:50

  UA написав:Германия, Италия, Австрия, Хорватия, Сербия, Венгрия это федеральные округи РФ.

Нет, это страны, для которых собственный интерес всё еще важнее интереса заокеанских "стратегических партнеров".
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 04:38

  budivelnik написав:
  Replay написав:Вы мне скажите, не проще ли Байдену, послать пару тыщ. морпехов на границу с ордло и уведомить об этом Путина?
Ну послав ще Обама в Сірію...і ща це зупинило плешивого

А в цей час
В Україні, в черговий раз від3,14здили Шуфрича...
Прямо на каналі в Шустера..Бутусову - лайк.


зато как мне "нравится" гетьман и как он сейчас шанує шановного Шустера - "я все зроблю для свободи слова", "Але я віддам життя за те, щоб вона була!" https://www.youtube.com/watch?v=vbCAIxTevj0 и .... благополучно закрыл ему же рот на втором или третьем году своего срока. :mrgreen:
– .... Я считаю, что Петр Алексеевич Порошенко в моей жизни сыграл очень отрицательную роль. И когда я говорю, что я не объективен, – именно из-за этого. Потому что реально он разрушил программу, разрушил бизнес, выгнал практически из страны, испортил здоровье, если уже пойти дальше и дальше... Это человек, который по-настоящему моей жизни принес огромное количество вреда. ....
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/shust ... 24843.html

Я б на месте Шустрика даже не приглашал гетьмана на порог или хотя бы постоянно ему это припоминал.
К большому сожалению те собравшееся господа давным-давно обнулили себя и цена им и ихним словам равна 0,00. Если допустим война завтра полностью закончится, то для всех этих яценюков, бутусовых, порошенок, белецких это будет трагедией, поскольку не на чем будет дальше "ехать".
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 06:05

  Alex2007 написав:К большому сожалению те собравшееся господа давным-давно обнулили себя и цена им и ихним словам равна 0,00. Если допустим война завтра полностью закончится, то для всех этих яценюков, бутусовых, порошенок, белецких это будет трагедией, поскольку не на чем будет дальше "ехать".

Хамство и навешивание ярлыков со стороны Бутусова, Яценюка и Данилюка особенно доставало. Последнего я считал интеллигентным человеком, неприятно удивил. Не понимаю, почему Шустер не попросил Бутусова из студии после его выходки. Человеку необходима психиатрическая помощь, он физически опасен для окружающих. Зачем возвращался Шуфрич - тоже непонятно.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 06:57

Re: Політичні дискусії

Наиболее вероятно, сначала в атаку пойдут сепары, если не смогут потеснить позиции ВСУ, пойдут зелёные человечки, если и эти ничего не смогут, тогда вторжение, потому что ракеты и авиацию уже на военторг не спишешь.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 09:28

Re: Політичні дискусії

  Zebra написав:Наиболее вероятно, сначала в атаку пойдут сепары, если не смогут потеснить позиции ВСУ, пойдут зелёные человечки

На це піде 3 місяці з нульовим результатом. Буде лише значна витрата 120 мм мін, 122 мм снарядів, пострілів до АГС, СПГ-9, РПГ-7 та врешті будуть витрачені радянські запаси до ПТРК.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 10:02

Re: Політичні дискусії

Навіть евакуація ОРДЛО це фейк. На РБК написали, що "евакуйовано" 3,5 тис. людей з ОРДО. Таким темпом евакуйовуватися ще рік...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 10:32

Schmit
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Стреляли с Говерлы
https://racurs.ua/ua/n167245-propaganda ... lasti.html
UA
 
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