Додано: Суб 19 лют, 2022 14:13

З п'ятою колоною все зрозуміло.І з тим, що Бутусов не втримався та влупив.Але звичайно не треба було отак без попередження. І треба було претензії до Порошенка з Яценюком видвигати, що не поставили заград цій п'ятій колоні. Бо це і є дійсно боротьба з нею, а не обговорення в студії.Більш прикольно виглядало, як Білецький потиснув руку Порошенку наприкінці передачі.Як нічого не бувало))*Під час брифінгу Білецький заявив, що заступник глави СБУ Віктор Кононенко готує напади через «кримінальних авторитетів».«Я назву конкретні імена та прізвища, нехай подають до суду. Замовником виступає президент Порошенко, виконавцем виступає заступник глави СБУ Віктор Кононенко з псевдонімом «Латиш», який через Іллю на прізвисько «Кочівник» відповідає за зв'язки з кримінальними авторитетами «Наріками», «Аліками», «Емілями» з Дніпропетровської області. Через цього Іллю Кочівника буде зроблено замовлення на знищення або фізичний тиск на керівників нашого руху. «Нарік» даватиме своїх бійців на всю цю історію», — сказав він.Також Білецький стверджує, що Адміністрація президента тисне на ДБР, аби бюро порушило справу щодо визнання організацій «Нацкорпус» і «Нацдружини» злочинними.*І коли він сам стрибав та звинувачував Порошенка стосовно Мінських угод:І як Порошенко потиснув руку Білецькому після цього:За акціями «Нацкорпусу» на Банковій та в Черкасах стоять «проросійські реваншисти» — БПП*«За подібними акціями стояли й стоять проросійські реваншисти та олігархи-втікачі. Увесь час від початку російської агресії проти нашої держави ми стверджуємо право України бути вільною та незалежною. Саме тому ні в кого не вийде запалити чи зламати Україну зсередини», — ідеться у заяві партії.*