к сожалению, этот дедушка всех переживёт на должности президента
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 19 лют, 2022 11:48
Додано: Суб 19 лют, 2022 11:59
После этой фразы этого человека можно не читать. Полный ноль. Без палочки.
Российское вооружение отстает от того, что сейчас получает Украины от запада на поколение-два. Уже страны третьего мира обвально сокращают закупки российского вооружения как безнадежно устаревшего.
Додано: Суб 19 лют, 2022 12:01
Re: Політичні дискусії
Додано: Суб 19 лют, 2022 12:03
Додано: Суб 19 лют, 2022 12:09
Иосифа Виссарионовича тоже считали бессмертным и думали, что он будет вечно. Ким Ир Сена до сих пор считают живым и останется таковым навсегда. Он даже и сейчас числится руководителем партии. Лежит чучело в мавзолее, с койки за всем наблюдает и руководит.
Додано: Суб 19 лют, 2022 12:32
Re: Політичні дискусії
для наших сограждан из ОРДЛО надо замутить тему - как на халяву съездить в Ростов и поднять 10 тыс руб
Додано: Суб 19 лют, 2022 13:00
Додано: Суб 19 лют, 2022 13:09
Re: Політичні дискусії
Все повторюється
Це якими дебілами треба бути, щоб самим собі створити міграційну кризу.
Додано: Суб 19 лют, 2022 14:13
З п'ятою колоною все зрозуміло.
І з тим, що Бутусов не втримався та влупив.
Але звичайно не треба було отак без попередження. І треба було претензії до Порошенка з Яценюком видвигати, що не поставили заград цій п'ятій колоні. Бо це і є дійсно боротьба з нею, а не обговорення в студії.
Більш прикольно виглядало, як Білецький потиснув руку Порошенку наприкінці передачі.
Як нічого не бувало))
*Під час брифінгу Білецький заявив, що заступник глави СБУ Віктор Кононенко готує напади через «кримінальних авторитетів».
«Я назву конкретні імена та прізвища, нехай подають до суду. Замовником виступає президент Порошенко, виконавцем виступає заступник глави СБУ Віктор Кононенко з псевдонімом «Латиш», який через Іллю на прізвисько «Кочівник» відповідає за зв'язки з кримінальними авторитетами «Наріками», «Аліками», «Емілями» з Дніпропетровської області. Через цього Іллю Кочівника буде зроблено замовлення на знищення або фізичний тиск на керівників нашого руху. «Нарік» даватиме своїх бійців на всю цю історію», — сказав він.
Також Білецький стверджує, що Адміністрація президента тисне на ДБР, аби бюро порушило справу щодо визнання організацій «Нацкорпус» і «Нацдружини» злочинними.*
І коли він сам стрибав та звинувачував Порошенка стосовно Мінських угод:
І як Порошенко потиснув руку Білецькому після цього:
За акціями «Нацкорпусу» на Банковій та в Черкасах стоять «проросійські реваншисти» — БПП
*«За подібними акціями стояли й стоять проросійські реваншисти та олігархи-втікачі. Увесь час від початку російської агресії проти нашої держави ми стверджуємо право України бути вільною та незалежною. Саме тому ні в кого не вийде запалити чи зламати Україну зсередини», — ідеться у заяві партії.*
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 19 лют, 2022 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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