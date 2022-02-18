к сожалению, этот дедушка всех переживёт на должности президента
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 19 лют, 2022 11:48
Додано: Суб 19 лют, 2022 11:59
После этой фразы этого человека можно не читать. Полный ноль. Без палочки.
Российское вооружение отстает от того, что сейчас получает Украины от запада на поколение-два. Уже страны третьего мира обвально сокращают закупки российского вооружения как безнадежно устаревшего.
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