Германия, Италия, Австрия, Хорватия, Сербия, Венгрия это федеральные округи РФ.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 19 лют, 2022 02:39
Додано: Суб 19 лют, 2022 02:45
Re: Політичні дискусії
Джо сказал что всё видит и приказал Путину снимать штаны
- Дезинформация, например обстрел здания детского сада, когда Россия заявила что это атака Украины.
— Дезинформация, что Украина хочет начать полноценную атаку, когда нет ни единого доказательства подготовки и что это будет худшим моментом для атаки, когда 150000 армия РФ у границы.
Додано: Суб 19 лют, 2022 02:50
Додано: Суб 19 лют, 2022 04:38
зато как мне "нравится" гетьман и как он сейчас шанує шановного Шустера - "я все зроблю для свободи слова", "Але я віддам життя за те, щоб вона була!"
Я б на месте Шустрика даже не приглашал гетьмана на порог или хотя бы постоянно ему это припоминал.
К большому сожалению те собравшееся господа давным-давно обнулили себя и цена им и ихним словам равна 0,00. Если допустим война завтра полностью закончится, то для всех этих яценюков, бутусовых, порошенок, белецких это будет трагедией, поскольку не на чем будет дальше "ехать".
Додано: Суб 19 лют, 2022 06:05
Хамство и навешивание ярлыков со стороны Бутусова, Яценюка и Данилюка особенно доставало. Последнего я считал интеллигентным человеком, неприятно удивил. Не понимаю, почему Шустер не попросил Бутусова из студии после его выходки. Человеку необходима психиатрическая помощь, он физически опасен для окружающих. Зачем возвращался Шуфрич - тоже непонятно.
Додано: Суб 19 лют, 2022 06:57
Re: Політичні дискусії
Наиболее вероятно, сначала в атаку пойдут сепары, если не смогут потеснить позиции ВСУ, пойдут зелёные человечки, если и эти ничего не смогут, тогда вторжение, потому что ракеты и авиацию уже на военторг не спишешь.
Додано: Суб 19 лют, 2022 09:28
Re: Політичні дискусії
На це піде 3 місяці з нульовим результатом. Буде лише значна витрата 120 мм мін, 122 мм снарядів, пострілів до АГС, СПГ-9, РПГ-7 та врешті будуть витрачені радянські запаси до ПТРК.
Додано: Суб 19 лют, 2022 10:02
Re: Політичні дискусії
Навіть евакуація ОРДЛО це фейк. На РБК написали, що "евакуйовано" 3,5 тис. людей з ОРДО. Таким темпом евакуйовуватися ще рік...
Додано: Суб 19 лют, 2022 11:32
Стреляли с Говерлы
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