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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7752775377547755>
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 11:48

  UA написав:е очень.
Дедушка старый ему всё равно.

к сожалению, этот дедушка всех переживёт на должности президента
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 11:59

  Tegularius написав: при наличии технологического преимущества У ЛДНР благодаря поставкам из РФ


После этой фразы этого человека можно не читать. Полный ноль. Без палочки.
Российское вооружение отстает от того, что сейчас получает Украины от запада на поколение-два. Уже страны третьего мира обвально сокращают закупки российского вооружения как безнадежно устаревшего. :lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:01

Re: Політичні дискусії

Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:03

  Tegularius написав:Большую роль сыграли ударные и разведывательные дроны. У РФ сейчас вероятно их тоже хватает.



Боже, какой бред! Беспилотные дроны - самая провальная сфера РФ. Летают только разведчики короткого радиуса, запущенные из рогатки. Типа игрушечных для пацанов. Ударных нет вообще. :o
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:09

  Yuri_61 написав:к сожалению, этот дедушка всех переживёт на должности президента


Иосифа Виссарионовича тоже считали бессмертным и думали, что он будет вечно. Ким Ир Сена до сих пор считают живым и останется таковым навсегда. Он даже и сейчас числится руководителем партии. Лежит чучело в мавзолее, с койки за всем наблюдает и руководит. :shock: :o
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:11

Был "распятый мальчик", теперь вот "распятая девочка".
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:32

Re: Політичні дискусії

для наших сограждан из ОРДЛО надо замутить тему - как на халяву съездить в Ростов и поднять 10 тыс руб :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 13:00

  Shaman написав:для наших сограждан из ОРДЛО надо замутить тему - как на халяву съездить в Ростов и поднять 10 тыс руб :mrgreen:

В 15 годов было много видео как приехавшие на халяву беженцы ордло вместо работы жилья и пособия получили в РФ дулю.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 13:09

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:В 15 годов было много видео как приехавшие на халяву беженцы ордло вместо работы жилья и пособия получили в РФ дулю.

Все повторюється
https://censor.net/ua/news/3317299/pryy ... toreportaj
Це якими дебілами треба бути, щоб самим собі створити міграційну кризу.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 14:13

З п'ятою колоною все зрозуміло.
І з тим, що Бутусов не втримався та влупив.
Але звичайно не треба було отак без попередження. І треба було претензії до Порошенка з Яценюком видвигати, що не поставили заград цій п'ятій колоні. Бо це і є дійсно боротьба з нею, а не обговорення в студії.

Більш прикольно виглядало, як Білецький потиснув руку Порошенку наприкінці передачі.
Як нічого не бувало))
*Під час брифінгу Білецький заявив, що заступник глави СБУ Віктор Кононенко готує напади через «кримінальних авторитетів».

«Я назву конкретні імена та прізвища, нехай подають до суду. Замовником виступає президент Порошенко, виконавцем виступає заступник глави СБУ Віктор Кононенко з псевдонімом «Латиш», який через Іллю на прізвисько «Кочівник» відповідає за зв'язки з кримінальними авторитетами «Наріками», «Аліками», «Емілями» з Дніпропетровської області. Через цього Іллю Кочівника буде зроблено замовлення на знищення або фізичний тиск на керівників нашого руху. «Нарік» даватиме своїх бійців на всю цю історію», — сказав він.

Також Білецький стверджує, що Адміністрація президента тисне на ДБР, аби бюро порушило справу щодо визнання організацій «Нацкорпус» і «Нацдружини» злочинними.*
https://hromadske.ua/posts/bileckij-zay ... -na-dokazi

І коли він сам стрибав та звинувачував Порошенка стосовно Мінських угод:
https://m.youtube.com/watch?v=dTmOcWbPgP4
https://m.youtube.com/watch?v=ROddhxFAlq4

І як Порошенко потиснув руку Білецькому після цього:
За акціями «Нацкорпусу» на Банковій та в Черкасах стоять «проросійські реваншисти» — БПП

*«За подібними акціями стояли й стоять проросійські реваншисти та олігархи-втікачі. Увесь час від початку російської агресії проти нашої держави ми стверджуємо право України бути вільною та незалежною. Саме тому ні в кого не вийде запалити чи зламати Україну зсередини», — ідеться у заяві партії.*
https://hromadske.ua/posts/za-akciyami- ... shisti-bpp
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 19 лют, 2022 14:20, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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