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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7751775277537754
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 11:48

  UA написав:е очень.
Дедушка старый ему всё равно.

к сожалению, этот дедушка всех переживёт на должности президента
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 11:59

  Tegularius написав: при наличии технологического преимущества У ЛДНР благодаря поставкам из РФ


После этой фразы этого человека можно не читать. Полный ноль. Без палочки.
Российское вооружение отстает от того, что сейчас получает Украины от запада на поколение-два. Уже страны третьего мира обвально сокращают закупки российского вооружения как безнадежно устаревшего. :lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:01

Re: Політичні дискусії

Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:03

  Tegularius написав:Большую роль сыграли ударные и разведывательные дроны. У РФ сейчас вероятно их тоже хватает.



Боже, какой бред! Беспилотные дроны - самая провальная сфера РФ. Летают только разведчики короткого радиуса, запущенные из рогатки. Типа игрушечных для пацанов. Ударных нет вообще. :o
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:09

  Yuri_61 написав:к сожалению, этот дедушка всех переживёт на должности президента


Иосифа Виссарионовича тоже считали бессмертным и думали, что он будет вечно. Ким Ир Сена до сих пор считают живым и останется таковым навсегда. Он даже и сейчас числится руководителем партии. Лежит чучело в мавзолее, с койки за всем наблюдает и руководит. :shock: :o
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:11

Был "распятый мальчик", теперь вот "распятая девочка".
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:32

Re: Політичні дискусії

для наших сограждан из ОРДЛО надо замутить тему - как на халяву съездить в Ростов и поднять 10 тыс руб :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 13:00

  Shaman написав:для наших сограждан из ОРДЛО надо замутить тему - как на халяву съездить в Ростов и поднять 10 тыс руб :mrgreen:

В 15 годов было много видео как приехавшие на халяву беженцы ордло вместо работы жилья и пособия получили в РФ дулю.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 13:09

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:В 15 годов было много видео как приехавшие на халяву беженцы ордло вместо работы жилья и пособия получили в РФ дулю.

Все повторюється
https://censor.net/ua/news/3317299/pryy ... toreportaj
Це якими дебілами треба бути, щоб самим собі створити міграційну кризу.
Denik
 
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  #<1 ... 7751775277537754
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