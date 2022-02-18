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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7751775277537754
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 11:48

  UA написав:е очень.
Дедушка старый ему всё равно.

к сожалению, этот дедушка всех переживёт на должности президента
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 11:59

  Tegularius написав: при наличии технологического преимущества У ЛДНР благодаря поставкам из РФ


После этой фразы этого человека можно не читать. Полный ноль. Без палочки.
Российское вооружение отстает от того, что сейчас получает Украины от запада на поколение-два. Уже страны третьего мира обвально сокращают закупки российского вооружения как безнадежно устаревшего. :lol: :lol: :lol:
Libo
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  #<1 ... 7751775277537754
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